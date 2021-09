Lengnau: Polizist klärt Schulkinder über neue Begegnungszone auf

Lengnau «Strasse ist kein Spielplatz»: Polizist erklärt Schulkindern die neue Begegnungszone mit Tempo 20 Nächste Woche beginnen die Markierungsarbeiten für die neue Verkehrssituation mit Tempo 20 im Zentrum von Lengnau. Ein Polizist der Regionalpolizei Zurzibiet hat nun die Schülerinnen und Schüler über die neuen Regeln aufgeklärt. Susanne Holthuizen 03.09.2021, 05.02 Uhr

Gespannt haben die Lengnauer Kinder Roger Schneider zugehört, dem Jugendbeauftragten und Instruktor der Repol. Susanne Holthuizen

Bald gilt Tempo 20 und Vortritt für die Fussgänger im Dorfzentrum: Lengnau führt eine Begegnungszone ein. Dies als einjährige Testphase. Die beiden Zebrastreifen verschwinden, für die Schulkinder werden an deren Stelle «Füssli» am Boden markiert, um diese heute am meisten genutzten Strassenübergänge zu kennzeichnen. Das Parkieren ist nur an den markierten Stellen erlaubt.