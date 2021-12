NLB-Handball Kantersieg gegen Birsfelden: Die Endinger kehren zurück auf die Erfolgsspur Das NLB-Team beendet seine Durststrecke nach fünf Spielen ohne Sieg mit einem 37:24-Erfolg in Birsfelden. Zwei junge Spieler feierten eine Premiere 12.12.2021, 19.48 Uhr

Justin Larouche zeigt sich in glänzender Spiellaune und erzielt neun Tore. Pedro Gisin

Den Spielern von Handball Endingen sah man zu Beginn der Partie in Birsfelden an, unter welchem Druck sie standen: Alles andere als ein Sieg wäre ein riesiger Rückschlag gewesen. Die ersten Minuten waren deshalb auch von technischen Fehlern und Fehlwürfen geprägt. So verlief das Spiel bis zur 13. Spielminute (7:7) ausgeglichen.

Danach fand der Endinger Torhüter Lars Gross immer besser ins Spiel und liess bis zum Pausenpfiff gerade noch vier Tore zu. Durch die zahlreichen Paraden konnten die Endinger die zweite Angriffswelle oder auch die sogenannt schnelle Mitte, angeführt vom wieder genesenen Kapitän Christian Riechsteiner, perfekt umsetzen und so einfache Tore erzielen. Bis zur Pause wuchs der Vorsprung auf beruhigende neun Tore an (11:20).

Schon oft in dieser Saison war das Team zu Beginn einer Halbzeit nicht zu hundert Prozent bei der Sache und musste einen Rückstand aufholen – doch nicht an diesem Wochenende. Die Endinger zeigten den oft vermissten Killerinstinkt. So pendelte sich der Vorsprung bei rund zehn Toren ein.

Hervorragende Wurfquote

Die Deckung stand weiterhin sehr aggressiv, die Torhüterleistung blieb konstant hoch, in der Offensive skorte das Team durch schnelles Gegenstossspiel wie auch im Positionsangriff. Vor allem Justin Larouche überzeugte: Bis zum Schlusspfiff kam er auf neun Tore, und dies bei einer hervorragenden Wurfquote von über 80 Prozent. Handball Endingen zog sein Spiel durch und gewann diese wichtige Partie schliesslich klar mit 37:24.

Kreisläufer Rok Maric setzt sich durch. Pedro Gisin

Erfreuliche Nachrichten gibt es auch von zwei jüngeren Spielern aus der Mannschaft. Zum einen war da Seya Grau, der seinen ersten Treffer in einem NLB-Spiel machte. Zum anderen war da Merian Naprstek, der seine ersten beiden Treffer überhaupt im Dress von Handball Endingen verbuchte, und zwar bei seinem ersten Kurzeinsatz in der Mannschaft. Diese beiden Ereignisse rundeten einen erfolgreichen Samstagabend für das Endinger Team perfekt ab.

Nun folgt noch ein Match, und zwar zu Hause, in der GoEasy-Arena, gegen den überlegenen NLB-Leader SG Wädenswil/Horgen zu Besuch sein wird. Es versteht sich von selbst, dass die Endinger mit einem Sieg in die verdiente Weihnachtspause gehen wollen. (az)

Matchtelegramm TV Birsfelden – Handball Endingen 24:37 (11:20) Sporthalle Birsfelden, 70 Zuschauer. - Schiedsrichter: Daniel Baumann, Ramin Nasseri-Rad Handball Endingen: Dario Ferrante, Lars Gross; Lukas Riechsteiner, Ivan Koncul (7), Rok Maric (4), Justin Larouche (9), Marco Giovanelli, Olufemi Onamade (4), Nino Grzentic (6), Yves Mischler, Seya Grau (1), Christian Riechsteiner (2/1), Florian Leitner (2), Merian Naprstek (2). Bemerkungen: Endingen ohne Noah Grau, Leandro Lüthi, Filip Begic und Yannick Mühlebach (alle verletzt).