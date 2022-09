Leuggern Europäische Kubb-Elite misst sich in Leuggern – auch die amtierenden Europameister reisen an Team und Einzelspieler aus sieben europäischen Ländern sind mit von der Partie: Der Kubbclub Unteres Aaretal (KCUA) lädt zum Cup. Ein grösseres Turnier habe weltweit bisher noch nie stattgefunden, so der Verein. Stefanie Garcia Lainez 02.09.2022, 15.22 Uhr

Kubb wird im deutschsprachigen Raum oft auch Wikingerschach genannt. Shutterstock

130 Teams aus sieben Nationen, darunter die frisch gebackenen Europameister: Am Samstag organisiert der Kubbclub Unteres Aaretal (KCUA) das weltweit grösste reguläre Kubbturnier der Geschichte. «Ein grösseres 3er-Kubbturnier hat bisher noch nie stattgefunden», sagt Vorstandsmitglied Oliver Spiess.

Der Hauptevent, der KCUA-Cup, besteht aus zwei parallelen Turnieren, an denen sich zum einen die Profis messen, und zum anderen Amateurteams als «Sieger der Herzen» mitspielen können. Die Teams bestehen aus mindestens drei Spielerinnen und Spielern. Bereits am Freitag findet das Einzelturnier «Bâton d’Or» uf dem Sportplatz der Bezirksschule Leuggern statt.

Der Schweizer Kubbverband hat den KCUA-Cup bereits neunmal in Folge zum Turnier des Jahres gekürt. Zum Zehn-Jahre-Jubiläum reisen der Einzelmeister aus Belgien, das Meisterteam aus der Schweiz und die Europameister im 6er-Team aus Tschechien an.

Kubb ist ein Geschicklichkeitsspiel auf Rasen, bei dem zwei Einzelspieler oder Mannschaften gegeneinander antreten und versuchen müssen, mit Wurfhölzern die Holzklötze des Gegners umzuwerfen. Der König, der in der Mitte des Spielfelds steht, muss zuletzt getroffen werden. Wer zuerst alle Kubbs auf des Gegners Spielhälfte und den König getroffen hat, gewinnt das Spiel.

Der KCUA wurde 2012 in Baden gegründet, der Sitz des Vereins befindet sich in Leuggern. Mit unterdessen 79 Mitgliedern aus der ganzen Schweiz bis nach Berlin ist der KCUA nach eigenen Angaben der grösste Kubb-Verein der Welt. Nebst dem KCUA-Cup organisiert der Verein im Frühling jeweils den Charity-Event «Kubb for Africa» und im Winter auf dem Brugger Eisfeld die «Ice Rink Kubb Challenge».