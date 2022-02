Leuggern: Volg eröffnet 400. Postfiliale als Partner

Leuggern Volg übernimmt 400. Postfiliale als Partnerin – und spricht von einem «Meilenstein» In Leuggern ist am Donnerstag ein Jubiläum über die Bühne gegangen und gefeiert worden. Volg nimmt nun schon die 400. Filiale der Post als deren Partner in Betrieb. 17.02.2022, 16.42 Uhr

Das Team im Volg Leuggern ist von Montag bis Samstag für die Kundschaft da. zvg / Enzo Lopardo

Kundinnen und Kunden können seit Donnerstag im Volg Leuggern die «gängigsten Postgeschäfte» tätigen und von Montag bis Samstag mit ihrem Einkauf verbinden. Zu den Post-Dienstleistungen im Volg zählen Briefe und Pakete aufgeben und abholen, Einzahlungen mit allen gängigen Debitkarten bargeldlos erledigen und mit der Postfinance Card Bargeld bis maximal 500 Franken beziehen. Das schreibt Volg in einer Mitteilung.

Vor rund 17 Jahren, 2005, ist die erste Postfiliale in einem Volg eröffnet worden. Seither habe sich zwischen den beiden Partnern Post und Volg eine «konstruktive Zusammenarbeit», entwickelt, heisst es weiter. Die Kooperation der Dorfläden mit der Post sei nach 17 Jahren kaum mehr aus den Dörfern wegzudenken, sagt Philipp Zgraggen, Vorsitzender der Geschäftsleitung bei der Volg-Gruppe. Es freue das Unternehmen, Hand bieten zu können, wenn die Post eine Nachfolgelösung im Dorf sucht. Die Eröffnung der 400. Filiale bezeichnet Zgraggen als einen «Meilenstein».

Vor einem Jahr hatte die Post mitgeteilt, dass sie nach Gesprächen mit der Gemeinde ihre Filiale am nahen Kommendeweg schliesst und die Poststelle in den Volg integriert werden soll. «Die Schaltergeschäfte in der Post Leuggern sind seit mehreren Jahren deutlich rückläufig. Deshalb hat die Post seit längerer Zeit nach einer Alternative für ihr Angebot in der Gemeinde gesucht», hiess es in der Mitteilung.

Nach einer Umbauphase von rund einem Monat erstrahlt der Volg Leuggern nun perfekt auf die Eröffnung der Postfiliale im Laden in neuem Glanz. Unter anderem gibt es eine neue Belichtung, energieeffiziente Kühlgeräte und ein verändertes Interieur. Der Volg Leuggern ist von Montag bis Samstag von 6.30 bis 20 Uhr geöffnet. (az)