NLB-Handball Endingen siegt im Startspiel gegen Zürcher Talentschmiede Handball Endingen gewinnt das erste Meisterschaftsspiel gegen den Aufsteiger GC Amicitia Zürich/HC Küsnacht knapp aber verdient mit 27:25 (15:14) und sichert sich so die ersten beiden Punkte in der neuen Saison. 04.09.2022, 16.01 Uhr

Der junge Seya Grau übernimmt Verantwortung und trifft vom Kreis. Pedro Gison/Zvg

Der Sieg ist positiv zu werten, aber allzu viel dürfen sich die Surbtaler darauf nicht einbilden. Es gibt noch einiges zu verbessern, damit auch gegen stärkere Gegner Erfolge gefeiert werden können.

Die Partie verlief über weite Strecken sehr ausgeglichen. Führungen wurden prompt mit einem Gegentreffer beantwortet und keines der beiden Teams konnte sich absetzen. Es dauerte bis zur 50. Minute, bis der stark aufspielende Ivan Koncul mit drei Toren in Folge zum 27:24 für die Vorentscheidung verantwortlich zeigte. Handball Endingen spielte in den letzten zehn Minuten den Vorsprung souverän über die Zeit und sicherte sich so den wichtigen Sieg im Startspiel.

Wie angekündigt, gab der neue Endinger Trainer Samir Sarac seinen jungen Spielern viel Einsatzzeit. So konnten sich Maro Galovic, Raphael Indermühle, Seya Grau und Leandro Lüthi nicht nur als Torschützen feiern lassen, sondern sie durften auch in umkämpften Phasen des Spiels ihr Können zeigen und Verantwortung übernehmen.

Aber für die kommenden Aufgaben brauchen die Endinger eine Leistungssteigerung. Aus dem Rückraum muss mehr Wurfkraft kommen und die technischen Fehler müssen reduziert werden. Sarac wird die Zeit nutzen, um sein Team auf das Heimspiel vom nächsten Freitag vorzubereiten, damit gegen die Reserven der Kadetten aus Schaffhausen die nächsten Punkte anvisiert werden können. (az)

Handball Endingen – GC Amicitia Zürich/HC Küsnacht 27:25 (15:14)

GoEasy, Station Siggenthal, 350 Zuschauer

Handball Endingen: Fabian Spuler, Marco Zanandreis; Ivan Koncul (9), Raphael Indermühle (1), Yannick Mühlebach (1), Seya Grau (2), Christian Riechsteiner, Jérôme Portmann (1), Jannis Schneider, Maro Galovic (1), Mihail Huta (2), Noah Grau (2), Marco Giovanelli (6), Leandro Lüthi (1), Armin Sarac (1), Merian Naprstek.