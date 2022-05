Leuggern soll Bauland auszonen - Dutzend Landbesitzer betroffen

Leuggern Ein Dutzend Landbesitzer sind betroffen: Gemeinde soll Bauland in der Grösse von zwei Fussballfeldern auszonen Der Kanton fordert von Leuggern die Reduktion von Bauland. Nun hat der Gemeinderat die Bevölkerung informiert. Was er davon hält und wie die Bevölkerung reagiert hat. Louis Probst Jetzt kommentieren 11.05.2022, 16.09 Uhr

Leuggern soll auf 1,54 Hektaren Bauland verzichten. Alex Spichale

«Vor fünf Jahren hat die letzte öffentliche Orientierung über die Gesamtrevision der Nutzungsplanung stattgefunden», stellte Gemeindeammann Stefan Widmer fest. «Dieser lange Zeitraum lässt darauf schliessen, dass man sich mit dem Kanton nicht unbedingt gefunden hat.» Strittiger Punkt, soviel sei vorweggenommen, ist die Grösse der Bauzonen. Der Kanton verlangt, dass das heutige Baugebiet von rund 80 Hektaren um 1,54 Hektaren zu reduzieren sei.

Gemeinderat Paul Müller rekapitulierte an der gut besuchten Orientierungsversammlung diese Woche, zu der der Gemeinderat im Vorfeld der am 16. Mai beginnenden Auflage eingeladen hatte, die Geschichte der Gesamtrevision Nutzungsplanung Siedlung und Kulturland. Nachdem nun der abschliessende Vorprüfungsbericht des Kantons vorliegt, beginnt mit der öffentlichen Auflage das Einwendungsverfahren, in dem bei schutzwürdigen Eigeninteressen Einwendungen vorgebracht werden können.

Gemeindeammann Stefan Widmer am Orientierungsanlass. Louis Probst

Von Seiten des Kantons wird vor allem die Grösse der Bauzonen beanstandet. Gegenwärtig bestehen in der Gemeinde Leuggern Bauzonenreserven von 6,76 Hektaren in Wohn- und Mischzonen, von 2,26 Hektaren in Gewerbezonen sowie von 0,5 Hektaren in Zonen für öffentliche Bauten und Anlagen.

Raumplaner schliesst Entschädigungspflicht nicht aus

Nach jahrelangem Feilschen konnte eine nach Ansicht des Gemeinderates «einigermassen akzeptable Lösung» gefunden werden. «Der Gemeinderat hat kein Interesse an Auszonungen», betonte Paul Müller. «Wir werden aber nicht darum herumkommen.»

Eine Fläche von 1,54 Hektaren auszonen zu müssen, mache keine Freude, ergänzte Raumplaner Paul Keller (arcoplan Ennetbaden). «Man musste sich überlegen, wo Auszonungen raumplanerisch Sinn machen. Zudem könnte eine Entschädigungspflicht für die Gemeinde rasch ins Geld gehen.»

Der Gemeinderat hat denn auch vorsorglich, zusammen mit Juristen, die für Auszonungen vorgesehenen Parzellen angeschaut. Paul Keller wies auch darauf hin, dass allenfalls zuletzt der Grosse Rat entscheiden müsste, falls Vorbehalte in Sachen Bauzonengrössen bestehen bleiben.

Auszonungen in vier der acht Ortsteile vorgesehen

Ausgezont werden soll in erster Linie an Bauzonenrändern und zwar im Ortsteil Leuggern in der Stöckmatt; im Ortsteil Felsenau beidseits der Bahnhofstrasse; im Ortsteil Hettenschwil sowie im Ortsteil Gippingen. Betroffen sind rund ein Dutzend Landeigentümer.

Der Kanton fordert zudem in zwei Ortsteilen ein generelles Abbruchverbot. Alex Spichale

Ein weiterer Vorbehalt des kantonalen Vorprüfungsberichtes betrifft den Ortsbildschutz. Für die Ortsteile Leuggern und Hettenschwil wird ein generelles Abbruchverbot verlangt. In diesen beiden Ortsteilen sind Gebäude mit ihrer Umgebung zu erhalten und dürfen nicht abgebrochen werden. Der Gemeinderat kann jedoch, gestützt auf Fachgutachten, Ausnahmen bewilligen, sofern ein Gebäude für das Ortsbild unwichtig oder die Erhaltung der Bausubstanz unzumutbar ist.

Reaktionen aus der Bevölkerung waren bescheiden

«Wenn die Vorbehalte im Vorprüfungsbericht bereinigt werden, ist eine vorbehaltlose Genehmigung durch den Kanton möglich», erklärte Paul Müller. «Ein Spezialfall betrifft die Weilerzonen», ergänzte der Gemeinderat. «Dort muss der Entscheid von Bund und Kanton abgewartet werden. Bis dahin bleiben die Bestimmungen der heutigen BNO weiterhin in Kraft.»

Wie sich an der Orientierung zeigte, scheint die Botschaft aus Aarau in Leuggern mit Fassung getragen zu werden. Fragen wurden jedenfalls nur zur Methode der Festlegung des Gewässerabstandes im Bereich von Rheinufer- respektive Stauseedekret und zu den Lärmschutzbestimmungen gestellt.

