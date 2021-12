Mellikon: Das Nein zur Fusion mit Zurzach hat seinen Preis

Mellikon Bald steigen die Steuern: Das Nein zur Fusion mit Zurzach hat seinen Preis ID beantragen oder SBB-Gutscheine abholen: Ab 2022 muss die Melliker Bevölkerung nach Bad Zurzach auf die Gemeindekanzlei. Die Zusammenarbeit mit der Grossgemeinde Zurzach hat finanzielle Folgen. Stefanie Garcia Lainez Jetzt kommentieren 23.12.2021, 05.00 Uhr

Mellikon war nach der Ablehnung der Fusion in zwei Lager gespalten. Valentin Hehli

Anfang 2022 entsteht mit der Fusion von acht Rheintaler Gemeinden die flächenmässig grösste Gemeinde im Kanton. Bereits seit Anfang Oktober befindet sich die gemeinsame Verwaltung im künftigen Ortsteil Bad Zurzach. Ab kommendem Jahr ist das Gemeindebüro aber nicht nur zuständig für die Einwohnerinnen und Einwohner von Zurzach, sondern auch für jene aus dem rund sechs Kilometer entfernten Mellikon.

Dies, obwohl das Dorf im September 2019 einen Zusammenschluss an der Urne ablehnte. Die mit knapp 230 Einwohnern bald kleinste Gemeinde im Bezirk und drittkleinste im Kanton entschied sich für die Eigenständigkeit. Mellikon kann aber nicht alle Aufgaben alleine stemmen und musste die Zusammenarbeit suchen. Das hat seinen Preis.

Rolf Laube, Gemeindeammann von Mellikon. Sandra Ardizzone

«Wir müssen im nächsten Jahr eine Steuererhöhung beantragen», sagt Ammann Rolf Laube. Denn die Zusammenarbeit in den Bereichen Verwaltung, Schule und Feuerwehr wird die Gemeinde rund 20 Prozent mehr kosten als aktuell. Zurzeit liegt der Steuerfuss bei 120 Prozent.

Das Budget sieht für das kommende Jahr einen Aufwandüberschuss von 461'000 Franken vor. Ab 2023 könnten die Steuern bis auf 127 Prozent steigen. Eine eigene Verwaltung aufzubauen, wäre ein noch grösserer finanzieller Kraftakt gewesen für das Dorf, das in drei Himmelsrichtungen von der neuen Grossgemeinde umgeben ist und im Norden an Deutschland grenzt.

Fusionsgemeinde hat attraktivstes Angebot für Zusammenarbeit gemacht

Mellikon streckte deshalb schon früh nach dem Nein an der Urne ihre Fühler nach einem Verwaltungspartner aus. Das beste Angebot kam aus der neuen Gemeinde Zurzach. So würde nicht nur alles bezüglich EDV-Systeme gleich bleiben, sondern auch grösstenteils das bisherige Personal weiterbeschäftigt, das sich schon jetzt um die Anliegen der Einwohnerinnen und Einwohner kümmert, sagt Rolf Laube. Auch übernimmt Zurzach die bisher von einem externen Ingenieurbüro betreute Bauverwaltung. «Dass wir trotz Ablehnung der Fusion mit offenen Armen von Zurzach empfangen wurden, schätzen wir sehr.»

Für die Mellikerinnen und Melliker bedeute der Weg nach Bad Zurzach auf das Gemeindebüro kaum Umstände, sagt Rolf Laube. «Wir sind uns dies gewohnt − wir haben seit rund 20 Jahren keine Verwaltung mehr im Dorf.» Denn Mellikon legte schon im Jahr 2000 die Verwaltungen mit Baldingen, Böbikon, Rümikon und Wislikofen zusammen, in dem sie den Verband Verwaltung2000 gründeten. Rekingen und Kaiserstuhl kamen rund zehn Jahre später hinzu.

Da nun alle anderen Mitgliedsgemeinden fusionieren, wird per Ende Jahr der Verband aufgelöst, den Rolf Laube präsidiert. Schon im Juli zog das Gemeindebüro der Verwaltung2000 deshalb von Rekingen nach Bad Zurzach. Nun sei der Gemeindeschalter einfach ein paar Schritte weiter entfernt, sagt Rolf Laube. Zudem würden die meisten ohnehin im Flecken einkaufen.

Dafür befindet sich nun die Abteilung Finanzen und Steuern der neuen Gemeinden in Rekingen − die Melliker gaben bis anhin ihre Steuererklärung am zweiten Standort der Verwaltung2000 in Böbikon ab. Auch die Zusammenarbeit in den anderen Bereichen würden kaum Veränderungen für die Bevölkerung bedeuten.

Melliker hätten kein Referendum alleine ergreifen können

Keine Heirat, aber Konkubinat − oder der typisch schweizerische Weg: kein Zusammenschluss, aber eine enge Zusammenarbeit, wie es die Schweiz auf europäischer Ebene pflegt. Sind die Mellikerinnen und Melliker einfach urtypische Schweizer? Der Vergleich sei nicht abwegig, sagt Rolf Laube:

«Die Zusammenarbeit hat für Mellikon immer gut funktioniert.»

Dies könne auch einer der Gründe gewesen sein, weshalb die Bevölkerung eine Fusion ablehnte. «Möglicherweise wollte eine Mehrheit die Selbstbestimmung nicht aus den Händen geben, da der bisherige Weg so gut funktioniert hat.»

Auch sei die neue Gemeinde und insbesondere die künftige Ortschaft Bad Zurzach im Vergleich zu Mellikon sehr gross, die Bevölkerung hätte im Alleingang kein Referendum gegen Entscheide der Einwohnergemeindeversammlung ergreifen können.

Ein weiterer Grund für die Ablehnung der Fusion mit den acht anderen Gemeinden sieht Rolf Laube im Steinbruch. Für die geplante Inertstoffdeponie erhält das Dorf eine jährliche Entschädigung von der Steinbruch Mellikon AG.

Befürworter und Gegner haben sich zur Aussprache getroffen

Die äussert knappe Ablehnung der Fusion mit einem Nein-Anteil von 53 Prozent spaltete das Dorf in zwei Lager, die Spannungen waren spürbar. Denn nur gerade sechs Stimmen hatten an der Urne den Unterschied ausgemacht. Auch für Ammann Rolf Laube als Vorsitzender der Projektleitung für die vertiefte Prüfung der Fusion und Befürworter des Zusammenschlusses sei die Situation nicht einfach gewesen.

Unterdessen habe sich dies alles wieder etwas gelegt, sagt er. «Die Gegner und Befürworter trafen sich zu einer ‹Kropfleerete› und sprachen sich aus.» Dennoch sei es noch immer schwierig für den Gemeinderat, heraus zu spüren, welchen Weg die Bevölkerung genau gehen möchte.

Für den Ammannn ist Zusammenschluss dereinst nicht ausgeschlossen

Eine Fusion schliesst Rolf Laube in den nächsten zehn Jahren trotz allem nicht aus. Zum einen, weil doch fast die Hälfte hinter dem Zusammenschluss standen. Und zum anderen, weil wohl einige den Aufwand mit all den neuen Lösungen und die damit verbundenen Kosten unterschätzt hätten. «Es stellt sich schon die Frage, wie viel dem Dorf die Eigenständigkeit wert ist.»

Aufgrund der finanziellen Lage sei deshalb durchaus denkbar, dass dereinst ein Wiedererwägungsgesuch für einen Zusammenschluss mit Zurzach gestellt werde. «Der Anstoss dazu könnte aus der Bevölkerung kommen, aber auch aus dem Gemeinderat.»

