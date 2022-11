Rekingen Zinsen nicht mehr bezahlt: Zweifamilienhaus kommt unter den Hammer – Schätzung liegt deutlich unter Bank-Forderung Ein Zweifamilienhaus mit Scheune und grossem Umschwung in Rekingen wird demnächst versteigert. Zuletzt war ein grosser Umbau geplant. Stefanie Garcia Lainez Jetzt kommentieren 24.11.2022, 05.00 Uhr

Der mittlere und der rechte Hausteil dieses Gebäudes in Rekingen werden versteigert. Alex Spichale

Terrassen-Wohnungen in Döttingen, der ehemalige Hammer-Posten in Bad Zurzach und nun ein Zweifamilienhaus in Rekingen: Bereits zum dritten Mal in diesem Jahr kommt eine Liegenschaft aus dem Zurzibiet unter den Hammer. Wie beim Wohn- und Geschäftshaus im Flecken handelt es sich auch beim Rekinger Umbauobjekt mit Scheune aus dem Jahr 1898 um eine betreibungsamtliche Versteigerung. Diese findet am 9. Dezember um 14 Uhr im Propsteisaal in Bad Zurzach statt.

«Wegen der Coronalage erwarteten wir zwar eine Häufung von solchen Fällen», sagt Michael Meier vom Regionalen Betreibungsamt Zurzach. Aber es sei noch zu früh zu beurteilen, ob dieses Szenario tatsächlich eintrifft. «Es gibt immer wieder Phasen, in denen es vermehrt zu Versteigerungen kommt.» Zur Veräusserung des Objektes im Zurzacher Ortsteil Rekingen kam es, weil der Besitzer, ein Unternehmen aus dem Kanton Zug, die Zinsen nicht mehr zahlte.

Gemäss Forderungsurkunde sind nebst der Hypothekarforderung von rund 1,88 Millionen Franken noch Zinsen von über 40'000 Franken ausstehend. Die Betreibungskosten betragen somit fast 1,93 Millionen Franken.

Gebäude befindet sich in der Nähe zum Bahnhof

Auf Anfrage kann das Haus in Rekingen besichtigt werden. Das Interesse halte sich aber in Grenzen, sagt Michael Meier. Denn das Gebäude befindet sich im Rohbauzustand. Deshalb würden sich wohl eher Spezialisten dafür interessieren, also Baufirmen oder Privatpersonen, die das Gebäude selbst umbauen könnten. Das Zweifamilienhaus mit Scheune befindet sich ausserhalb des Dorfkerns in nächster Nähe zum Bahnhof. Die Besonnung sei wegen der Bauweise eingeschränkt, Aussicht bestehe in die nähere Umgebung, wie es in der Schätzung heisst. Dafür wird auf das vielseitige Naherholungsgebiet hingewiesen.

Das Gebäude selbst steht unter Substanzschutz. Das Haus darf also nicht abgebrochen, sondern muss unterhalten werden. Innerhalb des bestehenden Bauvolumens kann es aus- und umgebaut werden, «soweit dies mit dem Schutzziel vereinbar ist». Mit Umbauarbeiten hatte der aktuelle Besitzer bereits begonnen: Das Zweifamilienhaus befindet sich in einer Umbau- und Erneuerungsphase.

Diese Arbeiten befinden sich teilweise im Rohbau I, also ohne Fenster und Türen, teilweise im Rohbau II, in dem Verputze und Malerarbeiten erledigt sowie Elektro-, Heizungs- und Sanitäranlagen eingebaut werden. Letztlich könne nicht einwandfrei bestätigt werden, ob die Bauteile und Installationen frei von Mängeln und Schadstoffen seien, wie der Schätzung zu entnehmen ist.

Haus ist zurzeit unbewohnbar

Wegen der ausstehenden Arbeiten ist das Gebäude zurzeit nicht bewohnbar. Aus diesem Grund wird bei der Bewertung von einem Rohbauzustand ausgegangen. «Vor einem Weiterbau ist es daher unabdingbar, mit der Baubewilligungsbehörde Kontakt aufzunehmen.» Gemäss den zur Verfügung gestellten Grundrissplänen sei ein Mehrfamilienhaus mit diversen Einzelzimmern und Studios sowie rund 17 Aussenparkplätzen geplant gewesen.

Das Grundstück mit dem einseitig angebauten Gebäude gilt als teilerschlossen. Die Parzelle 4215 umfasst eine Fläche von 889 Quadratmetern. Drei Viertel davon macht die Gartenfläche aus. Gemäss Schätzung befindet sich diese aber in einem sehr ungepflegten Zustand mit Unrat, der entsorgt werden muss.

Interesse dürfte sich in Grenzen halten

Wegen des Rohbauzustandes rechnet Michael Meier auch nicht mit einem grossen Ansturm bei der Versteigerung, wie das beim Hammer-Posten im März der Fall war. Damals fanden sich rund 40 Personen ein, weitere Stühle mussten aufgestellt werden. Danach kam es zu einem regelrechten Wettbieten. Schliesslich erhielt ein Immobilienunternehmen aus dem Kanton Zug den Zuschlag für 3,1 Millionen Franken – der Marktwert lag lediglich bei 2,374 Millionen Franken.

Das Zweifamilienhaus in Rekingen wird mit einem Landpreis von 300 Franken pro Quadratmeter auf 1,025 Millionen Franken geschätzt – rund 900'000 Franken unter der Forderung der Bank. Eine solch grosse Diskrepanz sei eher speziell, sagt Michael Meier. Rein theoretisch könnte die Liegenschaft für noch weniger Geld die Hand wechseln, da die Versteigerung bei 0 Franken startet. «Wenn eine Bank aber die Verwertung verlangt, dann gibt sie meist ein schriftliches Vorangebot ab.» So könnte die Liegenschaft allenfalls in ihr Portfolio übergehen.

