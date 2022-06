Mellikon: Steinbruch soll Inertstoff-Deponie werden

Mellikon Der Steinbruch soll als Deponie erweitert werden – jetzt kann sich die Bevölkerung dazu äussern Aktuell kann nur ein Viertel des jährlich im Aargau anfallenden Volumens an Inertstoffen auch innerhalb des Kantons entsorgt werden. Im Melliker Steinbruch soll nun eine weitere Deponie dazukommen. 25.06.2022, 05.00 Uhr

Im Melliker Steinbruch wird laufend Material abgebaut und eingelagert. Bild: Alex Spichale (31. Mai 2017)

Im Steinbruch in Mellikon soll eine Deponie für Inertstoffe entstehen. Bei diesem Material des Typs B handelt es sich um nicht verwertbare mineralische Bauabfälle und industrielle Abfälle. Diese lösen sich gemäss Fachleuten nicht auf, sind nicht brennbar und bauen sich nicht biologisch ab.

Mit der Deponie würde sich der Deckungsgrad für Inertstoffe im Aargau auf rund 60 Prozent erhöhen. Noch bis Ende Juni liegen die Unterlagen für das Mitwirkungsverfahren in Bad Zurzach öffentlich auf.

Aktuell wird der Melliker Steinbruch mit unverschmutztem Aushub gefüllt, also Material des Typs A. Noch bis Ende der 2050er-Jahre darf die Steinbruch Mellikon AG Kalkfels und Mergelkalk abbauen. Gleichzeitig soll der Steinbruch laufend aufgefüllt und in mehreren Etappen rekultiviert werden.

Ab 2075 soll das Gebiet wieder zur Landwirtschaftszone zählen. Nun möchte die Betreiberin auch Inertstoffe ablagern. Das ist vor allem Material wie Ziegel, Keramik, Eternit und Glas, das beim Rückbau von Gebäuden entsteht.

In einer überdimensionalen Art Badewanne soll das Material gelagert werden

Der Kanton setzte den Melliker Steinbruch bereits als Deponie des Typs B im Richtplan fest. Auch der Gemeinderat Mellikon unterstützt das Projekt. Mit der Änderung des Materials ändern sich auch der Betrieb, die Kontrolle des Steinbruchs und das Entwässerungskonzept: Denn eine Vermischung des Deponie- und Sauber-Sickwassers muss verhindert werden.

Die Inertstoffe sollen deshalb in einer am Grund und an den Seitenwänden abgedichtete Mulde abgelagert werden, ähnlich einer Badewanne. Der natürliche Fels wird mit einer mineralischen, sickerfähigen Abdichtschicht und mit einem sogenannten Geotextil bedeckt oder mit einer Asphalt-Abdichtung gesichert. Das Sauberwasser, das aus dem Hang drückt, wird abgeführt. Auf der Abdeckschicht wird das Material abgelagert.

Das Wasser, das hindurch sickert, wird durch eine separate Leitung abgeführt. Dem Deponie-Sickerwasser werden Proben entnommen, bevor es dem sogenannten Vorfluter oder der ARA zugeführt wird.

Was gemäss Lokalzeitung «Die Botschaft» gleich bleibt, sind die Abbaumenge, das Abbaumaterial, die Wiederauffüllmenge und die Etappierung des Abbaus und der Rekultivierung, aber auch die 2013 bewilligte Endgestaltung, die Rodungsflächen und damit verbundene Ersatzaufforstungen sowie der ökologische Ausgleich.

Ablagern von Inertstoffen kostet rund vier Mal mehr

Die Bevölkerung erhält nach der öffentlichen Auflage die Möglichkeit für Einsprachen. So wird die angepasste Nutzungsplanung mit abgeänderter BNO im Herbst aufgelegt, den die Gmeind absegnen muss.

Danach folgt das Baubewilligungsverfahren. Frühestens Anfang 2024 kann die Betreiberin erstmals Inertstoffe einlagern. Bis Anfang der 2070er-Jahre können so 3,25 Millionen Kubikmeter eingefüllt werden. Pro Jahr sind das bis zu 95'000 Kubikmeter, was maximal 75 Lastwagenfahrten täglich bedeutet.

Für die Betreiberin lohnt sich das: Gemäss «Die Botschaft» sagte Mitinhaber Roger Umbricht, dass das Ablagern dieses Materials etwa vier Mal mehr kostet als sauberer Aushub.