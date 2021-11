Wahlen in Lengnau: David Burgherr mit bestem Resultat

Lengnau SP-Kandidat David Burgherr mit dem besten Resultat – zweiter Wahlgang nötig für fünften Sitz im Gemeinderat Beim ersten Wahlgang um den fünften Sitz im Lengnauer Gemeinderat hat keiner der Kandidaten das absolute Mehr von 524 Stimmen erreicht. Stefanie Garcia Lainez 28.11.2021, 11.00 Uhr

SP-Grossrat David Burgherr hat am meisten Stimmen erreicht. Zvg / Aargauer Zeitung

Die Kampfwahl in Lengnau geht in die zweite Runde: Keiner der Kandidaten hat das absolute Mehr von 524 Stimmen erreicht. Am meisten Stimmen erhielt SP-Grossrat David Burgherr. 398 Lengnauerinnen und Lengnauer gaben ihm die Stimme. Er erhielt somit fast 120 Stimmen mehr also seine Gegner.