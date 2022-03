Repol Zurzibiet: mehr Bussen, mehr Prävention an Schulen

Repol Zurzibiet Bussen verdreifacht, Einsätze für Prävention an Schulen verdoppelt: So oft kam der neue Blitzer 2021 zum Einsatz Im vergangenen Jahr hat die Regionalpolizei Zurzach 941'000 Franken aus Geschwindigkeitsbussen eingenommen. Der neue semistationäre Blitzer ist aber nicht die einzige Neuerung: Weshalb die Prävention in der Schule so wichtig ist. Stefanie Garcia Lainez Jetzt kommentieren 02.03.2022, 18.39 Uhr

Polizisten der Regionalpolizei Zurzibiet führen eine Verkehrskontrolle durch. zvg

Stolz zeigen die beiden Polizisten ihr neues Patrouillenfahrzeug, das für die Demonstration vor der Propstei in Klingnau steht. «Das Fahrzeug verfügt sogar über eine eingebaute Zelle. Ein zweites folgt im Juni», sagt René Lippuner, Chef der Regionalpolizei Zurzibiet, der kurz danach gemeinsam mit Reinhard Scherrer, Präsident des Repol-Führungsausschusses und Stadtammann von Klingnau, den Jahresbericht 2021 der Repol präsentiert.

René Lippuner (links), Chef der Regionalpolizei Zurzibiet, und Reinhard Scherrer, Präsident des Repol-Führungsausschusses und Stadtammann von Klingnau, vor dem neuen Einsatzfahrzeug. Stefanie Garcia Lainez

Zwei Zahlen stechen dabei besonders heraus: die Einnahmen durch Bussen mit Radargeräten, die sich gegenüber dem Vorjahr fast verdreifacht, und die Einsatzstunden für die Jugendarbeit, die sich fast verdoppelt haben.

An 32 Kontrollorten stand die neue semistationäre Radaranlage, im Polizeijargon Semista genannt, in den 23 Gemeinden des Bezirks Zurzach sowie in Mandach im vergangenen Jahr. Fast 500'000 Fahrzeuge wurden dabei gemessen, rund 11'000 waren zu schnell unterwegs.

Die semistationäre Messanlage der Regionalpolizei Zurzibiet an der Koblenzerstrasse in Klingnau in der Tempo-30-Zone. Philipp Zimmermann / Badener Tagblatt

Der neue Blitzer sorgte denn auch für eine Überschreitung der budgetierten 800'000 Franken an Busseneinnahmen durch Radargeräte: Etwas über 941'000 Franken mussten die zu schnell fahrenden Automobilisten im vergangenen Jahr berappen. Im Vorjahr waren es 346'000 Franken, in dem aber gemäss Repol kaum Radarkontrollen durchgeführt wurden. Im Spitzenjahr 2018 waren es knapp 540'000 Franken:

René Lippuner erklärt die Zunahme zum einen mit dem Einsatz der Semista, aber auch mit der Normalisierung der Coronalage. Der Repol-Chef sagt:

«Die Radarkontrollen sind nicht unser Schwergewicht, aber ein notwendiges Übel.»

Er betont, dass es keine Vorgaben der Gemeinden über zu erzielende Einnahmen gebe. «Ausserdem stellen wir die Anlage jeweils nicht versteckt, sondern gut sichtbar auf.»

Der neue Blitzer steht vor allem bei Schulanlagen und Tempo-30-Zonen

Die Semista wurde Ende 2020 auf Drängen der Gemeinden angeschafft. Sie bleibt jeweils für fünf bis sieben Tage stehen und ergibt so ein besseres Bild über das Fahrverhalten als die Radarkontrollen, die lediglich eine Momentaufnahme von maximal zwei Stunden liefert.

Der neue Blitzer kommt beispielsweise in der Nähe von Schulanlagen oder in Tempo-30-Zonen zum Einsatz. «Die semistationäre Anlage ist ein Hilfsmittel um die Verkehrssicherheit zu erhöhen», sagt Reinhard Scherrer. «Sie wird bewusst dort eingesetzt, wo die Sicherheit von Schulkindern durch zu schnelles Fahren gefährdet wird oder dort, wo Anwohnende von stark befahrenen Strasse vor unnötigem Beschleunigungslärme geschützt werden müssen.»

zvg/Repol

René Lippuner nennt dabei das Beispiel der 60er-Strecke ausgangs Tegerfelden in Richtung Döttingen, auf der das schnelle Beschleunigen für starken Lärm innerorts sorgt. «Ein Automobilist war dort gar mit 104 Stundenkilometern unterwegs.» Insgesamt mussten 2021 rund 190 Anzeigen mehr wegen grober Überschreitung der Geschwindigkeit geschrieben werden als noch 2020.

Repol ist im vergangenen Jahr 1824-mal ausgerückt Die zwei Polizistinnen und dreizehn Polizisten sowie Diensthund Baron waren 27'590 Stunden (Vorjahr: 25'821) für die knapp 36'000 Einwohnerinnen und Einwohner unterwegs. Mit einem Anteil von 42 Prozent gingen am meisten Arbeitsstunden zu Lasten von Sicherheit und Ordnung. 19 Prozent wurden für Verkehrssicherheit aufgewendet, je 18 Prozent wurden für Administration und Support wie Aus- und Weiterbildungen investiert. Die Tendenz bei der Anzahl Einsätze ist steigend: 2021 musste die Repol Zurzibiet 1824-mal ausrücken, 2019 waren es noch 1593 Einsätze. 106-mal stand 2021 häusliche Gewalt im Vordergrund – wie im Vorjahr. «Das hat sich auf hohem Niveau eingependelt», sagt René Lippuner. Auch die Piketteinsätze stiegen von 50 auf 59 an. Diese seien auch einer der Gründe, weshalb vor allem kleinere Korps wie die Repol Zurzibiet, die keinen 24-Stunden-Betrieb hat, mit Nachwuchsproblemen kämpften. Keine Probleme hingegen bestehen bezüglich Platz: Die Repol übernimmt die beiden Büros der Kapo in Klingnau. (sga)

Der Einsatz der Semista schlug sich in der Statistik auch in anderen Bereichen nieder. So verdreifachte sich etwa die Anzahl Bussen für Geschwindigkeitsübertretungen von insgesamt rund 5700 im Jahr 2020 auf 15'450 im vergangenen Jahr. Die Zunahme der Verkehrskontrollen war auch einer der Gründe, weshalb sich die Stunden im Bereich «lokale Sicherheit» von knapp 1080 auf 2160 verdoppelten.

Polizei vermehrt an den Schulen im Einsatz

Die Semista war aber nicht die einzige Neuerung im vergangenen Jahr: 2021 lancierte die Repol den Präventivunterricht an den Schulen. Nebst dem Verkehrsunterricht, für den die Repol 148 Klassen besuchte, informierten Polizisten an 18 Einsätzen insgesamt 352 Schülerinnen und Schüler über die Gefahren von sozialen Medien, Cybercrime oder andere Themen. Damit erhöhte sich die Anzahl Einsatzstunden für die Jugendarbeit von 275 Stunden im Jahr 2020 auf 420 im vergangenen Jahr.

«Wir bieten massgeschneiderten Unterricht an und können so auf die speziellen Themen eingehen, die in den jeweiligen Klassen gerade präsent sind», sagt René Lippuner. Das Ziel sei, die Jugendlichen möglichst früh abzuholen und wenn möglich zu verhindern, dass sie auf die schiefe Bahn geraten. «Dieser Präventivunterricht liegt uns sehr am Herzen», so der Repol-Chef. «Wir möchten dies in Zukunft gerne noch weiter ausbauen.»

Zwei weitere Polizisten liessen sich 2021 zu Bootsführern ausbilden. Nun darf sich über die Hälfte des Korps Bootsführer nennen. zvg

René Lippuner hofft dabei auch auf die Mitarbeit der Eltern. «Es ist erschreckend, wie gering die Unterstützung der Kinder teilweise ist.» Damit meint er nicht nur die Heranführung an die sozialen Medien und deren Gefahren, sondern auch etwa die Ausrüstung der Fahrräder für die Veloprüfung. «Es kommt immer wieder vor, dass Kinder gar nicht erst an die Prüfung gelassen werden, weil ihre Velos beispielsweise kein Licht haben. Sie sind dann am Boden zerstört.»

Die proaktive Zusammenarbeit werde seit Jahren praktiziert, sagt René Lippuner. Zum einen mit den Gemeinden, zum anderen nun auch vermehrt mit den Schulen. Reinhard Scherrer zeigt sich denn auch zufrieden und spricht seinen Dank an das Korps und dessen Chef aus.

