Trotz Sieg: Trauriger Tag für TV Endingen

NLB-Handball Trotz zwei Punkten gegen starken Gegner: Trauriger Tag für Handball Endingen Am Samstag spielten die Surbtaler Handballer gegen Gossau - und gewannen. Der Sieg wird aber überschattet vom Tod von Heinz Schärer, der am Anfang der Endinger Handballgeschichte steht. 03.04.2022, 18.21 Uhr

Ivan Koncul avancierte für den TV Endingen zum Matchwinner. zvg/Pedro Gisin (3. März 2022)

Am Samstag spielte Handball Endingen, das um seinen Erfinder Heinz Schärer trauert, gegen den TSV Fortitudo Gossau. Durch Schärers Engagement war die Handballabteilung des TV Endingen entstanden.

Die Ostschweizer gingen zwar durch Lukas Linde mit 1:0 in Führung, aber nur dieses eine Mal, danach nie mehr. Sie verloren mit 24:26 gegen solid spielende Endinger. Sie zeigten besonders in der Verteidigung eine starke Leistung, störten die Gossauer früh und schufen so das Fundament für den Sieg.

Bereits in der 8. Minute konnten sich die Surbtaler Handballer durch Christian Riechsteiner das erste Mal mit zwei Toren absetzen. Die Endinger liessen wenig Raum und scheuten den Körperkontakt nicht, um dem Gegner den Rhythmus zu nehmen. Stabil und beweglich baute sich die Verteidigung jeweils vor den Gossauern auf und zeigte sich als wirksames Mittel gegen die Angreifer.

Gute Leistung gegen starken Gegner

Grau und Olufemi bewiesen mit fünf Toren eindrücklich, dass die Verantwortung nicht immer bei den Aufbauspielern liegen muss. Nach einer guten Viertelstunde brachte Trainer Majeri dann den Rückraumspieler Koncul aufs Feld und dieser erwischte einen starken Abend in Gossau. Mit gefährlichen Durchbrüchen, öffnenden Flügelpässen und zehn persönlichen Toren avancierte der Kroate bis zum Schluss zum Man of the Match.

Handball Endingen gelang eine weitere gute Leistung gegen einen starken Gegner, die zeigt, dass das Team Fortschritte macht und motiviert ist, den eingeschlagenen Weg konsequent zu gehen. Mit dem Erfolg setzen sich die Surbtaler auf den 3. Tabellenplatz und können sich nun auf das kommende Heimspiel gegen Leader und Aufstiegskandidat HSC Kreuzlingen vorbereiten. (az)