Leuggern Wohnungen auf Bauamt-Magazin zurückgewiesen: Der Gemeinderat muss beim Kredit über 2,25 Millionen Franken nochmals über die Bücher Das Gebäude der Technischen Betriebe muss saniert werden. Der Gemeinderat wollte es im gleichen Zug mit einem Satteldach aufstocken und Wohnungen einbauen. Daran gab es aber Kritik. 17.11.2022, 10.57 Uhr

Das Magazin der Technischen Betriebe in Leuggern muss saniert werden. Stefanie Garcia Lainez

Doch keine neuen Wohnungen am Bachtalweg, zumindest vorerst: Die Gemeindeversammlung hat am Mittwochabend den Kredit über 2,25 Millionen Franken zurückgewiesen. Der Leuggemer Gemeinderat wollte das sanierungsbedürftige Gebäude der Technischen Betriebe unter anderem mit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe ausstatten und mit einem Satteldach aus Holz erhöhen, um vier Wohnungen einbauen zu können. Der Gemeinderat rechnet mit bis zu 60'000 Franken jährlich an Mieteinnahmen.