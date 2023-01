Mellikon Deponie bringt 230-Seelen-Dorf jährlich 400'000 Franken: «Mit der grossen Kelle anrichten können wir damit aber nicht» Ab nächstem Jahr sollen im Steinbruch in Mellikon Bauabfälle abgelagert werden, sogenannte Inertstoffe. Der Gemeindeammann erklärt, was die finanzielle Entschädigung für die Gemeinde bedeutet und weshalb der Widerstand nicht so gross ist wie 2004. Stefanie Garcia Lainez 1 Kommentar 23.01.2023, 05.00 Uhr

Ab 2024 sollen im Melliker Steinbruch sogenannte Inertstoffe gelagert werden. Mathias Förster

3,25 Millionen Kubikmeter: So viele mineralische Bauabfälle und industrielle Abfälle sollen im Steinbruch in Mellikon deponiert werden. Für die Betreiberin, die Steinbruch Mellikon AG, lohnt sich das – das Ablagern solcher Inertstoffe kostet etwa vier Mal mehr als sauberer Aushub, also Erde, die bei Bauarbeiten ausgehoben wird.

Auch die Gemeinde profitiert: Für jede Tonne erhält sie fünf Franken. Bei geschätzten 80'000 Tonnen pro Jahr spült das 400'000 Franken in die Kasse – auf die nächsten 50 Jahre gerechnet sind das 20 Millionen. «Das leistet sicher einen Beitrag an die Entlastung der finanziellen Lage», sagt Ammann Rolf Laube. «Die Steuern könnten aber dennoch nicht gesenkt werden.» Denn dieser Betrag deckt knapp das im Budget 2023 vorgesehene Minus von 346'000 Franken.

Ammann Rolf Laube. Sandra Ardizzone

In Mellikon stieg der Steuerfuss wegen der angespannten Situation in diesem Jahr auf 127 Prozent – dem höchsten im Kanton nebst Hallwil im Bezirk Lenzburg und Tägerig im Bezirk Bremgarten. Nötig wurde dieser Steuerhammer, weil die Gemeinde mit knapp 230 Einwohnern kaum noch Unterstützung aus dem Finanz- und Lastenausgleich erhält. Denn der Kanton geht davon aus, dass die im Verhältnis zur Siedlungsfläche relativ grosse Industriefläche viel Aktiensteuern generiert. Da in Mellikon aber viele KMU ansässig sind, fällt dieser in Realität geringer aus. Mit dem hohen Steuerfuss erhält das Dorf nun Ergänzungsbeiträge.

Dass die geplante Inertstoffdeponie wohl ab 2025 Geld in die Gemeindekasse spült, sei ein gewisser Ausgleich für den fehlenden Beitrag aus dem Finanzausgleich, sagt Rolf Laube. «Mit der grossen Kelle anrichten können wir damit aber nicht.» Auch sei die Entschädigung ein Ausgleich dafür, dass das Dorf mit dem Steinbruch und seinen Immissionen leben müsse.

So fahren täglich im Schnitt 75 Lastwagen via Rheintalstrasse oder Alte Landstrasse, Kraftwerkstrasse und Zilistudestrasse zum Steinbruch und wieder zurück. Für den Abbau des Kalkfelses kommt es immer wieder zu Sprengungen und Staubbelastungen. Mellikon erdulde dies für die Allgemeinheit, sagt Rolf Laube. «Zwar hat sich die Bevölkerung unterdessen daran gewöhnt, aber der Steinbruch hat nicht nur eine positive Auswirkung auf das Image des Dorfes.»

Bisher hat die Gemeinde dafür keine Abgeltung erhalten. Die Entschädigung für den Kalkfelsabbau am Sporn geht an die Stiftung Pro Mellikon, die sich im kulturellen Bereich für das Dorf einsetzt. «Wir erhielten den Steuerertrag. Der erreichte aber nie die Höhe der künftigen Zahlungen», so der Ammann.

Der Festsetzung von 5 Franken pro Tonne gingen zähen Verhandlungen voraus. «Wir wollen auch etwas vom Kuchen, weil wir damit leben müssen», sagt Rolf Laube. «Das Land ist aber im Privatbesitz und die Entschädigung reiner Goodwill der Betreiberin», hält er fest. «Auf der Grundlage des ausgehandelten Vertrages kann der Bevölkerung nun mit gutem Gewissen die Änderung der Nutzungsplanung vorgelegt werden.»

2004 scheiterte eine Inertstoffdeponie

Es ist nicht der erste Anlauf der Steinbruch Mellikon AG: Das Unternehmen wollte 2004 ein Gesuch einreichen, die Inertstoffdeponie im kantonalen Richtplan festzusetzen. Der damalige Gemeinderat und die Gruppe Dep-O-Nie wehrten sich aber gemeinsam dagegen – mit Erfolg. Danach war das Vertrauen der verschiedenen Parteien stark belastet. Nach einer Mediation, die der Kanton einleitete, wurde eine Begleitkommission eingesetzt. Sie besteht aus Vertreterinnen und Vertretern der Bevölkerung, des Kantons, des Steinbruchs, der Pro Natura und eines ökologischen Fachexperten.

«Das war ein Neustart», sagt Rolf Laube. «Seither hat die Betreiberin jeweils offen und transparent informiert. Das hat das Vertrauen wieder hergestellt.» Auch sei die Steinbruch Mellikon AG auf Wünsche eingegangen, welche die Gemeinde angebracht habe. So wird der Steinbruch so aufgefüllt, sodass der Geländerücken um zehn Meter tiefer liegt als in der sogenannten Siegfriedkarte aus dem Jahr 1890 eingetragen ist. Auch wird nicht der gesamte Nordhang wieder so aufgeforstet, wie es gemäss dieser Karte vor 130 Jahren der Fall war. Beide Massnahmen sollen einen erheblichen Schattenwurf auf das Dorf verhindern.

Ausserdem will die Steinbruch Mellikon AG das aktuelle Projekt gemäss Planungsbericht nur weiterverfolgen, wenn der Gemeinderat und die 225 Einwohnerinnen und Einwohner dahinterstehen. Wie die Stimmung gegenüber dem aktuellen Vorhaben ist, sei schwierig einzuschätzen, sagt der Ammann.

«Steinbruch prägt die Geschichte von Mellikon»

Bis jetzt habe es die Bevölkerung mehrheitlich gutgeheissen. Bei der Mitwirkung zur Festsetzung der Deponie im kantonalen Richtplan stellten sich aber der lokale Naturschutzverein und 35 Private dagegen. Sie kritisierten, dass Mellikon mit der ehemaligen Reaktordeponie «Solvay» bereits genug Altlasten trage und die Inertstoffdeponie die Existenz des Dorfes gefährde.

«Der Steinbruch prägt die Geschichte von Mellikon», sagt Rolf Laube. «Deshalb sind wir vorsichtig bei künftigen Schritten.» Zu den häufigsten Fragen aus der Bevölkerung zählen, ob die Sicherheit gewährleistet werden kann, ob der Hang hält oder ob das Wasser aus der Deponie korrekt abgeführt werde. «Die ersten Antworten dazu konnten bereits im Mitwirkungsverfahren geliefert werden», sagt Rolf Laube. Etwa, dass bezüglich asbesthaltigem Material nur schon wegen den Mitarbeitenden höchste Sicherheitsmassnahmen gelten. «Das hat die Betreiberin glaubwürdig aufzeigen können.»

Der Zeitpunkt für eine solche Deponie sei jetzt ideal, sagt der Ammann. «Es gibt immer weniger Neubauprojekte, dafür wird viel mehr saniert und umgebaut. Deshalb fällt weniger sauberer Aushub an, dafür mehr Inertstoffe.» Am Donnerstag, 2. Februar, informieren die Gemeinde und Vertreter des Steinbruchs Mellikon nochmals über die geplante Inertstoffdeponie. «Dann werden wir spüren, wie die Bevölkerung dazu steht.»

