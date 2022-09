Fussball: Klingnau wechselt den Trainer – Imer Kryeziu übernimmt

Regionalfussball Eine gute Lösung für alle: Warum der FC Klingnau den Trainer wechselt Der Start in die Saison nach dem Abstieg ist dem Zurzibieter Verein nicht nach Wunsch geglückt. Trainer Samir Bajramovic hat deshalb sein Amt niedergelegt. Sein Nachfolger ist schon am Werk. Alessandro Crippa 07.09.2022, 13.00 Uhr

Den aufmerksamen Fussballbeobachtern ist es sofort aufgefallen: Bei den Aufstellungen des Zweitligisten FC Klingnau erscheint seit einigen Tagen ein neuer Name – und zwar unter der Rubrik «Trainer»: Imer Kryeziu lautet er. Wie ist es dazu gekommen?

Imer Kryeziu. zvg

Der FC Klingnau ist am Ende der letzten Saison aus der 2. Liga interregional abgestiegen, Trainer blieb aber Samir Bajramovic. Nun folgt also der Wechsel und das schon früh in der Saison. Erst drei Spiele in der Meisterschaft und eines im Cup haben die Zurzibieter bis dahin absolviert. Nur ein Unentschieden und zwei Niederlagen standen ihnen zu Buche, im Cup haben sie sich zu einem 1:0 gegen Viertligist Lupfig gemüht. Das hat Samir Bajramovic dazu veranlasst, sein Traineramt abzugeben.

Fortan nur noch Sportchef: Samir Bajramovic. Alessandro Crippa

Sportchef hingegen bleibt er, was wiederum Präsident Roger Meier freut: «Diese Doppelfunktion ist nicht ohne und hat viel Zeit in Anspruch genommen. Ich hoffe, dass dies für Samir eine Entlastung bringt.» Es sei nun eine gute Lösung für alle gefunden worden, sagt er weiter.

Meier sagt, dass man mit Kryeziu einen «ausgewiesenen Fachmann» habe verpflichten können. Der ehemalige Trainer des FC Eagles Aarau und der U23 des FC Wohlen verfügt über die Uefa A-Lizenz. Zudem wohnt er im benachbarten Kleindöttingen und kennt den Verein aus früheren Begegnungen zwischen Klingnau und den Eagles schon ein wenig.

Mit mehr Trainings zurück zum Erfolg?

Mit dem neuen Mann an der Seitenlinie will der FCK selbstredend wieder in die Spur zurückfinden und mehr Punkte holen. Meier sagt klar: «Jetzt müssen sicher gegen die Mannschaften Punkte her, die aktuell in unserem Bereich der Tabelle liegen.» Die 2. Liga Aargau sei alles andere als ein Zuckerschlecken, viele Mannschaften haben grosse Ambitionen.

Präsident Roger Meier. Archivbild: Chris Iseli

Imer Kryeziu will konsequent auf die jungen Spieler im Kader setzen, was Präsident Meier ein besonderes Anliegen ist. Zudem ist angedacht, dass der Trainingsumfang erhöht wird. Statt zwei sollen es drei Einheiten pro Woche werden. So würde auch mehr Zeit für die individuelle Verbesserung der Spieler bleiben.

Die ersten beiden Resultate Kryezius lassen zwar noch zu wünschen übrig: In Frick hat es am Samstag ein 0:0 gegeben, wobei seine Mannschaft rund 25 Minuten in Unterzahl spielen musste. Und am Dienstag folgte ein 2:4 gegen den FC Suhr. Doch dabei sind – vor allem in der ersten Halbzeit – gute Ansätze erkennbar gewesen, zur Pause hatte Klingnau noch mit 2:1 geführt.

Die nächste Chance auf den ersten Sieg in der Meisterschaft haben der FC Klingnau, der Zwölftklassierte, und Imer Kryeziu am Samstag im Spiel gegen den FC Schönenwerd-Niedergösgen. Dieser liegt aktuell auf dem 4. Rang.