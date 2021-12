Frosch-Massensterben im Meieried befürchtet: Das sagt der Kanton

Mellikon Frosch-Massensterben wegen neuer Aue befürchtet: Das sagt der Kanton dazu In Mellikon entsteht zurzeit ein neues Auenschutzgebiet. Das 2,8-Millionen-Franken Projekt sorgt in Mellikon für gemischte Gefühle. Jetzt nimmt der Kanton Stellung zu den Bedenken. Stefanie Garcia Lainez 10.12.2021, 13.29 Uhr

Seit Mitte September wird im Meieried die Aue renaturiert. Zurzeit ruhen die Arbeiten aber. Valentin Hehli

Zurzeit entstehen in Mellikon am Rhein neue Lebensräume für Amphibien, Fische, Vögel und Insekten. Die neue Aue im Meieried sorgt im Dorf aber für gemischte Gefühle. So befürchten einige, dass es erneut zu einem Frosch-Massensterben kommen könnte, wie früher in der Nähe des Steinbruchs. Dass dies auch auf einer Strasse in der Nähe des neuen Auengebiets passieren könnte, schliesst der Kanton nicht aus, wie er auf Anfrage mitteilt.

Als die nahe gelegene Kantonsstrasse im Jahr 2019 saniert wurde, baute der Kanton dennoch keine Durchlässe unter der Strasse ein, obwohl bekannt ist, dass Amphibien gerne wandern. «Unbekannt ist jedoch, in welche Richtung sie ziehen werden», sagt Bruno Schelbert, Programmleiter Auenschutzpark Aargau des kantonalen Departements Bau, Verkehr und Umwelt.

Zwar könne man Annahmen dazu treffen. In der Vergangenheit sei es aber vorgekommen, dass diese nicht eingetroffen seien. Deshalb gebe es Schutzmassnahmen, die von den Tieren kaum genutzt würden, weil sie sich am falschen Ort befänden.

Mit Fangeinrichtungen Weg der Frösche ermitteln

«Wichtig ist deshalb, vorgängig zu beobachten, an welchen Stellen am meisten Amphibien durchwandern und wo genau es welche Schutzmassnahmen braucht», sagt Bruno Schelbert. Dies geschehe mit temporären Massnahmen, wie zwischen Ammerswil und Lenzburg. Dort installiert der Natur- und Vogelschutzverein seit 1976 jeweils Ende Februar einen Zaun, der die nachtaktiven Tiere am selbstständigen Überqueren der Strasse hindert. Am nächsten Tag werden sie aus den aufgestellten Kübeln gefischt und freigelassen.

In dem diese Fangeinrichtungen diesen Frühling nun etwas näher zur Strasse aufgestellt wurden, konnte der Kanton ermitteln, welchen Weg die Frösche zum Fünfweiher nehmen. Aufgrund dieser Erkenntnis plant er nun an spezifischen Stellen Durchlässe mit Leiteinrichtungen. «Wir haben gegen 30 Strassenabschnitte, an denen wir die Wanderung im Griff haben mit Durchlässen, die das ganze Jahr hindurch funktionieren», sagt Schelbert. Das gleiche Vorgehen sei auch in Mellikon denkbar. «Wir stehen mit den lokalen Amphibienschützern in Kontakt.»

Flusszugang war mit Gefahrenverbunden – wegen nahe gelegenem Wehr

Während die neue Aue einen wichtigen Beitrag für den Artenschutz von zahlreichen Tieren und Pflanzen leistet, fällt für die Mellikerinnen und Melliker ein direkter Zugang zum Fluss weg. Baden oberhalb eines Stauwehrs sei ohnehin nicht ungefährlich: «Bei einem Störungsfall können sich die Wehrklappen automatisch öffnen, und es kann zu unerwarteten Strömungsverhältnissen und Flutwellen kommen», sagt Bruno Schelbert. Der Kanton plant in solchen Gebieten keine Badeplätze ein.

Vor allem ältere Bewohner in Mellikon hatten Mühe damit, dass der Kanton den Militärbunker abriss. «Wir haben uns überlegt, den Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg als Aussichtsplattform umzufunktionieren», sagt Bruno Schelbert. «Dieser wäre aber mitten in der neuen Aue gestanden − wir hätten die Fussgänger somit quer durch die Aue auf die Plattform schicken müssen, was die Tiere massiv gestört hätte.»

Das Ziel der Renaturierung sei, verlorengegangene Auenlebensräume für die typische Tier- und Pflanzenwelt zurückzugeben. «Und wenn wir die Flusslandschaft aufwerten, dann auch gleich das Landschaftsbild.» Der Bunker − fast schon als Schandfleck − hätte dies aber stark beeinträchtigt. Eine Aussichtsplattform mit Blick auf die neue Aue ist als Ersatz an einer anderen Stelle vorgesehen, direkt beim Schwimmbad realisiert der Kanton zudem ein Rastplatz mit Feuerstelle.

Zurzeit sind die Bauarbeiten entlang des Rheins unterbrochen. Erst im Frühling kehren die Bagger wieder ins Meieried zurück − wenn der weitere Aushub direkt wiederverwendet werden kann.