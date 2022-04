Obergericht Freispruch statt Gefängnis und Landesverweis: Wirt kann sein Gastrolokal weiterführen Anders als das Bezirksgericht Zurzach erkennt das Obergericht unüberwindbare Zweifel an der Darstellung einer jungen Frau, die einen 38-Jährigen wegen versuchter Vergewaltigung und sexueller Nötigung angezeigt hatte. Der erhält nun eine Genugtuung dafür, dass er 35 Tage in Untersuchungshaft sass. Philipp Zimmermann Jetzt kommentieren 21.04.2022, 17.34 Uhr

Das Obergericht kippt das Urteil des Bezirksgerichts und erkennt ein mögliches Rachemotiv bei der jungen Frau. (Symbolbild) Hanspeter Bärtschi

Nach dem Bewerbungsgespräch zwischen einem Wirt und einer jungen Frau kam es zu sexuellen Handlungen. Waren sie einvernehmlich, wie er behauptet, oder nicht, wie sie ihm das vorwarf? Mit dieser Frage hat sich nun auch das Aargauer Obergericht auseinandergesetzt.

Der heute 38-jährige Syrer wehrte sich nämlich mit einer Beschwerde gegen das Urteil des Bezirksgerichts Zurzach. Dieses hatte ihn vor rund einem Jahr zu einer teilbedingten Freiheitsstrafe von 2½ Jahren (6 Monate unbedingt) und 8 Jahren Landesverweis wegen versuchter Vergewaltigung und sexueller Nötigung verurteilt. Zusätzlich sollte er einer jungen Frau 3000 Franken Genugtuung zahlen.

Die Staatsanwaltschaft hatte dem Mann vorgeworfen, im Mai 2020 gegen eine damals knapp 18-Jährige übergriffig geworden zu sein. Diese war knapp bei Kasse und hatte im Lokal des Beschuldigten mehrfach ausgeholfen, als er ihr eines Abends per Whatsapp-Nachricht eine 50-Prozent-Stelle in Aussicht stellte. Sie verabredeten sich zu einem Bewerbungsgespräch am folgenden Nachmittag.

Nach diesem kam es in den Räumlichkeiten des Lokals während fünf bis zehn Minuten zu sexuellen Handlungen. Laut Anklage der Staatsanwaltschaft habe der verheiratete Mann die junge Frau erst bedrängt und sie nach ihrem Nein zu sich gezogen und begrapscht – auch im Intimbereich.

Er habe sich entblösst, ihr die Hose runtergezogen und versucht, in sie einzudringen. Als sie sich dagegen sperrte, habe er sich selbst befriedigt und ihr danach gesagt, sie solle niemandem etwas erzählen, weil es ihnen beiden schaden würde. Dann habe er 100 Franken in ihren Ausschnitt gesteckt.

Sexuelle Anspielungen in den Monaten zuvor

Wegen seines festen Griffs und seines aggressiven Tons sei sie verängstigt gewesen, hielt die Staatsanwaltschaft fest. Die Frau habe befürchtet, er würde ihr Gewalt antun, falls sie sich wehren würde, womöglich mit einem herumliegenden Küchenmesser.

Er habe von ihrer Geldnot und ihren psychischen Problemen gewusst. Schon in den Monaten zuvor habe er ihr gegenüber mündlich und in Chats sexuelle Anspielungen gemacht. Seine entsprechenden Avancen hatte sie jedoch abgelehnt.

Der Beschuldigte bestritt nicht, dass er sie an ihrem Gesäss angefasst und sich dabei selbst befriedigt habe. Die sexuellen Handlungen seien allerdings alle einvernehmlich gewesen, wehrte er sich in seiner Beschwerde.

Urteil liegt nun vor

Mittlerweile liegt das begründete Urteil des Aargauer Obergerichts vor. Es sieht «erhebliche und unüberwindbare Zweifel daran, dass sich der Sachverhalt so zugetragen hat, wie er in der Anklage umschrieben wird». Das Gericht erkennt Ungereimtheiten und Widersprüche in den Aussagen der jungen Frau, auch zum Kerngeschehen.

Die Frau hatte in der ersten Einvernahme angegeben, nach dem Vorfall keinen Kontakt zum Beschuldigten aufgenommen zu haben. Ihre Whatsapp-Nachrichten zeigen dagegen, dass sie ihm wenige Minuten nach dem Vorfall Fotos von ihrer Identitätskarte schickte und dass sie ihn an drei verschiedenen Tagen fragte, ob er wegen der Arbeitsstelle schon mehr wisse; weiter teilte sie mit, wann sie nicht erreichbar sei, falls er sie im Lokal brauche.

Wollte sie sich rächen?

Das Obergericht erkennt bei ihr ein mögliches Rachemotiv für eine bewusste Falschaussage: Nachdem der Wirt ihr die Stelle nicht gab, habe sie ihn noch am selben Tag bei der Polizei angezeigt; da war der Vorfall neun Tage her. An der Verhandlung vor dem Obergericht sagte die Frau aus, dass sie die Arbeitsstelle bei einer Zusage trotz des Vorfalls angenommen hätte.

Der Mann habe vermutet, dass seine Bekannte ihn aus Rache angezeigt habe, weil sie Geld gebraucht und nach der Absage wütend auf ihn gewesen sei.

Es mute zwar auf den ersten Blick seltsam an, dass er in den ersten beiden Einvernahmen einen sexuellen Kontakt abgestritten habe, so das Obergericht. Seine späteren Erklärungen seien aber nachvollziehbar: Er habe sich zuerst dafür geschämt, so offen über sexuelle Handlungen zu sprechen, und er habe nicht gewollt, dass seine Ehefrau von den sexuellen Handlungen erfährt.

Das Obergericht hat den Wirt freigesprochen. 35 Tage hatte dieser in Untersuchungshaft verbracht. Dafür hat ihm das Gericht eine Genugtuung von 7000 Franken zugesprochen.

Urteil: SST.2021.166

