Revision dauert länger Atomkraftwerk Leibstadt produziert erst im Dezember wieder Strom Der fünfmonatige Zeitraum reicht nicht aus: Wegen Verzögerungen wird die Revision am Kernkraftwerk länger dauern als geplant.

David Rutschmann/Südkurier 21.10.2021, 11.48 Uhr

Seit Ende Mai steigen keine Dampfwolken mehr aus dem Kühlturm des Kernkraftwerks Leibstadt. Die Anlage befindet sich in der Jahreshauptrevision. Archivbild September 2021: Severin Bigler

Die Revisionsarbeiten am Atomkraftwerk Leibstadt dauern länger als geplant. Die seit Ende Mai laufende Jahreshauptrevision in dem Atomkraftwerk am Hochrhein gegenüber von Dogern war ursprünglich für fünf Monate anberaumt gewesen und hätte daher Ende Oktober abgeschlossen werden müssen.