Handball Endingen hat mit dem Leader noch eine offene Rechnung

Mit dem Leader hat Handball Endingen noch eine offene Rechnung zu begleichen – und will den dritten Platz verteidigen Am Samstag kreuzen die Endinger die Klingen mit dem HSC Kreuzlingen, der nach 13 Spielen ohne Niederlage mit viel Selbstvertrauen im GoEasy auftreten wird. 08.04.2022, 09.27 Uhr

Wenn Handball Endingen spielt, strömen die Fans ins GoEasy. zvg/Pedro Gisin

Es war der 13. November, als die Ostschweizer ihre Serie von Erfolgen mit einem 27:22 Heimsieg begonnen und seither nie mehr verloren haben. Die Surbtaler Handballer werden aber keine Ostergeschenke verteilen und alles daransetzen, dass der Leader der Nationalliga B den Aargau ohne Punkte verlassen muss. Denn es steht noch eine offene Rechnung mit dem Team vom Bodensee im Raum, die von diesem besagten 13. November herrührt.

Man muss lange zurückblättern und suchen, bis man die letzte Niederlage der Thurgauer findet. Die Endinger erinnern sich nicht gerne an dieses Spiel zurück, waren sie doch als Direktbetroffene anwesend und mussten sich damals den Ostschweizern geschlagen geben.

Dem Favoriten ein Bein stellen und den dritten Tabellenplatz festigen

Unterdessen sind fünf Monate vergangen und beide Teams haben sich weiterentwickelt. Handball Endingen musste sich in den letzten elf Spielen nur einmal geschlagen geben und dies gegen Horgen/Wädenswil, das punktgleich mit Kreuzlingen an der Tabellenspitze steht.

Die Surbtaler stehen nicht unverdient auf dem dritten Tabellenplatz und sind hungrig darauf, den Spitzenteams der Liga ein Bein zu stellen. Mit dem Auswärtserfolg gegen Fortitudo Gossau von vergangener Woche ist dies bereits einmal gelungen, jetzt soll mit Kreuzlingen der nächste Grosse Federn lassen und Handball Endingen helfen, den dritten Tabellenplatz zu verteidigen.

Ostergeschenke werden im GoEasy keine verteilt

Der HSC Kreuzlingen ist den Endingern auf dem Papier in verschiedenen Punkten überlegen. Als wohl finanzstärkstes Team in der Liga werden sie als Favorit in die Playoffs ziehen und dort ein gewichtiges Wort um den Aufstieg in die QHL mitreden.

So haben die Thurgauer im Dezember kurzerhand den Linksaussen und 13-fachen Nationalspieler Adrian Blättler verpflichtet. Im Januar folgte dann der Zuzug vom österreichischen Ex-Internationalen (165 Länderspiele) Nikola Marinovic im Tor.

Unterdessen präsentiert sich das Team von Trainer Werner Bösch, der nächste Saison in die Bundesliga wechseln wird, als sehr ausgeglichenes und physisch ausserordentlich robustes Team, dass auf allen Positionen stark besetzt ist und auf viel internationale Erfahrung zählen kann.

Handball Endingen wird dieses Duell nicht als Favorit antreten, dafür aber mit viel Leidenschaft, Biss und einem lautstarken Publikum im Rücken um jeden Ball kämpfen. Die Formkurve der Aargauer zeigt klar nach oben und ein Überraschungscoup liegt bei den Jungs von Zoltan Majeri absolut im Bereich des Möglichen. Auf jeden Fall wird das Team vom Bodensee hart kämpfen müssen, um sich die zwei Punkte ins Osternest legen zu können.