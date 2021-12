Handball Endingen ohne Sieg in fünf Spielen - dennoch keine Krise

NLB Fünf Spiele ohne Sieg: Weshalb bei Handball Endingen trotzdem nicht die Rede von einer Krise ist Neuer Name, neue Struktur, zwölf neue Spieler: Bei den Handballern aus dem Surbtal bleibt kein Stein auf dem anderen. Der Start war vielversprechend, doch das Verletzungspech hat Auswirkungen auf die Konstanz der jungen Mannschaft von Handball Endingen. Alexander Wagner Jetzt kommentieren 10.12.2021, 04.59 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Trainer Zoltan Majeri hilft bei Handball Endingen auch mal als Goalie aus, wenn Not am Mann ist. Alexander Wagner/Archiv

Der TV Endingen hat es als Dorfverein geschafft, über drei Jahrzehnte konstant in der Nationalliga zu spielen. Immer wieder mal im Oberhaus, oft in der Nationalliga B. Eine Riesenleistung. Und in all den Jahren änderte sich kaum etwas, auch wenn die Mannschaft wieder mal abstieg. Das Gros der Spieler blieb mehr oder weniger zusammen, die Sponsoren hielten dem Verein die Treue, und selbst der Zuschauerschnitt veränderte sich kaum. Doch seit Beginn dieser Saison ist so ziemlich alles neu. Selbst der Name.

Die Surbtaler treten nicht mehr als TV Endingen an, sondern als «Handball Endingen». Das Logo, das Shirt, die gesamte Organisation und Struktur ist neu – und praktisch die gesamte Mannschaft. Neben den Ur-Endingern Christian und Lukas Riechsteiner ist kein Stein auf dem anderen geblieben: Gleich zwölf neue Spieler sind dabei. Weitere Konstanten sind der Trainer Zoltan Majeri und die Halle im Go Easy.

Majeri ist ein ausgewiesener Fachmann, vernetzt in ganz Europa, der bestimmt jedes Jahr mehrere Angebote von anderen Vereinen vorliegen hat. Doch er hat für fünf Jahre in Endingen unterschrieben und will das Projekt weiterziehen – auch wenn ausser ihm und ein paar wenigen Protagonisten wie Co-Trainer Michael Spuler fast alles auf den Kopf gestellt wurde.

Deshalb: Obwohl die Mannschaft in den vergangenen fünf Spielen keinen Sieg mehr davontragen konnte, kann von einer Krise nicht die Rede sein.

Verletzungspech führt zu Spielermangel

Handball ist ein extrem komplexer Sport und jeder, der sich nur ein bisschen damit auskennt, weiss, dass es eigentlich unmöglich ist, innert so kurzer Zeit eine komplett neue Mannschaft zusammenzustellen, die dann auf dem Parkett auch funktioniert. Trotzdem war der Start in die neue Saison vielversprechend. Doch bald offenbarten sich die ersten Probleme, ein Akteur nach dem anderen verletzte sich und die Spielerdecke wurde immer dünner.

Wären es muskuläre Probleme wie Zerrungen oder ähnliches, müsste man über die Belastungssteuerung, über die aktive Erholung reden und auch die Arbeit des Trainers in Frage stellen. Doch gleich mehrere Spieler verletzten sich am Handgelenk oder zogen sich Knochenbrüche zu. Unfälle, auf die ein Trainer keinen Einfluss hat.

Altersdurchschnitt der Spieler liegt bei 20 Jahren

Die noch kaum eingespielte Mannschaft musste deshalb dauernd umgebaut werden und hatte keine Chance, sich auch nur annähernd zu finden. Zudem ist die Mannschaft eigentlich zu jung, um in der NLB vorne mitzuspielen: Der Altersdurchschnitt beträgt gerade mal 20 Jahre. Und mit Christian Riechsteiner, dem Kopf und Captain des Teams, fehlt einer der wenigen Routiniers. Er wird vielleicht kurz vor Weihnachten seine ersten Spiele bestreiten.

Ein Markenzeichen der Endinger war die lokale Verbundenheit der Spieler. Doch einige Surbtaler haben nach jahrelangem Einsatz im Fanionteam bei einem grösseren Verein unterschrieben oder die Handballschuhe an den Nagel gehängt. Und die Juniorenförderung, welche Heinz Schärer über Jahrzehnte geprägt hat, reicht nicht aus, um die Abgänge zu kompensieren. Deshalb heissen die Topscorer des Teams im Moment Koncul, Maric und Begic und nicht Spuler, Keller oder Riechsteiner.

Mannschaft lässt Potenzial immer wieder durchblicken

«Handball ist ein Sport für Gladiatoren», bringt es Trainer Zoltan Majeri augenzwinkernd auf den Punkt. Deshalb gehören Verletzungen dazu. Doch wenn eine Mannschaft völlig neu zusammengestellt, noch sehr jung und kaum eingespielt ist, wirken sich diese doppelt fatal aus. «Wir müssen uns zuerst stabilisieren», sieht es der Trainer realistisch. Deshalb will er auch nicht vom Aufstieg oder gar einem Platz im Mittelfeld des Oberhauses reden. «Alles Neue braucht Zeit», betont Majeri. «Sehr viel Zeit», ergänzt er mit Nachdruck.

Dass die Mannschaft viel Potenzial hat, konnte sie immer wieder andeuten: So setzte sie sich im Cup vor knapp drei Wochen souverän gegen den NLB-Spitzenklub STV Baden durch, der zurzeit auf dem dritten Tabellenrang liegt, und unterlag dem NLA-Verein HSC Suhr Aarau nur knapp. Doch die Konstanz fehlt. Woher soll sie kommen, wenn eine neue, nicht eingespielte Mannschaft, laufend neu zusammengestellt werden muss?

So müssen sich die Handballer aus Endingen momentan mit dem siebten Tabellenrang zufriedengeben. Die nächste Chance auf einen weiteren kleinen Schritt auf dem beschwerlichen Weg nach oben bietet sich am Samstag (17.15 Uhr) auswärts in Birsfelden. Doch wie Majeri im Gespräch immer wieder betonte: «Es braucht Zeit.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen