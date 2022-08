Mellikon: Neuer See soll Tiere anlocken, es kommen Gummiboote

Mellikon Neuer See soll seltene Tiere anlocken – doch nun kommen die Gummiböötler: «Die Leute haben stinkfrech die Abschrankung abmontiert» Mellikon liegt seit kurzem am See: Erst im Juli hat der Kanton die Aue Meieried eingeweiht – ein wertvoller Lebensraum samt neuem See für seltene Tiere und Pflanzen. Unterdessen ist das Gebiet aber zu einem beliebten Ausflugsziel für Gummiböötler und Stand-up-Paddler geworden. Der Kanton sieht Handlungsbedarf. Stefanie Garcia Lainez 4 Kommentare 19.08.2022, 05.00 Uhr

Herzstück der neuen Aue ist der rund 300 Meter langer Seitenarm des Rheins, der sich mittlerweile mit Wasser gefüllt hat. Stefanie Garcia Lainez

In dunklem Grün leuchtet der neue See, auf der Wasseroberfläche spiegeln sich die Sonnenstrahlen. Daneben fliesst das Wasser gemächlich den Rhein hinunter, der unterdessen die Aue Meieried in Mellikon stetig mit Wasser gefüllt hat. Im Hintergrund zwitschern die Vögel, ab und zu brettert ein Lastwagen über die Kantonsstrasse nebenan, während hoch in der Luft die Triebwerke eines Flugzeugs zu hören sind.

Zahlreiche Besucherinnen und Besucher haben in den vergangenen Wochen das schöne Wetter genutzt und an den Kieselstränden ihre Wurst gebraten oder sich mit dem Stand-up-Paddle und Gummibooten auf dem See vergnügt. Nur: Damit stören sie die mitunter seltenen Fische, Amphibien, Vögel und Insekten, für die der Kanton hier einen neuen Lebensraum und Rückzugsmöglichkeiten erstellt hat.

Mit Auto und Anhänger bis zum See gefahren

«Ich war etwas geschockt über das Verhalten einiger Leute», sagt Bruno Schelbert, Programmleiter Auenschutzpark Aargau des kantonalen Departements Bau, Verkehr und Umwelt. Dass die neue Aue, in die der Kanton rund zwei Millionen Franken investierte, viel Volk anzieht, habe ihn nicht überrascht.

«Bei diesen Temperaturen ist es naheliegend. Es ist schön, wenn das Interesse für die Aue da ist.» Herzstück der Renaturierung ist ein rund 300 Meter langer, rückspringender Altarm in Kombination mit kleinen Buchten, der nun einen kleinen See hat entstehen lassen.

Was Bruno Schelbert aber stört:

«Offenbar gab es Personen, die stinkfrech die Abschrankung abmontierten und mit Auto und Anhänger durch die neue Aue bis zum See gefahren sind.»

Andere wiederum hätten ihre Zelte auf den Kies- und Sandbänken aufgeschlagen – dort, wo beispielsweise der seltene Flussregenpfeifer dereinst seine Eier ausbrüten könnte. «Das ist für die Tiere ein massiver Störfaktor – die Aue sollte schliesslich kein Rummelplatz sein.» Auch mussten Gemeindemitarbeiter bereits Abfall einsammeln. «So etwas habe ich noch nie erlebt.»

Tümpel für Amphibien umgegraben

Bei einem Rundgang entdeckte Bruno Schelbert denn auch mehrere Reifenspuren, die zur Aue führten. Bei seinem Besuch vor Ort gab ihm ein Erlebnis besonders zu denken: «Ein Herr hielt mit dem Auto neben mir an und fragte mich, ob ich die Abschrankung für ihn wegnehmen könne.» Nachdem er dem Herrn erklärt habe, wozu diese Landschaft umgestaltet wurde, sei er unverrichteter Dinge wieder weggefahren.

Bei seinem Besuch sah Bruno Schelbert auch zahlreiche wilde Feuerstellen. «Dabei haben wir extra an einem Ende der Aue neben der Badi eine offizielle Feuerstelle angelegt.»

An der offiziellen Feuerstelle darf man Cervelats braten. Stefanie Garcia Lainez

Andere wiederum gruben die sorgfältig gestalteten Löcher um, die als Tümpel für Amphibien dienen sollen. «Im Meieried gibt es zwei verschiedene solcher Amphibiengewässer», erklärt Bruno Schelbert.

Die einen wurden mit Lehm abgedichtet und füllen sich mit Regenwasser. Die anderen sind tiefer und füllen sich mit kälterem Grundwasser. Bis sich beide Gewässertypen mit Wasser füllen, vergeht etwas Zeit.

Die Amphibiengewässer sind bereits gefüllt. Aber nicht mit Regen- oder Grundwasser, sondern mit Wasser aus dem Rhein. Stefanie Garcia Lainez

«Gewissen dauerte dies wohl aber zu lange.» Also hätten sie die Löcher kurzerhand mit dem Rhein verbunden. «Die Tümpel mit Oberflächenwasser und Fischen zu füllen, war aber nicht die Meinung.»

Infotafeln und Büsche als natürliche Abschrankungen folgen noch

Zusammen mit dem Gemeinderat prüft Bruno Schelbert nun, welche Massnahmen ergriffen werden können, wie zusätzliche Abschrankungen oder gar ein Rangerdienst. Er hofft aber auf die Vernunft der Menschen, sich künftig an die Regeln zu halten. Etwa, die Aue nicht zu betreten, den Abfall mitzunehmen, den Hund an der Leine zu führen, keine Feuer zu entfachen und sich schon gar nicht im See zu vergnügen.

Demnächst montiert der Kanton Infotafeln, auf denen auch die Regeln erläutert werden. Im Herbst, wenn die Hitze nachlässt, werden zudem noch weitere Hecken, Büsche und Bäume gepflanzt. Diese dienen als natürliche Lenkungsmassnahmen, werden aber so zurückgeschnitten, dass die Spaziergänger auf dem extra erhöht angelegten Wanderweg die Tiere aber dennoch beobachten können. Zudem errichtete der Kanton eine Aussichtsplattform, die noch mit einer Holzkonstruktion fertig möbliert wird.

Noch gehört das Gebiet mit der Aue, in die der Kanton 2,8 Millionen Franken investierte, zur Landwirtschaftszone. Das «Meieried» soll aber im Rahmen der laufenden Revision der Bau- und Nutzungsordnung der Gemeinde Mellikon in eine Naturschutzzone umgezont werden.

Wo sich heute die Aue befindet, war früher eine grüne Wiese. zvg Seit Mitte September wird im Meieried in Mellikon die Aue renaturiert. Valentin Hehli / ZUR Die Dorfbevölkerung begrüsst zum einen das Projekt, äussert aber auch Bedenken. Valentin Hehli / ZUR Grosse Bagger sind am Werk. Valentin Hehli / ZUR Es wird ein rund 300 Meter langer, sogenannter rückspringender Altarm in Kombination mit kleinen Buchten entlang des Rheins erstellt. Valentin Hehli / ZUR Ein rückspringender Altarm ist ein Teil des Flusses mit stehendem Wasser, der nicht vom Rhein durchflossen wird. Valentin Hehli / ZUR Die Verbindung zum Rhein befindet sich flussabwärts, das Wasser fliesst, wenn überhaupt, quasi flussaufwärts in diesen Nebenarm als Rückströmung. Valentin Hehli / ZUR Des Weiteren werden mit dem Projekt beim «Meieried» verschiedene auentypische Lebensräume für Amphibien, Fische, Vögel und Insekten umgesetzt. Valentin Hehli / ZUR Verlandungs- und Ruderalvegetation, also eine Fläche mit Kiesbänken und Schotterflächen, ergänzen das Lebensraumangebot. Valentin Hehli / ZUR Zahlreiche Lastwagen haben den Aushub wegtransportiert. Zvg/Detlef Gebser / Aargauer Zeitung Zusätzlich erstellt der Kanton eine Aussichtsplattform und direkt beim Schwimmbad Mellikon ein Rastplatz mit Feuerstelle. Zvg/Detlef Gebser / Aargauer Zeitung Das Feld im Meieried hatte zuvor der Ammann Rolf Laube gepachtet. zvg/Detlef Gebser Rund vier Hektaren gross ist die betroffene Fläche. zvg/Detlef Gebser Für das Projekt musste auch der Militärbunker weichen. zvg/Detlef Gebser Die Erschütterungen der Abbrucharbeiten liessen in einigen Küchenschränken die Glässer vibrieren. zvg/Detlef Gebser Der Bunker stammte aus dem Zweiten Weltkrieg. zvg/Detlef Gebser Auch wird der Rhein nach der Renaturierung nicht mehr so einfach zugänglich sein. zvg/Detlef Gebser Auf einer Länge von 650 Meter entsteht die neue Aue. zvg/Detlef Gebser

4 Kommentare Markus Krebs vor etwa 2 Stunden 15 Empfehlungen Das ist nicht wirklich überraschend. Bei uns in Wettingen wurden Zäune niedergedrückt, damit man leichter in das Naturschutzgebiet reinkommt. Wer immer mehr Menschen ins Land reinlässt und verdichtetes Bauen fördert, muss sich nicht wundern, wenn die Leute die letzten Naturflecken aufsuchen und keinen Respekt mehr vor dem Naturschutz haben. 15 Empfehlungen Maja Bopp vor 24 Minuten Die Sommer werden immer wärmer, es wird stark gebaut und immer mehr Leute wohnen im Zurzibiet. Den hier seit langem lebenden Menschen wurde ein wunderschöner Platz zum Abkühlen, Schwimmen und die Sommerabende genießen genommen! Ich bin sehr wohl für Naturschutz aber auch Menschen haben in der Sommerhitze das Bedürfnis nach Abkühlung! In anderen Ländern werden für die Menschen Veloständer an den Gewässern gebaut und den Zugang zu öffentlichen Badestellen gefördert, bei uns gibt es neu ein Badeverbot!Dass Mensch und Tier nebeneinander leben könnten wäre schön , schade hat man daran bei de Planung der Aue nur an die Tiere gedacht. Alle Kommentare anzeigen