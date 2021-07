Testcenter: In Rekingen können Openair-Besucher sorgenlos feiern

Fläcke Openair Dank mobilem Testcenter: So können die Festival-Besucher sorglos feiern In Rekingen findet diesen Sommer eines der wenigen Freiluftkonzerte im Aargau im geplanten Rahmen statt. Am Fläcke Openair können sich Personen, die kein Zertifikat besitzen, testen lassen. Daniel Weissenbrunner 29.07.2021, 17.00 Uhr

Das Zurzibieter Fläcke Openair fand 2019 noch oberhalb in Rietheim statt. Heuer geht es im idyllischen Chrüzlibachtal zwischen Rekingen, Baldingen und Böbikon über die Bühne. zvg

Der Festivalsommer ist im vergangenen Jahr wegen Corona vollständig ins Wasser gefallen. Obwohl inzwischen rund die Hälfte der Menschen in der Schweiz mindestens eine Impfdosis erhalten haben, sind viele Veranstalter auch heuer zurückhaltend bzw. haben den Anlass abgesagt.

Nicht so die Organisatoren des «Fläcke Openair», das am 6. und 7. August in Rekingen über die Bühne gehen wird: Sie haben sich entschieden, den Event in der vorgesehenen Vollversion durchzuführen. Insgesamt 13 Acts treten an den beiden Tagen auf.

Die Auflagen zwingen die Veranstalter aber zu einer akribischen Planung. Bis 1000 Personen wären pro Tag auf dem Festgelände im Chrüzlibachtal zugelassen. «Diese Kapazität werden wir aber nicht ausschöpfen», sagt OK-Präsident Raphael Oeschger. 800 sei die Obergrenze, so haben die Besucher genügend Platz. «Und wenn wir 600 Tickets täglich verkaufen sind wir sehr zufrieden», so Oeschger.

Damit die Hürden für die Besucherinnen und Besucher aufgrund der Weisungen des BAG so gering wie möglich sind, haben sich die Organisatoren nun entschieden, beim Festival-Eingang ein mobiles Testcenter einzurichten. Leute, die genesen und geimpft sind oder einen gültigen PCR- oder Antigen-Test besitzen, der nicht älter als 72 bzw. 48 Stunden ist, können direkt aufs Gelände.

«Alle anderen haben die Möglichkeit, sich vor Ort testen zu lassen», sagt Raphael Oeschger. Weil es in Apotheken und Spitälern in der Ferienzeit schwierig sei, kurzfristig einen Termin zu erhalten, hoffen er und sein Team mit diesem Angebot mehr Besucher ans Openair zu locken.

Keine Kosten erst ab 160 Tests pro Tag

Bereitstellen wird das mobile Center die Firma Lifetest. Das Unternehmen aus Unterägeri besitzt vom BAG die nötige Zulassung. Getestet werden kann am Freitag von 17 bis 21 Uhr und am Samstag von 14 bis 18 Uhr. Für die Besucher ist der Test gratis. Für die Organisatoren hängt der finanzielle Aufwand von der Anzahl Getesteten ab. Der Bund übernimmt nur die Kosten für das Testmaterial.

Laut Vorgaben müssen am Fläcke Openair täglich 160 Personen mindestens getestet werden, damit für den Veranstalter keine Kosten entstehen. Sind es weniger, werden pro Besucher zehn Franken verrechnet. Raphael Oeschger sagt:

«Uns ist bewusst, dass wir ein gewisses Risiko tragen.»

Weil das Bedürfnis nach kulturellen Events gross sei und man ein attraktives Programm anbiete, lohne sich das Wagnis, ist Pressesprecherin Sybil Schneider überzeugt.

Fläcken Openair: Freitag bis Sonntag, 6. bis 7. August; Chrüzlibachtal Rekingen.