Endingen: Surbtaler Handballer tritt gegen Talentschmiede an

NLB Nach knappem Sieg im ersten Spiel: Endingen tritt schon wieder gegen eine Talentschmiede an Zum zweiten Spiel der neuen Meisterschaft treffen die NLB-Handballer am Freitag auf das Farmteam der Kadetten Schaffhausen. 07.09.2022, 18.43 Uhr

Auf die Rückraumschüsse von Armin Sarac ist Endingen angewiesen. zvg/Pedro Gisin

Die Kadetten Espoirs haben das Ziel, sich in der Nationalliga B zu halten: Ihre jungen Talente sollen auch in Zukunft die Möglichkeit erhalten, auf diesem Niveau Erfahrungen zu sammeln und sich weiterzuentwickeln.

«Wir bilden Spieler aus mit dem Ziel, dass diese später in der NLA spielen können», sagt Teamcaptain Edis Ramic. Trainer Marco Lüthi will, dass sein Team ein schnelles Spiel aufzieht. Davon dürfte es von den neuen Regeln mit der Einführung der Anwurfzone profitieren. Diese löst den Anwurfpunkt in der Spielfeldmitte ab. Die Massnahme soll den Handball noch schneller machen und die Attraktivität für das Publikum steigern.

Auch auf diese Saison hin sind wieder etliche Nachwuchsspieler ins Team gerückt, die sich zuerst finden und als Team zusammenwachsen müssen. Trainer Lüthi setzt seinen Fokus dabei auf eine stabile Deckung, die dem Team Stabilität geben soll.

Knapper Endinger Sieg im ersten Spiel

Nach der guten Vorbereitungsphase mit diversen Trainingsspielen gegen Vereine aus der höchsten Schweizer Liga, der Quick Handball League (QHL), konnte Handball Endingen am letzten Samstag zum Saisonstart reüssieren: Das Team des neuen Trainers Samir Sarac gewann den Ernstkampf gegen die SG GC Amicitia / HC Küsnacht mit 27:25.

Für die Kadetten Espoirs begann die Saison am Mittwoch zu Hause gegen den STV Baden (Resultat nach Redaktionsschluss bekannt). Nur zwei Tage später kommt es also zum Duell mit den Ostaargauern. So früh in der Saison sollte das für die Kadetten aber noch keine negativen Auswirkungen haben.

Die jungen Endinger Spieler wiederum haben bewiesen, dass sie Verantwortung übernehmen wollen und die arrivierten Kräfte um Captain Christian Riechsteiner unterstützen können. Man darf also ein spannendes Spiel erwarten, bei dem Handball Endingen bis zuletzt um die nächsten beiden Punkte kämpfen wird.

Der Spielbeginn ist am Freitag um 20.15 Uhr in der GoEasy-Arena in Station Siggenthal.