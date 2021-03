Reha-Revolution Aus RehaClinic wird ZurzachCare: So mischt der Branchenleader den Reha-Markt mit einer Innovation auf Der Rehabilitationsanbieter aus Bad Zurzach ist die Nummer 1 im Schweizer Reha-Markt. Mit über 30 Standorten in sieben Kantonen der Nordwest- und Zentralschweiz. Doch die Zukunft gestalten sie im Aargau. Sébastian Lavoyer 04.03.2021, 05.00 Uhr

Neu heisst die Reha-Gruppe nicht mehr RehaClinic, sondern ZurzachCare. Es ist eine Besinnung auf die Wurzeln des grössten Reha-Anbieters der Schweiz. Zvg / Aargauer Zeitung

In Bad Zurzach hat alles angefangen. 1955 stellten sie erste Baracken auf bestückt mit 14 Wannen, in die das Wasser der Thermalquelle sich ergoss. Fast 20 Jahre später wurde die erste Rheumaklinik gebaut. Daraus erwuchs in den vergangenen Jahrzehnte die RehaClinic-Gruppe. Sie wurde zum grössten Anbieter von Rehabilitationsmedizin des Landes. Und ab heute trägt sie einen neuen Namen: «RehaClinic heisst jetzt ZurzachCare», liest man auf den Flyern des Reha-Branchenleaders.

Bernhard Scheuber, Gemeindeammann Bad Zurzach. Claudio Thoma

Bernhard Scheuber kommt ins Schwärmen, wenn man ihn auf den neuen Namen anspricht: «Es ist eine Freude, wenn unser Name herausgetragen wird. Die Gruppe ist wenigstens in der Deutschschweiz omnipräsent.» Schliesslich hätte die Führungscrew der RehaClinic einen x-beliebigen Fantasienamen wählen können, gibt Scheuber zu bedenken.

Kommt hinzu, dass sich Bad Zurzach ab nächstem Jahr mit Baldingen, Böbikon, Kaiserstuhl, Rekingen, Rietheim, Rümikon und Wislikofen zur neuen Gemeinde Zurzach zusammenschliesst. Es tönt nach einer perfekt abgestimmten PR-Aktion. Aber die Umbenennung der RehaClinic zu ZurzachCare und der Gemeindezusammenschluss sind nicht orchestriert. Ein glücklicher Zufall, so Scheuber.

Alles begann mit der Thermalquelle. Es folgte eine Rheumaklinik und schliesslich der Aufstieg zur Nummer 1 im Schweizer Reha-Markt. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Von der Rehabilitation zum 360-Grad-Ansatz

Serge Altmann, CEO der ZurzachCare-Gruppe. Zvg / Aargauer Zeitung

Für Serge Altmann, CEO der Reha-Gruppe aus Bad Zurzach, ist die Umbenennung ein «klares Bekenntnis zu unserer Quelle», wie er augenzwinkernd sagt. Zu Zurzach kommt «Care», denn der Reha-Spezialist bietet längst nicht mehr nur Rehabilitation an. Zwar macht die Gruppe noch immer rund drei Viertel ihres Umsatzes von um die 135 Millionen (2018 und 2019; die Zahlen des Corona-Jahres kommen erst im Mai raus) mit Rehabilitationsangeboten.

Dazu sind jedoch neue Geschäftsfelder gekommen: Die Prävention, die Reintegration oder die Schlaf- und Schmerzmedizin zum Beispiel. CEO Serge Altmann sagt: «Jeder kann sich an uns wenden, wer gesund werden will genauso wie wer gesund bleiben will.» Er nennt das eine 360-Grad-Betrachtung, spricht von der Transformation zur Care-Organisation und einem Netzwerk entlang der ganzen Versorgungskette.

Der grösste Reha-Anbieter mit 6 Prozent Marktanteil

Die Ausweitung des Angebots hat auch zu einer geografischen Ausbreitung der Unternehmensgruppe geführt. Heute ist ZurzachCare in sieben Kantonen in der Nordwest- und der Zentralschweiz vertreten, 1200 Mitarbeitende, neun stationäre Reha-Kliniken, 17 ambulante Zentren, drei Schlafkliniken und fünf Zentren für berufliche und soziale Reintegration umfasst die Gruppe. Gemessen an den Pflegetagen ist man der grösste Reha-Anbieter der Schweiz, auch wenn man bloss 6 Prozent Marktanteil hat.

«Der Reha-Markt ist geprägt von zahlreichen Einzelakteuren und Einzelkliniken. Es gibt nicht viele Netzwerke wie wir eines sind», sagt Altmann. Für ihn wäre es sinnvoll, wenn sich der Markt weiter konsolidieren würde. Wegen Skaleneffekten, aber auch wegen der Durchsetzung von Qualitätsstandards. Der Konsolidierungsprozess könnte durch Corona verstärkt werden. Denn die Krise trifft auch die Reha-Branche.

Die Bettenauslastung ging um rund 30 Prozent zurück

Die Bettenauslastung der RehaClinic fiel von über 95 Prozent auf knapp zwei Drittel. «Da elektive Eingriffe während gewisser Phasen nicht mehr durchgeführt wurden, sank auch der Reha-Bedarf», sagt Altmann. Für 2020 geht er von einem einstelligen Millionen-Verlust aus. Trotz Kurzarbeit während gewisser Phasen und trotz Umschulungen von Mitarbeitenden innert weniger Tage.

In den schlimmsten Momenten der Krise waren auch in Bad Zurzach, der grössten Klinik über 30 von 200 Betten mit Coronapatienten belegt. Altmann präzisiert:

«Wir haben die Akutspitäler entlastet. Wer nicht mehr auf Intensivpflege angewiesen war, wurde zu uns verlegt.»

In die Kliniken in Bad Zurzach und Baden oder im Limmattal. Dazu kamen Leute, die mit Covid in die Rehabilitation mussten und auch Patienten, die mit Long-Covid-Symptomen zu kämpfen haben. «Wir mussten unsere Isolationsstationen stark ausbauen», erzählt Altmann.

Schon vor dem coronabedingten Homeoffice gab es «reha@home»

Schon vor Corona und Homeoffice hat man im Kanton Aargau und im Kanton Zürich das Angebot «reha@home» lanciert. In Zusammenarbeit mit der Knecht-Gruppe, die neben unterschiedlichster Reisen auch Logistiklösungen anbietet. Denn die Rehabilitation daheim ist vor allem auch eine logistische Herausforderung. Neben der Therapie und Pflege braucht es allenfalls auch Reinigungspersonal oder jemanden der Einkäufe oder Verpflegung organisiert.

Ziel von «reha@home» ist es, den Patienten nach einem Akuteingriff im Spital so schnell wie möglich in den eigenen vier Wänden zu pflegen und zu therapieren. Das entspricht dem Wunsch vieler Patienten. Und so können stationäre Rehabilitationen gegebenenfalls verkürzt oder sogar verhindert werden. «Dies hilft - bei gleicher Behandlungsqualität - Gesundheitskosten zu sparen», sagt Barbara Hürlimann, Abteilungsleiterin Gesundheit im Departement Gesundheit und Soziales (DGS).

Bereits konnte sich ZurzachCare mit einer ersten Krankenkasse auf einen Tarifvertrag einigen. Mit weiteren sei man im Gespräch. Auch hier unterstützt der Kanton, denn er muss die Tarifverträge genehmigen. Hürlimann sagt, «endlich» finde mit reha@home die aufsuchende Versorgung auch Eingang in den Reha-Bereich. Ein Modell, das in der Psychiatrie seit Jahren erfolgreich angewendet werde.

Das Beispiel zeigt, wie sehr ein Unternehmen im Gesundheitsbereich auch hier auf Unterstützung angewiesen ist, wenn es innovativ sein will. «Innovation ist immer schneller als ein Tarifsystem», sagt Altmann dazu. Neues kann nicht abgerechnet werden, bedeutet das. Man ist also auf Partner (wie das Logistik-Unternehmen und den Kanton) angewiesen und muss bereit sein, eigene Mittel zu investieren. Das macht ZurzachCare - der Krise zum Trotz.