Rekingen Schopf durch Brand zerstört Aus noch unbekannter Ursache brach gestern Abend bei einem Schopf ein Brand aus. Verletzt wurde niemand. 17.09.2022, 11.52 Uhr

Am Freitag meldete kurz vor 21.00 Uhr ein Anwohner, dass in Rekingen am Trottenweg ein Gebäude in Vollbrand stehe. Die umgehend aufgebotene Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf die umliegenden Gebäude verhindern.