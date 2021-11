Hackerangriff auf Bucher: Produktion steht still

Niederweningen Hackerangriff auf Bucher-Guyer: In elf Ländern ist die Produktion des Maschinenbauers stillgestanden Alle Computer sind heruntergefahren worden: Unbekannte Täter haben mit Schadsoftware die IT-Infrastruktur von Bucher Industries angegriffen, in der Regio noch immer Bucher-Guyer genannt. Betroffen ist die Division Bucher Municipal weltweit und die Bucher Specials in der Schweiz. Stefanie Garcia Lainez 17.11.2021, 12.26 Uhr

Der Weltkonzern Bucher Industries AG hat auch nach 200 Jahren seinen Sitz in Niederweningen an der Zurzibieter Grenze. Sandra Ardizzone

Weder Müllfahrzeuge noch Strassenputzmaschinen oder Schneepflüge hat die Bucher Industries produziert. Weder in Niederweningen noch in Australien, China oder Südkorea. In insgesamt elf Ländern hat der Konzern die IT-Infrastruktur der Division Bucher Municipal vergangene Woche heruntergefahren. Der Grund: Die Überwachungssysteme haben einen Angriff durch Schadsoftware identifiziert.