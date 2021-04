Lengnau/Döttingen Aus Liebe zum Dorf: Unbezahlte Ferien für Auftritt in «Mini Schwiiz, dini Schwiiz» Diese Woche werden in der beliebten TV-Sendung fünf Gemeinden aus dem Aargau vorgestellt – mit dabei auch die Lengnauerin Katja Tüscher und der Döttinger Rolf Knecht. Daniel Weissenbrunner 12.04.2021, 05.00 Uhr

Katja Tüscher vor der Synagoge in Lengnau, eines der Themen auf der Reise durch das Surbtaler Dorf. Daniel Weissenbrunner

«Mini Schwiiz, dini Schwiiz» gehört zu den beliebten Formaten des Schweizer Fernsehens. Nicht so bei Katja Tüscher. Was aber weniger mit dem Inhalt der Sendung zu tun hat. «Ich schaue praktisch kein Fernsehen», sagt Tüscher, die an der Primarschule in Lengnau Englisch unterrichtet. Das dürfte sich zumindest diese Woche ändern. Tüscher ist eine von fünf Personen aus dem Aargau, die ihre Gemeinde dem TV-Publikum vorstellen werden.

Dass ausgerechnet sie als Botschafterin für Lengnau ausgesucht wurde, entlockt Tüscher ein Schmunzeln. «Ich weiss bis heute nicht, wie das Fernsehen auf mich kam. Im Ort wusste auch niemand Bescheid.» Die Erklärung liegt darin, dass SRF sie als Präsidentin des Kulturkreises Surbtal für geeignet hielt.

Die Anfrage wäre allerdings beinahe unbeantwortet geblieben. Tüscher schenkte dem Mail von SRF zunächst keine Beachtung. Die Verantwortlichen hakten nochmals nach. Die 47-Jährige informierte sich über den Inhalt und kam zum Schluss, dass es eine spannende Sache sein könnte.

Ihr Problem: Die geplanten Drehtage im November fielen in eine normale Unterrichtswoche. Nach Absprache mit der Schulleitung konnte Tüscher schliesslich eine Woche unbezahlte Ferien nehmen. «Ich machte es auch aus Liebe zum Dorf.» Die gebürtige Würenlingerin lebt seit über 20 Jahren in der Surbtaler Gemeinde und beteiligt sich intensiv am Dorfleben.

Judentum und Winzerfest als Themenschwerpunkte

Ähnlich überrumpelt wie Tüscher wurde auch Rolf Knecht. Der Döttinger hatte zwar vernommen, dass eine Person für die Sendung gesucht werde. Als er die Anfrage erhielt, war er zunächst skeptisch. Wie Tüscher musste sich auch Knecht Zeit «freischaufeln».

«Die Sendung ist eigentlich eher etwas für Senioren mit viel Freizeit.»

Der Landwirt betreibt mit seiner Frau Tanja einen familieneigenen Bauernhof in vierter Generation. Nebst Milchwirtschaft und Ackerbau nimmt vor allem die Pflege des Rebberges einen wichtigen Anteil des Betriebes ein.

Rolf Knecht stellt «sein» Döttingen vor. Bild: SRF/Screenshot

Der Zeitaufwand ist tatsächlich beträchtlich. Pro Staffel werden jeweils fünf Kandidaten eine Woche auf eine Tour durch ihre Region geschickt. Jeder und jede stellt dabei seine Stadt oder Gemeinde vor und organisiert an drei Posten Aktivitäten. Katja Tüscher entschied sich für die Themen Tradition (Die Geschichte der ­Juden im Ort), Musik (Trommelworkshop in der Kulturschüür Degermoos) und Freizeit (Laternen- und Lichterumzug).

Rolf Knecht präsentiert unter Tradition das Döttinger Winzerfest, unter Vereine den Fussballclub, dessen Präsident er auch ist, sowie unter Kulinarik die Weinaufbereitung.

Am Schluss bewerten die Teilnehmenden die Erlebnisse. Wer die höchste Punktzahl erreicht, gewinnt 1000 Franken. Neben Lengnau und Döttingen sind Gipf-Oberfrick, Ammerswil und Mellingen dabei. Für Katja Tüscher und Rolf Knecht war es am Ende ein interessanter Einblick in eine ihnen unbekannte Arbeit. Den Job tauschen würden aber beide gleichwohl nicht.

Mini Schwiiz, dini Schwiiz: Von Montag bis Freitag, jeweils 18.15 Uhr, SRF1.