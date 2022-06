Radsporttage Gippingen Der einheimische Jan Christen schliesst das dreitägige Radsportfest mit einem Solosieg ab Ein Schweizer Sieger im Grossen Preis, ein würdiger Abschluss durch Jan Christen und endlich wieder Publikum: Die Gippinger Radsporttage waren ein voller Erfolg – auch für das OK. August Widmer 12.06.2022, 18.30 Uhr

Jan Christen aus Gippingen vom Pogi Team wurde speziell geehrt von VC Gippingen Präsident Erich Spuler (links). Alexander Wagner

Nachdem die Gippinger Radsporttage vor zwei Jahren überhaupt nicht und vor einem Jahr ohne Zuschauer ausgetragen wurde, fand der seit dem Jahre 2016 in Leuggern beheimatete grösste Radsportanlass des Kantons Aargau übers Wochenende erstmals wieder unter fast normalen Verhältnissen statt.

«Für uns war wichtig, dass wir den Anlass wieder unter normalen Umständen durchführen konnten. Nur so war ein richtiges Radsportfest möglich», freute sich Matthias Rennhard, der vor drei Jahren René Huber an der Spitze des Anlasses als OK-Präsident abgelöst hatte, über den Verlauf des dreitätigen Anlasses.

OK-Präsident Rennhard: «Entspannte Radsporttage»

Rennhard konnte über den seit dem Jahre 1964 vom Velo-Club Gippingen ausgetragenen Radsport-Anlass eine gute Bilanz ziehen: «Am Freitag erlebten wir einen spannenden Grossen Preis des Kantons Aargau mit Marc Hirschi als Sieger. Am Samstag fand zum 50. Mal das Militärradrennen statt. Das Rennen der nationalen Elite-Fahrer vom Samstagnachmittag, wo wir zum zweiten Male mit den Deutschen zusammenspannten, war mit 178 Startern ein Vollerfolg. Und der Sonntag war mit den Nachwuchsrennen ein würdiger Abschluss der Radsporttage». Rennhard sprach denn auch von «entspannten Radsporttagen».

Start des 9. Holcim Grandfondo Zurzibiet für Sehbehinderte, das im Tandem gefahren wird. Henry Muchenberger

Den Gippingern kam entgegen, dass an allen drei Renntagen schönes Wetter herrschte. Die hochsommerliche Witterung hatte zwar zur Folge, dass am Familientag etwas weniger Personen anwesend waren. Am Samstag beendete nur ein Drittel der gestarteten Fahrer das Elite-Rennen. Aber sonst trug das schöne Wetter eher zu einer guten Stimmung in Gippingen und Leuggern bei.

Ein zufriedener Korpskommandant

Die Militärradfahrer, die am Samstagvormittag zum 50. Male an den Start gingen, traten im Kampfanzug an. Aber am Samstagmorgen war das Wetter noch nicht so warm, was das Ganze einigermassen erträglich machte. Ging es für die «echten» Militärradfahrer mit dem eingängigen Ordonanz-Rad 1905 im Einzelrennen über 73 km, mussten die Viererpatrouillen «nur» 49 km absolvieren.

Dass Korpskommandant Hanspeter Walser, der das Militärradrennen auch schon mitgefahren ist, mit der Leistung seiner Untergegebenen zufrieden war, hatte einen Grund: «Nach dem Militärradrennen geht es für die Teilnehmer des Patrouillen-Rennens, die alle Aspiranten auf einen höheren Militärgrad sind, noch auf den 100-km-Marsch.»

Da kamen die Pause nach dem Militärradrennen und ein Schluck Bier während der Siegerehrung, die von der Brass-Band Döttingen-Leuggern-Leibstadt musikalisch umrahmt war, gerade willkommen.

Angehende Offiziere der Schweizer Armee feiern bei der Siegerehrung die Gewinner. .Henry Muchenberger

Zum Abschluss der gelungenen Radsporttage stand dann mit Jan Christen nochmals ein Mitglied des Velo-Club Gippingen im Mittelpunkt. Der junge Nachwuchsmann wurde nicht nur für seinen Weltmeistertitel bei den Junioren im Querfeldein geehrt, sondern gehörte am Sonntagmorgen auch zu den Dominatoren des Junioren/U-19 Rennens. Christen beendete diese Prüfung zur Freude des Publikums mit 44 Sekunden Vorsprung als Solosieger. Das war in der Tat ein würdiger Abschluss der Radsporttage.