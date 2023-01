Lengnau: Wieland neuer Gemeinderat - Jetzer ist Vizeammann

Lengnau Werner Jetzer ist neuer Vizeammann – Urs Wieland schafft den Sprung in den Gemeinderat Nach den Rücktritten von Hanni Jetzter (FDP) und Marcel Elsässer (SP) wurde im ersten Wahlgang der Ersatzwahlen Urs Wieland (parteilos) in den Lengnauer Gemeinderat gewählt. Der zweite Sitz bleibt vorerst vakant. Neuer Vizeammann ist Werner Jetzer (SVP). 15.01.2023, 11.27 Uhr

Werner Jetzer (links) folgt auf Marcel Elsässer. Urs Wieland ist neuer Gemeinderat. zvg/AlexSpichale

Die Lengnauer Stimmbevölkerung hat in Wahlgängen Übung. Innerhalb eines Jahren traten mit Andrea Huser (Die Mitte), Patrick Müller (SVP), Marcel Elsässer (SP) und Hanni Jetzer (FDP) vier Mitglieder aus dem Gemeinderat zurück. Mit Patric Suter (parteilos) und Werner Jetzer (SVP) wurden 2022 zwei Personen neu ins Gremium gewählt.

Am Sonntag stand nun die nächste Ersatzwahl an. Einziger offizieller Kandidat war Urs Wieland (66). Der studierte Betriebswirtschafter erhielt 420 Stimmen (absolutes Mehr: 145 Stimmen). Wieland arbeitete unter ander mehr als 20 Jahre für die Schweizer Börsengruppe SIX Swiss Exchange in unterschiedlichen Führungsfunktionen. Als Motivation für die Kandidatur sagte er: «Das Dorf hat alles, was es braucht. Ich bin ein richtiger Fan.» Wieland lebt seit rund 15 Jahren im Surbtaler Dorf.

Als Nachfolger von Marcel Elsässer wurde Werner Jetzer ins Amt des Vizeammanns gewählt. Er erhielt 358 Stimmen (absolutes Mehr 212 Stimmen).

Noch nicht besetzt ist der zweite freie Sitz im Gemeinderat. Für das fehlende Gemeinderatsmitglied wird ein neuer Wahltermin (1. Wahlgang am 18. Juni) festgesetzt. Bis dahin werden die Ressorts unter den vier Gemeinderatsmitgliedern verteilt. (az)