Mellikon Der Steinbruch als Deponie: Wie viel die Gemeinde erhält und was sich mit der Ablagerung von Bauabfällen verändert 3,25 Millionen Kubikmeter mineralische Bauabfälle und industrielle Abfälle sollen im Steinbruch in Mellikon deponiert werden. Aktuell liegen die Unterlagen für die Teiländerung des Kulturlandplans öffentlich auf. Im Mai soll die Gemeindeversammlung darüber entscheiden. Stefanie Garcia Lainez 19.01.2023, 05.00 Uhr

Seit über 100 Jahren existiert der Melliker Steinbruch. Nun sollen hier künftig sogenannte Inertstoffe abgelagert werden. zvg

Im Melliker Steinbruch soll eine Deponie für Inertstoffe entstehen. Bei diesem Material des Typs B handelt es sich um nicht verwertbare mineralische Bauabfälle und industrielle Abfälle, also Beton, Ziegel, Keramikerzeugnisse, Eternit oder Glas. Diese lösen sich gemäss Fachleuten nicht auf, sind nicht brennbar, bauen sich nicht biologisch ab und müssen deshalb speziell abgelagert werden.

Im August 2021 gab der Grosse Rat grünes Licht für die dafür nötige Anpassung des kantonalen Richtplanes. Nun liegen die Unterlagen für die Teiländerung des Kulturlandplans in Mellikon bis zum 14. Februar öffentlich auf.

Die heutige Materialabbauzone soll in eine Materialabbau- und Deponiezone umgewandelt werden. Die Gemeinde wird für die Immissionen mit fünf Franken pro Tonne entschädigt. Bei jährlich rund 80’000 Tonnen sind das 400’000 Franken pro Jahr. Die ersten Inertstoffe werden frühestens ab Ende 2023 abgelagert. Im Mitwirkungsbericht wird von einem Zeitraum bis 2050/60 ausgegangen, im Projektbeschrieb von den nächsten 50 bis 55 Jahren.

Seit über 100 Jahren wird im Steinbruch in Mellikon Kalkfels abgebaut und unverschmutzter Aushub (Typ A) deponiert. Die Grundeigentümerin und Betreiberin des Steinbruchs ist die Steinbruch Mellikon AG. Diese hat den Steinbruch von der Solvay AG im Jahr 1988 übernommen und gelangte rund 20 Jahre später an den Gemeinderat mit dem Wunsch, die Deponie mit dem Materialtyp B auffüllen zu können.

Bis jetzt können solche Abfälle im Kanton lediglich in der Deponie Emmet in Seon abgelagert werden. Sie vermag aber nur rund einen Viertel des jährlich im Aargau anfallenden Volumens aufzunehmen. Der Steinbruch Mellikon soll nun einen Beitrag an die Entsorgungssicherheit leisten: Durchschnittlich 60’000 Kubikmeter Inertstoffe aus den Regionen Zurzibiet, Rheintal, Brugg, Baden und Fricktal sollen jährlich gelagert werden.

3,25 Millionen Kubikmeter Inertstoffe sollen deponiert werden

Viel ändern soll sich im Melliker Steinbruch mit einem Deponievolumen von 3,25 Millionen Kubikmeter nicht: Angepasst werden nur das Material und die damit verbundenen baulichen Massnahmen bezüglich Abdichtung und Entwässerung.

Alles andere bleibt gemäss Planungsbericht gleich: der Perimeter, die Abbau- und Auffüllmengen, der Abbau- und Wiederauffüllvorgang, die Rekultivierung sowie die Erstellung der Endgestaltung bis 2074 auf einer Fläche von fast 22 Hektaren mit den ausgedehnten Ökoflächen. Auch an den rund 76 Lastwagenfahrten täglich ändere sich nichts.

Der Blick zum Steinbruch vom Rheintal aus. Mathias Förster

«Bei einer Ablagerung von Inertstoffen in einer Deponie des Typs B muss das Versickern von Deponiesickerwasser in den Untergrund verhindert werden», heisst es im Planungsbericht. Wo Inertstoffe abgelagert werden, wird der Fels unten und seitlich abgedichtet. Ausserdem dürfe sich das saubere Sickerwasser aus der Felswand und aus der bestehenden Auffüllung mit unverschmutztem Aushub nicht mit dem Deponiesickerwasser vermischen.

Die Ableitung erfolgt deshalb getrennt: Das saubere Sickerwasser gelangt in den Vorfluter respektive in die Sauberwasserleitung und danach über ein Absetz- und Speicherbecken in den Mellikerbach. Das Deponiesickerwasser wird analysiert und je nach Ergebnis in die Abwasser- oder in die Sauberwasserleitung geleitet.

Um die Option einer Versickerungsanlage sicherzustellen, wurde die Fläche für die Becken geringfügig vergrössert. Die dafür notwendige Fläche von rund 0,6 Hektaren soll von der Landwirtschaftszone in die Materialabbau- und Deponiezone umgezont werden. Die Detailplanung erfolgt mit dem Baubewilligungsprojekt.

Lage eigne sich für Inertstoffdeponie

Der Steinbruch in Mellikon sei für die Errichtung einer Deponie des Typs B aus hydrogeologischer und grundwasserschutztechnischer Sicht grundsätzlich sehr gut, heisst es im Planungsbericht: «Der Standort liegt ausserhalb des nutzbaren Grundwasservorkommens des Rheintals.» Nur im nördlichsten Teil tangiere der Standort den Grundwasserrandbereich in einem schmalen Streifen.

Es bestehe keine Gefährdung eines nutzbaren Grundwasservorkommens oder einer Quellwasserfassung, die der öffentlichen Trink- und Brauchwasserversorgung dienen würde. Auch sei der Standort durch keine Naturgefahren gefährdet und die Untergrundstabilität sei sehr gut. Der Umweltverträglichkeitsbericht attestiert deshalb auch «keine übermässigen Auswirkungen» mit der Änderung des Auffüllmaterials.

Keine Deponie bei Widerstand aus der Bevölkerung

Gemäss Planungsbericht will die Steinbruch Mellikon AG das Projekt Inertstoffdeponie nur weiterverfolgen, wenn der Gemeinderat und die 225 Einwohnerinnen und Einwohner ein solches Projekt nicht grundsätzlich ablehnen. An zwei bereits durchgeführten Infoveranstaltungen sei dies nicht festgestellt worden.

In der Botschaft des Regierungsrates an den Grossen Rat vom Juni 2021 stand hingegen, dass 36 Mitwirkende der Vernehmlassung den Antrag ablehnten, den Steinbruch als Deponie des Typs B festzusetzen: Der Naturschutzverein und 35 Private machten geltend, dass das Dorf mit der ehemaligen Reaktordeponie Solvay bereits genug Altlasten trage und eine neue Deponie das Image der Gemeinde nur verschlechtere.

Im Mai soll die Gemeindeversammlung über die Teiländerung befinden, danach folgen das Baubewilligungsverfahren und die Erteilung der Betriebsbewilligung durch den Kanton, die auf fünf Jahre befristet ist und auf Gesuch hin verlängert werden kann.