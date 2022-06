Reitvereine Lengnau und Klingnau organisieren Concours

Lengnau/Klingnau Zwei Vereine spannen zusammen – und organisieren erstmals gemeinsam Pferdesporttage Die Reitvereine Lengnau und Klingnau haben in diesem Jahr ihre Springkonkurrenz zusammengelegt. Nun treten Reiter und Ross am Datum des Lengnauer Turniers auf dem Klingnauer Platz an. Stefanie Garcia Lainez 07.06.2022, 17.58 Uhr

Der Klingnauer Springplatz im Grie liegt in der Nähe des Stausees. zvg

Seit mehreren Jahrzehnten führen der Reitverein Klingnau und der Reitverein Lengnau ihre Springturniere durch, an denen sich jeweils mehrere hundert Pferde und Reiter messen. Nun machen die beiden Vereine am kommenden Samstag und Sonntag erstmals gemeinsame Sache: Sie organisieren zusammen die diesjährige Springkonkurrenz am traditionellen Datum der Lengnauer, dem zweiten Juni-Wochenende, auf den Platz der Klingnauer im Grie.

«Die vergangenen zwei Jahre waren auch für die Vereine veranstaltungstechnisch nicht einfach», sagt Sabrina Vogelsang, Präsidentin des Reitvereins Lengnau und Umgebung. «Wir mussten unseren Concours in Würenlingen 2020 und 2021 absagen.» Mit den damals geltenden Coronamassnahmen sei es nicht möglich gewesen, die Veranstaltung kostendeckend durchzuführen. Der Klingnauer Verein konnte immerhin 2021 ein Turnier durchführen.

Die pandemiebedingte Pause hatte zur Folge, dass sich der Generationenwechsel beschleunigte: Mitglieder, die sich jahrelang für die Springkonkurrenz engagierten, seien unterdessen kürzergetreten. «Das ist für die Vereine nicht einfach», sagt Sabrina Vogelsang. «Denn es ist schwierig, Mitglieder zu finden, die in ihre Fussstapfen treten.»

So hatte die Präsidentin Ende 2021 nach langer Suche erst ein halbes Organisationskomitee zusammen, wichtige Schlüsselpositionen waren noch immer unbesetzt. Und dies, obwohl die Organisation des Turniers normalerweise schon im Oktober startet. Eine Absage der Springkonkurrenz, die der Verein seit 2014 in Würenlingen durchführt, stand somit kurz bevor.

Die beide Vereine verbindet schon länger eine freundschaftliche Beziehung

Doch bevor Sabrina Vogelsang dem Schweizerischen Verband für Pferdesport dies meldete, um das Datum für andere Vereine freizugeben, klopfte sie beim Klingnauer Verein an. «Ich wusste, dass die Klingnauer ihr Turnier nicht mehr in den Sommerferien, sondern gerne an einem anderen Datum durchführen möchten. Deshalb wollte ich nachfragen, ob sie allenfalls unser Datum übernehmen möchten.»

Die beiden Vereine verbindet schon länger eine freundschaftliche Beziehung. Im Gespräch mit Präsident Christian Bamberger stellte sich heraus: Den Klingnauer Reitverein plagen dieselben personellen Sorgen wie den Lengnauer Verein.

«Also entschlossen wir spontan in kürzester Zeit, die Springkonkurrenz gemeinsam durchzuführen», sagt Sabrina Vogelsang. Lachend ergänzt sie: «Das war so kurzfristig schon eine recht knackige Aufgabe.» So müssen nicht nur die Funktionäre Zeit haben, sondern es muss auch zahlreiches Material reserviert werden. Schliesslich habe aber alles noch rechtzeitig geklappt.

Am Freitag starten nun die Pferdesporttage mit den Vereinsmeisterschaften. Am Samstag um 8.30 Uhr geht es weiter mit sechs Prüfungen, am Sonntag stehen die Einsteigerprüfungen auf dem Programm sowie das Derby am Nachmittag. Ob im kommenden Jahr die Vereine wieder zusammenspannen, ist noch offen. «Wir führen im Herbst die Dressurtage zusammen durch», sagt Sabrina Vogelsang. «Danach werden wir Bilanz ziehen.»