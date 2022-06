Würenlingen: Fasnacht im Sommer mit vielen Guggen und Pool

Närrisches Treiben Pool, Guggen und Foodtrucks: So feiert Würenlingen die erste Sommerfasnacht der Geschichte Nach der zweimaligen Absage des Fasnachtsumzugs feiert Würenlingen eine ganz ausgefallene Sommerfasnacht – wohl mit weniger Konfettis, dafür mit Pool und zahlreichen Guggen. Stefanie Garcia Lainez Jetzt kommentieren 17.06.2022, 05.00 Uhr

Würenlingen feiert in diesem Jahr gleich zweimal Fasnacht: Auf die Strassen- folgt die Sommerfasnacht. Alexander Wagner (27.2.2022)

Konfetti fliegen durch die Luft, buntgeschmückte Fasnachtswagen fahren über die Würenlinger Strassen, die dröhnende Musik der Guggen sorgt für närrische Stimmung, während am Strassenrand Tausende von Besucherinnen und Besuchern in farbigen Kostümen dem Spektakel beiwohnen. Ein Bild, das in die fünfte Jahreszeit gehört, in den Februar bei kalten Temperaturen.

Nicht so diesen Samstag: Die Fasnachtshochburg Würenlingen lädt erstmals überhaupt zur Sommerfasnacht bei der Schulanlage Weissenstein – und nach der Strassenfasnacht im Februar zur zweiten Fasnacht innert weniger Monate. Das bei heissen 33 Grad Celsius.

«Zwei Jahre ohne Umzug ist eine lange Zeit», sagt André Wenzinger, Präsident der Fasnachtsgesellschaft. «Die Menschen haben die Fasnacht stark vermisst.»

André Wenzinger gibt ein Interview. Alexander Wagner (27.2.2022)

Das habe die Strassenfasnacht im Februar gezeigt, als rund 2000 Narren nach Würenlingen strömten und sich vereinzelt auch Umzugswagen durch die Massen zwischen «Frohsinn» und «Sternen» kämpften. «Es war wahnsinnig, was da abging.»

Gruselige Gestalten mischten sich unter die Fasnächtler in Würenlingen. FOTO Wagner Auch die Kleinen konnten sich verkleiden. FOTO Wagner Der Andrang war bei Gross und Klein enorm. FOTO Wagner Die Stimmung war ausgelassen - auch bei den Mitgliedern der Guggenmusik Steibruchschraenzer. FOTO Wagner Haufenweise Konfetti kam zum Einsatz und so mancher Besucher wurde damit gestopft. FOTO Wagner

Das OK hatte zuvor den Umzug wegen Corona zum zweiten Mal in Folge absagen müssen – eine weitere Premiere in der über 50-jährigen Geschichte der Fasnachtsgesellschaft. Wegen der rasend schnellen Verbreitung der Omikron-Variante und der verschärften Massnahmen folgte im Dezember 2021 auch die Absage der in kleinem Rahmen geplanten Fasnacht.

Anfang Februar folgte aber die Kehrtwende: Der Bundesrat lockerte kurzfristig die Coronabestimmungen, sodass die Würenlinger Narren zumindest eine Strassenfasnacht auf die Beine stellen konnten, auch wenn sie dafür nur drei Wochen Zeit hatten. An der im Dezember angekündigten Sommerfasnacht bei der Schulanlage Weissenstein hielt das OK weiterhin fest. André Wenzinger sagt: «Wenn die Fasnachtsgesellschaft etwas verspricht, dann hält sie das auch ein.»

Wie gross die Lust auf närrisches Treiben bei heissen Temperaturen ist, sei schwierig abzuschätzen. Prognosen zu Besucherzahlen mag André Wenzinger keine abgeben. «Sicher ist, dass nach zwei Jahren Pandemie das Bedürfnis nach Festen gross ist.» Sein Traumszenario für den Samstag sind rund 1000 Fasnächtlerinnen und Fasnächtler.

Pool, kühle Drinks und Zelt sorgen für Abkühlung

André Wenzinger hofft, dass trotz erwartetem Hitzetag viele verkleidet kommen. «Am besten mit lockeren, luftig-leichten Kostümen und eher dezenter Schminke», rät er. In voller Montur werden am Nachmittag sicher die Würenlinger Ruckfeldperchten erscheinen. Die furchterregenden wilden, zotteligen Gesellen mit grossen Hörnern hatten ihre Feuertaufe bei rund 30 Grad bereits vor wenigen Tagen am Umzug des Jodlerfestes:

Henry Muchenberger

«Nach ihrem Einsatz bei uns werden sie aber sicher etwas Leichteres anziehen», sagt André Wenzinger mit einem Schmunzeln. Und sich möglicherweise im Pool abkühlen. Wie gross der genau sein wird, kann er noch nicht verraten. Nur so viel: «Er wird riesig sein.»

Das närrische Treiben findet sowohl drinnen in der Mehrzweckhalle als auch draussen auf dem Areal Weissenstein statt. Türöffnung ist um 12 Uhr, um 14 Uhr startet die Kinderfasnacht mit Kinderschminken. Kurz darauf werden die ersten Guggen aufspielen.

Für das leibliche Wohl sorgen fünf Foodtrucks, die Raclette, Würste, Spiess, Pulled Pork Burger, Thai sowie Kaffee und Kuchen anbieten. «Coole Drinks sorgen nebst dem Pool und dem Festzelt für Abkühlung», sagt André Wenzinger.

Um 18 Uhr startet die eigentliche Sommerfasnacht. Wohl mit weniger Konfettis als üblich, dafür mit gewohnt zahlreichen Guggen und dank der «Fishnet Stockings» auch mit einer Rockabilly Band – eine weitere Premiere.

