Nach Finanzdebakel «Weg aus der Misere Cheschtenebaum»: FDP will Peter Lude ganz aus Schusslinie nehmen ‒ GLP geht Schritt weiter Nach dem Beinahe-Konkurs der Tagesstrukturen in Bad Zurzach meldet sich mehrere Parteien zu Wort mit verschiedenen Empfehlungen. Was Eltern und Vereinsmitglieder dazu sagen. Stefanie Garcia Lainez 25.03.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Im Generationenhaus mit einer Kita und dem Alters- und Pflegezentrum Pfauen in Bad Zurzach. Sandra Ardizzone

Nach der Kündigungswelle im vergangenen Sommer standen die Tagesstrukturen Cheschtenebaum in Bad Zurzach kurz vor dem Konkurs. Auf Bitte des Vorstandes des gleichnamigen Vereins setzte der Gemeinderat eine Taskforce ein. Da es weiterhin Kritik hagelte, übernahm Gemeindeammann Bernhard Scheuber deren Leitung von Vizeammann und Vorstandsmitglied Peter Lude. Nun melden sich die Parteien zu Wort.

Peter Lude ist Vizeammann in Bad Zurzach und im Vorstand der Tagesstrukturen. Severin Bigler

Unter dem Titel «Der Weg aus der Misere Cheschtenebaum» schreibt die FDP-Ortspartei Bad Zurzach/Rheintal, dass eine gut funktionierende und finanziell tragbare Kinderbetreuung eine wichtige Voraussetzung für die Attraktivität des Standortes sei.

«Die momentane Situation im Cheschtenebaum bereitet uns aber grosse Sorge.» Die Partei habe deshalb das Gespräch mit Bernhard Scheuber gesucht. Denn:

«Wir möchten eine qualitative und tragfähige Lösung unterstützen, sodass wir gemeinsam einen guten und dauerhaften Weg in die Zukunft finden.»

Der Vorstand teilt auf Anfrage mit: «Das Gespräch war positiv – wir sind guter Dinge, dass sich die Tagesstrukturen nun auf einem guten Weg befinden.» Dies auch dank der finanziellen Unterstützung der Gemeinde. Weiter schreibt die Partei: «Der Vertrauensaufbau und die Umsetzung für das Wohl der Kinder und Eltern, für die Mitarbeiter sowie die finanziellen Herausforderungen wird nur eine professionelle und gut vernetzte Organisation mit Erfahrung leisten können.»

Dass Bernhard Scheuber die Leitung der Taskforce übernommen hat, begrüsst die Partei. Sie empfiehlt aber auch, dass Peter Lude sich ganz aus der Taskforce zurückzieht. «Damit er aus der Schusslinie ist und damit das Vertrauen zurückgewonnen werden kann», so der Vorstand.

GLP Bezirk Zurzach: Taskforce müsse volle Transparenz schaffen

Die Grünliberalen Bezirk Zurzach gehen sogar noch einen Schritt weiter. Auf Facebook kommentiert die Partei das aktuelle Geschehen in Bad Zurzach regelmässig. Thomas Koch, Präsident der GLP Bezirk Zurzach, sagt auf Anfrage: «Das oberste Ziel muss die Lösungssuche im Sinne der Eltern und Kinder sein.» Dafür sei die Taskforce nicht richtig zusammengesetzt:

«Wir empfehlen deshalb, dass keine Gemeinderatsmitglieder der Taskforce angehören.»

Also weder Peter Lude noch Bernhard Scheuber. «Das Know-how kann auch anderweitig abgeholt werden», sagt Koch. Denn nebst einem schriftlich formulierten Mandat der Taskforce brauche es auch neutrale sowie fachlich und menschlich kompetente Mitglieder.

Insbesondere an der Spitze einer Taskforce. «Diese Person muss von allen Parteien akzeptiert werden und maximale Unabhängigkeit gewährleisten können», sagt Thomas Koch. «Nur so könne volle Transparenz geschaffen werden. Und nur so kann auch das Vertrauen der Eltern wieder hergestellt werden.»

Zusammenfassend sagt er: «Eine Taskforce ist geeignet, um akute Probleme zu lösen, den Konkurs des Vereins abzuwenden und dafür zu sorgen, dass der Cheschtenebaum das laufende Jahr gut übersteht.» Die Gestaltung der Zukunft solle von einem separaten Team an die Hand genommen werden. «Da haben strategisch denkende Personen Platz und da wäre ein Gemeindeammann am richtigen Ort – nicht in der Taskforce.»

Auch der CVP-Ortsparteipräsident Stephan Güntensperger würde sich eine neutrale Person an der Spitze der Taskforce wünschen, den «Gemeindepräsidenten und/oder den Gemeindeschreiber als weitere Mitglieder infolge der finanziellen Problematik und der allfälligen Unterstützung durch die politische Gemeinde Bad Zurzach» hinzuziehen.

Einige Eltern finden: «Taskforce sollte neutral sein» ‒ andere sagen: «Nicht auf elf Jahre Erfahrung verzichten»

Die AZ hat bei Eltern und Vereinsmitgliedern nachgefragt, wie sie die Vorschläge der Parteien beurteilen. Bei einigen Eltern und Vereinsmitgliedern kommen diese gut an. «Die Taskforce muss neutral sein», sagt etwa ein Vereinsmitglied. Aus diesem Grund müssten sowohl Miriam Kessler als auch Peter Lude das Gremium verlassen. Zu bestimmten Themen könnten sie weiterhin befragt werden. Bernhard Scheuber hingegen solle die Taskforce weiterhin leiten. «Die Gemeinde zahlt ja alle Rechnungen.»

Andere Eltern hingegen begrüssen die aktuelle Zusammensetzung der Taskforce. Mit dem Wechsel an der Spitze sei Peter Lude nicht mehr Zielscheibe, sein Wissen werde aber weiterhin genutzt, so der Tenor. «Es wäre fahrlässig, elf Jahre Erfahrung aus Frustration einfach abzusägen», sagt etwa ein Vater. «Zudem besteht die Taskforce aus weiteren, neuen Mitgliedern, wie beispielsweise der neuen Vereinspräsidentin.»

Zwar sei auch er über die Abgänge im vergangenen Jahr und über das aktuelle Loch in der Kasse verwundert gewesen. Aber die Gemeinde zeige grosse Bereitschaft, die Tagesstrukturen zu erhalten. Ihn stört, dass die Betriebsleiterin seit langem fast unter Dauerbeschuss stehe. Sogar für Änderungen bezüglich Betriebsferien, die bereits vor ihrem Stellenantritt von den Vereinsmitgliedern beschlossen worden seien. Er sagt:

«Vieles wird auf Führungsfehler abgeschoben ‒ das ist nicht fair.»

Man dürfe auf den Tisch hauen, müsse aber auch zu konstruktiven Lösungen beitragen. Auch ginge oft vergessen, dass Miriam Kessler einiges richtig gemacht habe. So habe sie sich beispielsweise stark dafür eingesetzt, dass Eltern, die ihre Kinder wegen Corona eine Zeit lang nicht mehr in die Kita schickten, finanziell entschädigt werden.

Für die Zukunft hofft er sich, dass wieder Ruhe einkehrt und wieder mehr geschätzt werde, was man hat. «Schliesslich können hier in Bad Zurzach die Kinder von der Kita bis zur Bez alles an einem Ort besuchen.»