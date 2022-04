Rümikon: Freispruch für Angeklagte nach Schlägerei im Engel

Rümikon Wüste Schlägerei im «Engel»: Freispruch für vier Rumänen – und sie erhalten bis zu 70'000 Franken Entschädigung Die Staatsanwaltschaft forderte nebst Gefängnisstrafen auch Landesverweise von zehn Jahren. Das Urteil des Bezirksgerichts Zurzach fällt nun aber anders aus. Stefanie Garcia Lainez Jetzt kommentieren 13.04.2022, 17.22 Uhr

Mehrere Rumänen haben sich vor einem Jahr eine wüste Schlägerei im «Engel» geliefert. zvg/Kapo Aargau

Im Februar 2021 kam es in der 330-Seelen-Gemeinde Rümikon zu einer blutigen Schlägerei. Mehrere Rumänen gingen im ehemaligen Hotel Engel aufeinander los, wo vor allem osteuropäische Gastarbeiter wohnen. Zehn Einsatzwagen der Regionalpolizei, der Kantonspolizei und der Grenzwacht, vier Ambulanzen und ein Helikopter rückten aus. Fünf Männer wiesen teilweise schwere Verletzungen auf.

Vergangene Woche haben sich nun vier Beschuldigte vor dem Bezirksgericht Zurzach verantworten müssen. Drei wurden wegen schwerer Körperverletzung, Angriff und Raufhandel angeklagt, ein vierter wegen Anstiftung zum Angriff und schwerer Körperverletzung.

Diese Woche hat das fünfköpfige Gericht die einstimmig gefällten Urteile verkündet: Alle Beschuldigten sind vollumfänglich freigesprochen worden. Somit ist auch der Landesverweis vom Tisch, der bei einer Verurteilung wegen mehrfacher versuchter schwerer Körperverletzung nebst einer Freiheitsstrafe drohte.

Das Gericht geht von einem anderen Tathergang aus

Die Begründung von Gerichtspräsident Cyrill Kramer sei umfassend ausgefallen, teilt das Bezirksgericht auf Anfrage mit. In der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft steht, dass die Rumänen einem Landsmann die Leviten lesen wollten, was zur brutalen Schlägerei führte. Angeblich ist der Streit wegen eines sanitären Defekts entfacht, den der Anstifter nicht reparieren wollte. Das Gericht gehe aber davon aus, dass sich die Schlägerei nicht so abgespielt habe, wie in der Anklageschrift festgehalten.

Was klar ist: Am 9. Februar kam es um 21 Uhr zu einer tätlichen Auseinandersetzung. Als die Polizei eintraf, fand sie im Gang einer Wohnung Blut, Scherben und zerbrochenes Holzmobiliar. Fünf Männer wiesen Messerstiche, Quetsch- und Risswunden auf.

Tathergang bleibt unklar

Gemäss Begründung des Bezirksgerichts ist aber nicht klar, wer die wüste Schlägerei initiierte und wer wie oft womit zugeschlagen hat. Die Verletzungen seien beidseitig ausgefallen. So wiesen auch die drei wegen Angriffs angeklagten Rumänen Verletzungen auf. Es habe wenig Sachbeweise gegeben, und trotz vieler Aussagen sei der genaue Tathergang unklar geblieben.

Zudem sei eine Verurteilung wegen Raufhandels nicht möglich, weil in diesem Fall alle Beteiligten hätten angeklagt werden müssen. Des Weiteren würdigte das Gericht das sogenannte Nachtatverhalten: Die drei wegen Körperverletzung angeklagten Rumänen kehrten an den Tatort zurück. Dies legte das Gericht zu Gunsten der drei Männer aus.

Unklar sei auch, ob der vierte Beteiligte tatsächlich seine Landsmänner angestiftet habe – denn seine Whatsapp-Nachrichten könnten auch als Warnung interpretiert werden, so das Gericht.

Beschuldigte erhalten Entschädigungen

Die vier Freisprüche haben Folgen für die Staatskasse: Denn die vier Beschuldigten erhalten für ihre Zeit in der Haft Entschädigungen.

Der wegen Anstiftung angeklagte Rumäne musste zwei Tage im Gefängnis verbringen und erhält dafür 400 Franken.

Die anderen drei Männer waren teilweise bis zu 14 Monaten in Haft, wofür sie mit bis zu 64'050 Franken entschädigt werden. Im vergangenen Sommer waren zwei der Hauptangeklagten mit ihrer Forderung auf Haftentlassung vor dem Bundesgericht abgeblitzt.

Die drei Hauptbeschuldigten haben zudem eine Entschädigung für ihre wirtschaftlichen Ausfälle gefordert. Weil sie im Gefängnis sassen, konnten sie ihrer Arbeit nicht nachgehen. Zwei Anträge hat das Bezirksgericht gutgeheissen. Einer erhält rund 70'000 Franken, der zweite knapp 22'000 Franken.

