NLB-Handball Endingen spielt in Solothurn um den letzten Platz auf dem Podest Am Samstag reisen die Surbtaler NLB-Handballer nach Solothurn, wo sie auf ein Team im Abstiegskampf treffen. 20.04.2022, 17.09 Uhr

Justin Larouche ist aus dem Rückraum erfolgreich gegen den Solothurner Verteidigungsblock. Zvg/Gisinn

Der Gegner von Handball Endingen heisst am kommenden Samstag TV Solothurn. Die Gastgeber aus dem Nachbarkanton stehen momentan auf dem zwölften Tabellenrang und befinden sich mitten im Abstiegsstrudel.

Die Solothurner haben in der Hinrunde in den letzten Sekunden beide Punkte aus dem GoEasy entführt und werden auch in diesem Spiel bis zum Schluss ums Überleben in der Nationalliga B kämpfen. Handball Endingen musste damals viel Lehrgeld bezahlen, hat sich aber unterdessen zu einem stabilen NLB-Team entwickelt, sodass man sich nicht noch einmal auf dem falschen Fuss erwischen lassen will.

Ziel: Den dritten Tabellenplatz sichern

Endingen hat sich für die letzten vier Meisterschaftsspiele zum Ziel gesetzt, den dritten Tabellenplatz zu sichern und so den Saisonabschluss versöhnlich zu gestalten. Die Barrageplätze sind ausser Reichweite, dafür liegen die Ränge drei bis sechs dicht beieinander und es entwickelt sich ein spannender Kampf um den dritten Podestplatz.

Gerade gegen Mannschaften aus dem hinteren Tabellenviertel braucht es darum Siege, um nicht nach hinten durchgereicht zu werden. Das Endinger Team von Trainer Zoltan Majeri ist mittlerweile zu einer Einheit zusammengewachsen. Auch wenn gegen die beiden Favoriten Kreuzlingen und Horgen/Wädenswil knappe Niederlagen eingesteckt werden mussten, so konnte man auch gegen die beiden Barrage-Teams mithalten und die Begegnungen bis zum Schluss offen gestalten.

Endingen wird in Solothurn auf ein Team treffen, das mit allen Mitteln versuchen wird, die dringend benötigten Punkte bei sich zu behalten. Die Partie wird um 17 Uhr angepfiffen. (az)