Wahlen in Lengnau: Patric Suter tritt gegen David Burgherr an

Lengnauer Gemeinderat Jetzt steht fest, wer zur Kampfwahl antritt: Patric Suter fordert David Burgherr heraus, um «Linksrutsch» zu verhindern Der SP-Grossrat und der Parteilose, der sich aber zum bürgerlichen Lager zählt, steigen im zweiten Wahlgang um den fünften Lengnauer Gemeinderatssitz ins Rennen. SVP-Kandidat Werner Jetzer verzichtet dagegen. Stefanie Garcia Lainez 09.12.2021, 05.00 Uhr

SP-Grossrat David Burgherr (links) und Patric Suter (parteilos) gehen in die zweite Runde. zvg

Schon seit einer Woche ist klar, dass SP-Grossrat David Burgherr zum zweiten Wahlgang um den fünften Gemeinderatssitz in Lengnau antritt. Nun steht fest, dass auch Patric Suter nochmals ins Rennen steigt. Der 28-Jährige tritt zwar ohne Partei im Rücken an, zählt sich aber zum bürgerlichen Lager. Werner Jetzer (SVP) hingegen verzichtet auf eine erneute Kandidatur. Mit dem Ablauf der Anmeldefrist am Mittwochmittag haben sich keine weiteren Kandidaten angemeldet, wie die Gemeinde auf Anfrage mitteilt.