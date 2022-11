Endingen: Handballer laufen gegen Tabellenleader Wädenswil/Horgen

NLB Nach drei Wochen Pause: Endinger Handballer laufen gegen Tabellenleader auf Das Surbtaler Team hat die Spielpause genutzt, Verletzungen auskuriert und an der Verteidigung gefeilt. Mit Leader Wädenswil/Horgen wartet auswärts ein Tabellenleader auf die Endinger Handballer. 25.11.2022, 10.56 Uhr

Der Endinger Nino Grzentic mit einem kraftvollen Abschluss aus dem Rückraum. zvg/Pedro Gisin

Mit sieben Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage gegen den STV Baden ist Wädenswil/Horgen erneut stark in die NLB-Saison gestartet – Handball Endingen ist noch immer auf der Suche nach seiner Form. Das Team hat jedoch die drei Wochen ohne Meisterschaftsspiele genutzt, um weiter an der Stabilität der Verteidigung zu arbeiten. Beim kommenden Auswärtsspiel gegen die Zürcher darf man gespannt sein, wie weit sich die Verletztenliste verringert hat und mit welcher Aufstellung Trainer Sarac sein Team auflaufen lässt.

Wädenswil/Horgen zeigt seit Jahren eine beeindruckende Kontinuität und ist jeweils immer in den vordersten Tabellenrängen zu finden. Das Team von Trainer Predrag Milicic spielt seit einigen Saisons in fast unveränderter Besetzung und kennt sich entsprechend in- und auswendig. Dies ist neben ihrer Erfahrung sicher eine der grossen Stärken.

Verbesserungen nach der Spielpause

Handball Endingen, das im Moment auf dem 11. Tabellenplatz steht, hat den Tritt in dieser Saison noch nicht ganz gefunden. In den vergangenen Partien mussten die Surbtaler verletzungsbedingt auf eine Reihe von Stammspielern verzichten. Die Spielpause kam für Trainer Sarac zur richtigen Zeit, um mit dem Team an den Defiziten zu arbeiten und die eine oder andere Blessur auszukurieren. Bereits im Spiel gegen Gossau waren deutliche Fortschritte, gerade in der Defensive, auszumachen und man wird sehen, wo das Team gegen Wädenswil/Horgen anknüpfen kann.

Trotz starkem Gegner: Weitere wichtige Punkte zu gewinnen, ist auch gegen Wädenswil/Horgen möglich. Das hat Städtli Baden eindrucksvoll bewiesen. Nun wollen die Surbtaler die nächsten Punkte vom Zürichsee entführen. Das Spiel am Sonntag in der Waldegg in Horgen beginnt um 17.30 Uhr. Fan-Treffpunkt für die gemeinsame Fahrt nach Horgen ist um 16.15 Uhr bei der Post in Endingen. (az)