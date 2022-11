Lengnau: Wintergmeind senkt die Steuern

Lengnau Steuergeschenk zum Advent: Wintergmeind sagt Ja zum Budget mit tieferem Steuerfuss Die Lengnauerinnen und Lengnauer zahlen ab dem kommenden Jahr 103 Prozent Steuern. Das hat die Gemeindeversammlung beschlossen. Louis Probst Jetzt kommentieren 27.11.2022, 10.46 Uhr

Die Wintergmeind folgt dem Antrag des Gemeinderates und senkt die Steuern. Stefanie Garcia Lainez

«Mit der Senkung des Steuerfusses gehen wir kein Risiko ein», versicherte Gemeindeammann Viktor Jetzer an der Gemeindeversammlung, an der 126 der 1942 Stimmberechtigten teilnahmen. «In den nächsten Jahren wird Lengnau rund 22 Millionen Franken investieren. Dafür ist eine Selbstfinanzierungsquote von jährlich rund zwei Millionen Franken nötig. Bis in die Jahre 2027, 2028 werden wir eine ausgeglichene Rechnung präsentieren können.» Finanzkommissionspräsident Stefan Binder erklärte, dass die budgetierten Steuererträge aus Sicht der Finanzkommission realistisch seien. Die Kommission beantrage die Annahme des Budgets 2023 und des tieferen Steuerfuss.

Die Aussagen vom Gemeinderatstisch – und die Zahlen des Voranschlages – vermochten offensichtlich zu überzeugen. Das Budget und der Steuerfuss von 103 Prozent wurden jedenfalls ohne Wortmeldungen bei drei Gegenstimmen gutgeheissen.

Budget rechnet mit kleinem Plus

Das Budget, das auf einem um drei Prozentpunkte auf 103 Prozent reduzierten Steuerfuss basiert, sieht bei einem Volumen von knapp 11,7 Millionen Franken einen kleinen Ertragsüberschuss von 12'800 Franken vor. Der erwartete Steuerertrag ist mit insgesamt rund 8,4 Millionen Franken eingestellt. «Die Steuererträge waren über die letzten Jahre sehr ausgeglichen», stellte der Gemeindeammann dazu fest. Investieren will die Gemeinde im kommenden Jahr netto gut 1,2 Millionen Franken. «Dank kontinuierlichem Abbau», so Viktor Jetzer, «konnten die Nettoschulden auf rund drei Millionen Franken verringert werden».

Neue LED-Lampen in der Schulanlage

Ohne Gegenstimme bewilligt wurde der Verpflichtungskredit von 370'000 Franken für die Innensanierung der mittlerweile 45 Jahre alten Schulanlage Rietwiese. Wie Gemeinderat Werner Jetzer erklärte, entfällt mit 250'000 Franken der grösste Teil des Kredites auf den Ersatz der Beleuchtung, die auf LED umgestellt wird. Die Innensanierung ist eine erste Etappe. Für die gemäss Finanzplan später vorgesehene zweite Sanierungsetappe soll eine Arbeitsgruppe eingesetzt werden.

Auch die Anpassung der Satzungen des Gemeindeverbandes Regionalschiessanlage Chrüzlibachtal wurde genehmigt. Wie dazu Gemeinderätin Hanni Jetzer ausführte, ist die Anpassung vor allem durch den grossen Gemeindezusammenschluss im Zurzibiet nötig geworden. Verbandsgemeinden sind jetzt, neben Lengnau, noch Mellikon und Zurzach mit den Ortschaften Baldingen, Böbikon und Rekingen.

Weiterer Beitrag ans Festspiel

Auch der Beitrag der Gemeinde von 50'000 Franken für das Festspiel Lengnau 2023 wurde, ohne Wortmeldungen, bei drei Gegenstimmen, bewilligt. «Ein Organisationskomitee unter der Leitung von Kurt Schmid ist seit zwei Jahren an der Vorbereitung», so der Gemeindeammann. «Ein erster Beitrag von 50'000 Franken ist mit der Rechnung 2020 geleistet worden. Nach der Bitte des OK um einen weiteren Beitrag hat der Gemeinderat das Detailbudget geprüft. Daraus ist hervorgegangen, dass das OK zwar grosse Kürzungen vorgenommen hat, dass aber im Bereich Verkehr grosse Aufwendungen nötig sind.»

Unter «Verschiedenem» teilte der Gemeindeammann mit, dass das Jubiläum «1225 Jahre Lengnau» am 9. Januar offiziell starten wird. Und er wies auf die Gemeindeversammlung vom 15. Juni 2023 hin, die «wegweisende Entscheide» zu fällen haben werde. «Der Gemeinderat wird die Begegnungszone bringen», versprach er. «Er wird auch einen Antrag für Tempo 30 auf Gemeindestrassen stellen und dafür einen Kredit beantragen.»

