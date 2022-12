Tegerfelden wird zum Aussenstandort des Asana-Spitals Leuggern

Bei einem Notfall müssen die Rettungsdienste in 80 Prozent aller Notfälle innert 15 Minuten nach der Alarmierung am Unfallort sein. So will es der Kanton. Damit das Asana-Spital Leuggern dies im weitläufigen Zurzibiet einhalten kann, wird der Aussenstandort in Tegerfelden nun definitiv eingeführt.

02.12.2022, 11.26 Uhr