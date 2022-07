Lengnau Streit um Parkuhren: Senioren Club Gewerbe nervt sich über Flugblatt des Gemeinderates Der Senioren Club Gewerbe sammelt Unterschriften gegen das neue Parkierungsreglement – und stört sich daran, dass der Gemeinderat schon Gegenmassnahmen ergreife, bevor das Referendum eingereicht sei. Stefanie Garcia Lainez Jetzt kommentieren 06.07.2022, 17.12 Uhr

Parkuhren statt blaue Zone: Nicht alle im Dorf sind über das neue Reglement begeistert. Daniel Weissenbrunner (Archiv)

Der Gemeinderat will in Lengnau die blaue Zone abschaffen und Parkuhren aufstellen. Dies, um die mögliche Parkzeit von aktuell maximal zwei Stunden zu erhöhen. Der Senioren Club Gewerbe findet aber zentrale Parkuhren in der 2800 Einwohner grossen Gemeinde übertrieben und sammelt deshalb Unterschriften gegen den Entscheid der Gemeindeversammlung. Der Gemeinderat hat darauf mit einem Flugblatt reagiert. Das sorgt nun für Unmut.

«Mit Enttäuschung mussten wir vom erwähnten Rundschreiben Kenntnis nehmen und müssen festhalten, dass es in der Vergangenheit bislang noch nie so etwas gegeben hatte», schreibt das Komitee in einer Stellungnahme. Ungewöhnlich sei, dass der Gemeinderat schon mit Gegenmassnahmen eingreife, bevor das Referendum eingereicht ist.

«Er setzt offenbar alles daran, dass das legitime Mittel eines Referendums nicht zum Erfolg führt. Das hat es noch nie gegeben, die dargelegten Gegenargumente des Gemeinderates, als Behörde für alle, hat grosse Verwirrung und Unverständnis hervorgerufen und ausgelöst.»

Dauerhaftes Reglement müsse das Volk an der Urne absegnen

Auch stimme nicht, dass das Traktandum an der Sommergmeind mit grossem Mehr angenommen worden sei. Mit 71 Ja- zu 13 Nein-Stimmen und 15 Enthaltungen ergebe das eine effektive Zustimmung von rund 3,6 Prozent. Ein so entscheidendes und dauerhaftes Reglement erfordere aber eine objektivere und repräsentativere Abstimmung an der Urne, so das Komitee.

In Lengnau bestehe weder das Bedürfnis nach Parkuhren noch nach einem Ausbau für Langzeitparkierer, ausser für Ausflüge in der Umgebung. Das Komitee fordert erneut, die Gebühren zu fixieren und nicht als Bandbreite festzulegen.

Der Gemeinderat habe gewisse Punkte richtigstellen müssen, erklärt Ressortvorsteher Marcel Elsässer (SP) im Namen des Gemeinderates das Flugblatt. «Es war uns wichtig, dass diejenigen, die unterschreiben, auch wissen, um was es geht.» Und er stellt klar:

«Gegenüber der bestehenden Situation gibt es keine Nachteile, sondern nur Vorteile.»

Wer beispielsweise einkaufen gehe und dann noch im Café verweilen möchte, soll das Auto länger als zwei Stunden stehen lassen können. Auch bei Veranstaltungen, oder wenn jemand den jüdischen Kulturweg ablaufe, den die Gemeinde mitorganisiert, biete das neue System Vorteile und könnte allenfalls Gäste animieren, noch in der Gemeinde einzukehren. Nur wer sein Auto regelmässig über Nacht auf Gemeindeparkplätzen abstellt, muss neu eine Parkkarte kaufen. «Das hält der Gemeinderat für zumutbar.»

In Leuggern stehen bereits zwei Parkuhren

Auch sei es Praxis, in Reglementen keine fixen Preise, sondern eine Bandbreite festzulegen, sagt Marcel Elsässer. Der Gemeinderat erhalte somit die Kompetenz, innerhalb der Bandbreite die genauen Preise zu definieren. So hat etwa die 2300 Einwohner grosse Gemeinde Leuggern, die vor kurzem zwei Parkuhren aufstellte, ebenfalls einen Gebührenrahmen statt fixierte Preise im Reglement festgelegt.

