Leuggern: Das 30–Millionen–Projekt des Asana Spitals

Leuggern Die grösste Herausforderung steht noch bevor: Das 30–Millionen–Projekt des Spitals befindet sich in der Schlussphase Nach vier Jahren ist langsam ein Ende in Sicht: Das grosse Modernisierungsprojekt des Asana Spitals befindet sich in der dritten und letzten Etappe. Diese beinhaltet auch eine Kooperation mit dem Kantonsspital Baden. Jeanine Kemper Jetzt kommentieren 06.12.2021, 05.00 Uhr

Spitaldirektor Rene Huber mit dem Rohbau des Röntgenbereichs und dem Spital Leuggern im Hintergrund. Bild: Alex Spichale

Von irgendwo her schallt ein Maschinengeräusch, ansonsten ist es auf dem Gelände des Asana Spitals Leuggern ruhig. Nur weisse Abtrennungen auf der rechten Seite hinter dem Ärztehaus deuten auf die Baustelle hin, die seit dem Juni hier im Gange ist. Dafür sticht auf der anderen Seite in Richtung Böttstein von weitem der grosse Kran und die rot-weisse Absperrungen ins Auge.

Der letzte grosse Teil des Modernisierungsprojektes

Der dritte und letzte Teil des 30 Millionen Franken teuren Erweiterungsprojekts «Impuls » hat im Mai begonnen. Der dritte Teil beinhaltet den Umbau der Akutbereiche Notfall und Tagesklinik, die Sanierung der Stationszimmer und die Erweiterung der Radiologie, die in Kooperation mit dem Kantonsspital Baden (KSB) geführt wird. Die Kosten dieses Teils belaufen sich auf rund 16 Millionen Franken.

«Die bereits bestehende Infrastruktur soll modernisiert werden», sagt Spitaldirektor Rene Huber. «Nach fast 30 Jahren braucht es wieder eine Erneuerung. Wir wollen eine angenehme und moderne Atmosphäre für die Patientinnen und Patienten schaffen.»

Die Sanierungen der Zimmer und den Umbau der Urologiepraxis im ehemaligen Gebäude des Pflegeheims konnten im September bereits beendet werden. Seither laufen die Sanierungsarbeiten der Akutspitalzimmer. Aktuell werden in den Patientenzimmer die Badezimmer und die Böden erneuert. Die Akutpatienten wurden für diese Zeit auf andere Abteilungen verteilt. Die Anzahl Patienten pro Zimmer bleibt gleich.

Der Grundstein der Radiologie wurde im August mit einer Zeitkapsel gelegt. Zurzeit wird gerade der Rohbau fertiggestellt, der bald bereit ist für den Innenausbau. Bis nächsten Juli oder August sollten Teil ein und zwei, also die Sanierung der Patientenzimmer und der Neubau für den Radiologiebereich, beendet sein.

Das Asana Spital Leuggern wird erweitert und ausgebaut. Alex Spichale Spitaldirektor René Huber führt durch die Baustelle. Alex Spichale Der Rohbau des Radiologieanbaus ist fast fertig für den Innenausbau. Alex Spichale Impression der Baustelle. Alex Spichale Blick vom etwas tiefer gelegenen Gewerbegebiet in Leuggern auf das Spital und die Baustelle, links davon die Kirche. Alex Spichale Der Radiologieanbau von unten. Alex Spichale / ZUR Die Bewohner ziehen Anfang dieses Jahres in neue Pflegeheim «Zum Johanniter», das sich jetzt auf dem Gelände des Spitals befindet. Alexander Wagner / FOTO Wagner Das neue Pflegeheim «Zum Johanniter». Alexander Wagner / FOTO Wagner

Das aktuelle Team der Radiologie wird jetzt von fünf Mitarbeitende mit insgesamt 3,1 Vollzeitstellen betreut. Im neuen Anbau wird ein Team mit rund 10 Mitarbeitenden täglich im Einsatz stehen. Die Erweiterung des Radiologieangebotes passiert in Kooperation mit dem KSB.

Bisher mussten die Bilder zur Auswertung per Teleradiologie, also via Bildübertragung, nach Baden geschickt werden. Mit dem neuen radiologischen Angebot wird das nicht mehr nötig sein, dann können die Befundungen sowohl direkt vor Ort als auch teleradiologisch erfolgen.

Unter dem Namen Institut Radiologie Leuggern wird das KSB Im Anbau auf einer Fläche von 400 Quadratmetern ein ein umfassendes radiologischen Angebot betreiben. Dazu gehört CT- und MRI-Untersuchungen, Mammografien (Brustkrebsfrüherkennung) und Knochendichtemessungen sowie minimalinvasive Eingriffe.

Der Umbau des Notfalls stellt eine Herausforderung dar

Die letzte Etappe des dritten Teils des Gesamtprojektes startet im Sommer nach der Sanierung der Stationszimmer sowie der Erweiterung der Radiologie und wird gleichzeitig die grösster Herausforderung sein: der Umbau des Notfalls im Untergeschoss. Momentan klärt das Spital ab, wie dieser Umbau in Angriff genommen werden soll.

Entweder wird der Notfall wiederum in Etappen umgebaut, damit der Notfallbetrieb weiterhin gewährleistet ist. Oder er wird vorübergehend nach draussen in Container umgesiedelt. «Falls wir den Notfallbetrieb nach draussen verlegen, könnte uns das bis zu drei Monate Zeit sparen», sagt Huber.

Bereits im Januar nach Bezug des neuen Pflegeheims wurden durch interne Verschiebungen von Abteilungen im Akutspital Räume für die Geburtenabteilung frei. Diese wird zusätzlich durch einen vierten Gebärsaal, weitere Familienzimmer und einen Aufenthaltsraum vergrössert. «Durch die Versetzung der Gebärsäle aus dem Untergeschosses entsteht mehr Platz für den Notfall, und sobald der Ortswechsel beendet ist, kann mit dem Umbau des Notfalls im Juli oder August begonnen werden», sagt Huber. Dies dauert bis im Herbst 2023 und stellt damit das Schlusslicht des ganzen Projektes dar.

Blick vom etwas tiefer gelegenen Gewerbegebiet in Leuggern auf das Spital und die Baustelle, links davon die Kirche. Bild: Alex Spichale

Was im ersten und zweiten Teil umgesetzt wurde

Im zweiten Teil des Impulsprojektes baute das Spital von April 2019 bis Ende 2020 ein 12 Millionen Franken teures Pflegeheim mit 59 Betten. Das «Sunnähus» wird jetzt nicht mehr vom Spital Leuggern genutzt. «Im Pflegeheim läuft alles nach Plan», sagt Huber. «Die Bewohner fühlen sich wohl, und wird sind seit Juli fast immer ausgelastet.»

Der technische Dienst zog schon im November 2018 während der Ausführung des ersten Teils des Projektes in den Neubau Werkhof um. Dieser kostete zirka 1,6 Millionen Franken. Er entstand entlang des Schulwegs in Richtung des Bezirksgebäudes.

