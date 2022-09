Leuggern: Spital zeigt neue Geburtenabteilung und Wochenbett

Leuggern «Noch offener, noch mehr Platz»: Spital zeigt die neue Geburtenabteilung – Jahrhundertumbau ist auf letzter Etappe Das Asana Spital Leuggern stellt die neue und erweiterte Geburtenabteilung sowie Wöchnerinnenstation vor – bald folgt schon die nächste Einweihung. Stefanie Garcia Lainez 04.09.2022, 15.27 Uhr

Ein Paar aus Klingnau sieht sich einen der vier neuen Gebärsäle an. Stefanie Garcia Lainez

Eine junge Familie spaziert durch die neu in ganz hellen Beige- und Fliedertönen gestrichenen Gänge im zweiten Stock des Asana Spitals in Leuggern. «Wir möchten sehen, was sich seit der Geburt unseres Sohnes vor 2,5 Jahren alles verändert hat», sagt die Mutter, die Anfang Oktober ihr zweites Kind in Leuggern zur Welt bringen wird.

«Es war vorher schon super, aber jetzt ist alles noch offener, und es hat noch mehr Platz», so ihr Urteil. Die Klingnauer Familie hat wie viele andere am Samstag den Tag der offenen Tür genutzt und sich ein Bild von der neuen Geburts- und Wochenbettstation gemacht.

Eine Gippingerin und eine Leuggemerin sind auf dem Weg zum neuen Frühstückssaal – zuvor waren die Tische im Treppenbereich verteilt. «Wir arbeiteten über 40 Jahre hier im Spital. Jetzt wollen wir natürlich schauen, wie es nach dem Umbau aussieht», sagen sie mit einem Augenzwinkern. Ihnen ist als Erstes die neue Farbe an den Wänden aufgefallen, die nicht mehr im sonst für Spitäler üblichen Weiss sei.

Der Tag der offenen Tür im Asana Spital Leuggern hat zahlreiche Interessierte angezogen. Stefanie Garcia Lainez

Das ist aber nur eine von vielen Änderungen. In wenigen Tagen gehen im Gebäudeflügel links des Haupteinganges die vier Gebärsäle mit Blick auf den Klingnauer Stausee, mit zwei Badewannen für die Wassergeburt und klingenden Namen wie Wasserfeder oder Süssgras sowie das Vorbereitungszimmer in Betrieb.

Dann befindet sich die Geburtsabteilung auf derselben Etage wie die Wöchnerinnenabteilung im rechten Flügel – aktuell gebären die Frauen noch im Untergeschoss in drei Sälen mit einer Badewanne. Alle Zimmer (neu 21 statt 15) verfügen nun über Wickeltische, die Familienzimmer sind grösser. Je nach Auslastung kann das Spital auch Patientinnen und Patienten aus der chirurgischen oder medizinischen Abteilung auf die Wöchnerinnenstation verlegen.

Die Zusammenlegung der Geburtsabteilung und des Wochenbetts auf demselben Stockwerk habe mehrere Vorteile, sagt Spitaldirektor René Huber. «Wenn es etwa zu mehreren Geburten gleichzeitig kommt, kann man sich untereinander aushelfen.» Auch habe man mehr Platz – es sei dem Spital wichtig gewesen, das bedeutende Standbein Gebärabteilung auszubauen.

Neu befinden sich die Wöchnerinnenabteilung und die Geburtsstation auf demselben Stock. Stefanie Garcia Lainez / Aargauer Zeitung Impressionen des Tags der offenen Tür im Asana Spital Leuggern. Stefanie Garcia Lainez / Aargauer Zeitung Im Familienzimmer gibt es Pflaster für die kleinsten Besucher. Stefanie Garcia Lainez / Aargauer Zeitung Die Familienzimmer sind grösser als vor dem Umbau. Stefanie Garcia Lainez / Aargauer Zeitung Die beiden Co-Leiterinnen Hebammen Aline Seeger (links) und Annatina Jäckle in einem der neuen Gebärsäle. Stefanie Garcia Lainez / Aargauer Zeitung Noch schwimmen Entchen in der Badewanne, bald kommen hier Babys auf die Welt. Stefanie Garcia Lainez / Aargauer Zeitung Ursula Keller, Leiterin Pflegdienst, Spitaldirektor René Huber, Nora Keller, stellvertretende Stationsleiterin Stillberatung Stefanie Garcia Lainez / Aargauer Zeitung

Zu der rund 16 Millionen Franken teuren dritten und letzten Ausbauetappe gehört auch die Erweiterung der Radiologie, die in Kooperation mit dem Kantonsspital Baden (KSB) auf 400 Quadratmetern geführt wird. «Seit dem 1. September ist die Radiologie in Betrieb», sagt René Huber. Vorerst noch mit dem konventionellen Röntgen, bis Ende Monat sollen auch die CT- und MRI-Untersuchungen und Mammografien (Brustkrebsfrüherkennung) dazukommen. Die offizielle Einweihung ist am 19. September geplant.

Fallzahlen gleich hoch trotz Umbau

In die dritte Etappe des insgesamt 30 Millionen Franken teuren Modernisierungsprojektes «Impuls» fällt zudem der Umbau der Akutbereiche Notfall und Tagesklinik im Untergeschoss. Die Arbeiten dazu starten nach dem Umzug der Geburtsabteilung und werden im nächsten Sommer abgeschlossen.

Bis jetzt sei er mit dem Verlauf der Bauarbeiten zufrieden, sagt René Huber. So hätten die Mitarbeitenden grossartig mitgemacht, und auch die Fallzahlen seien nicht zurückgegangen. «Wir hatten trotz Umbau nicht weniger Patientinnen und Patienten.»

Das neue Familienzimmer auf der Wöchnerinnenabteilung ist viel grösser als früher. Valentin Hehli Diese Mutter hat hier soeben ihr zweites Kind zur Welt gebracht und gehört zu den ersten Müttern, die sich in den frisch renovierten Räumen des Asana Spitals Leuggern von den Strapazen der Geburt erholen können. Valentin Hehli In der neuen Wöchnerinnenabteilung war zuvor das Pflegeheim untergebracht. Valentin Hehli Der neue Frühstücksraum ist hell und gross. Valentin Hehli Spitaldirektor René Huber, Abteilungsleiterin Désirée Gullone und Ursula Keller (Leitung Pflegedienst). Valentin Hehli Der Spital Leugern baut für insgesamt 30 Millionen Franken um. Valentin Hehli Die dritte und letzte Etappe kostet rund 16 Millionen Franken. Valentin Hehli Im Gebäudeflügel rechts des Haupteingangs befinden sich die Urologiepraxis... Valentin Hehli ... und die Station 1 mit den frisch renovierten Akutspitalzimmern. Valentin Hehli Im neuen Medikamentenraum können die Mitarbeitenden neu in einem klimatisierten Raum in Ruhe die Medikamente richten, Valentin Hehli Sobald die Arbeiten im linken Flügel beendet sind, befinden sich alle Akutspitalzimmer auf einer Ebene, lediglich getrennt durch das Eingangsfoyer. Valentin Hehli