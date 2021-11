Lengnau realisiert Pumptrack und grossen Parkplatz

Lengnau Volk sagt Ja zu Pumptrack und Parkplatz – der scheidende Ammann Franz Bertschi ist jetzt Ehrenbürger der Gemeinde Nach längerer Diskussion mit kritischen Voten hat die Lengnauer Wintergmeind die Pläne für die Rietwiese genehmigt. Das Dorf kann dort nun einen Pumptrack und einen Parkplatz realisieren. Louis Probst 28.11.2021, 11.57 Uhr

Der scheidende Gemeindeammann Franz Bertschi (SVP) ist jetzt Ehrenbürger von Lengnau. Louis Probst

Die Rietwiese – respektive der Pumptrack und der Parkplatz «auf diesem schönsten Stück Land, das Lengnau hat», wie in der Diskussion festgestellt wurde – stand im Mittelpunkt der Gemeindeversammlung. Beim Kreditbegehren über 200’000 Franken für einen Pumptrack in der öffentlichen Zone Rietwiese, das von Gemeinderat Marcel Elsässer vertreten wurde, stiess weniger der Track an sich oder das Geld, sondern der Standort auf Kritik.