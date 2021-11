Das Theater Sportverein Leuggern feiert Premiere

Leuggern Geburtstagsparty wird zum irrwitzigen Thriller – bei dieser Theaterpremiere wird viel und herzhaft gelacht Das Theater Sportverein Leuggern erntete an der Premiere von «50gi und ned ganz 100» viele herzhafte Lacher. Rosmarie Mehlin Jetzt kommentieren 08.11.2021, 05.00 Uhr

Beim Gratulieren: Paul (Stephan Gassmann), Svetlana (Monica Kündig), Julia (Gisela Nussbaum) und Emil (Theo Sibold). zvg

Ausgerechnet an seinem 50. Geburtstag wird Emil (Theo Sibold) entlassen. Dabei hat seine Frau Julia (Gisela Nussbaum) doch eine Überraschungs-Party organisiert. Die erhoffte Wirkung bleibt allerdings aus. Als auch noch die über Gebühr neugierigen Nachbarn Heinz (Mike Erdin) und Edith (Irene Mutter) total ungebeten auftauchen, beginnt der unaufhaltsame Absturz der Party-Laune. Er startet mit kleinen Missverständnissen und löst rasch eine gewaltige Lawine von Verwechslungen und Missverständnissen aus.

Nicht nur Jubilar Emil leidet an finanziellen Zukunftsängsten, auch sein bester Freund, der dämliche Apotheker Paul (Stephan Gassmann) – bis über beide Ohren verliebt in seine konsumwütige russische Gattin Svetlana (Monica Kündig) – steht vor dem Ruin. In Panik können die beiden einem ebenso dubiosen, wie lukrativen Angebot von Julias ehemaligen Arbeitskollegen Valentino (Markus Hauser) nicht widerstehen.

Dadurch manövrieren sich die beiden in eine verhängnisvolle Abhängigkeit. Was folgt, ist eine gewaltige Orgie von abstrusen, turbulenten, vor allem aber (scheinbar) mörderischen Situationen, verursacht durch den als «Mafioso» verkannten Fitnesstrainer Rodolfo (Hans Brechbühler) und keineswegs gemildert durch das Auftauchen der Gemeindepolizistin Fränzi (Noëlle Marti).

Im Bild von links: Svetlana (Monica Küng), Paul (Stephan Gassmann), Emil (Theo Sibold), Valentino (Markus Hauser) und Julia (Gisela Nussbaum). zvg

Dany von Wattewyl (49), bekannter Moderator von Radio Basilisk, Schauspieler und Autor hat seine Komödie «50gi und ned ganz 100» vollgespickt mit so vielen irrwitzigen Wendungen, dass die Geschichte im Verlaufe des Abends an Spannung verliert. Ein Schwank erlaubt in Sachen Nachvollziehbarkeit vieles. Aber wenn – wie hier – schon früh jegliche Glaubwürdigkeit über Bord geworfen ist, verheddert sich das Interesse des Zuschauers in einem Dickicht an den Haaren herbei gezogener Wendungen.

Doch auch wenn der Plot als solcher aus dem Ruder läuft, so wurde an der samstäglichen Premiere von «50gi und ned ganz 100» in der Mehrzweckhalle Leuggern doch viel und herzhaft gelacht. Denn Autor von Wattenwyl hat ein ausgezeichnetes Händchen für überraschende, köstliche Pointen, etwa die, was Ehe und Haarspray oder Coca-Cola mit Sex zu tun haben.

Aber nicht nur die wirklich guten Pointen sind höchst vergnüglich, ganz besonders sind es die Akteure. Einmal mehr lässt das zuständige Team vom Theater Sportverein die Darstellerinnen und Darsteller in einem bis ins Detail liebevoll gestalteten Bühnenbild agieren. Und das tun die fünf Männer und vier Frauen – auch sie einmal mehr – mit Leidenschaft und viel komödiantischem Talent.

Die Darstellerinnen und Darsteller vom Theater Sportclub haben längst zu recht eine stattliche, treue Fangemeinde. Ganz oben in Sachen Beliebtheit figuriert zweifellos die auf der Bühne stets hinreissend komische Irene Mutter, die diesmal obendrein für die Regie verantwortlich zeichnet. Diesbezüglich hätte Mutter gut daran getan, den Rotstift etwas kräftig anzusetzen, gewisse Längen und Wiederholungen zu eliminieren und «50gi und ned ganz 100» durch Kürze mehr Würze zu verleihen.