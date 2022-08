Science-Fiction-Märchen: Menschen flüchten von der Erde in eine düstere Welt – ehe ein «Messias» für Hoffnung sorgt

Die Freilichtbühne Surbtal feierte am Montagabend Premiere und Uraufführung des Stückes «Tanja Lupa» von Gallus Ottiger. Gespielt wird wieder im kleinen Weiler Widen zwischen Schneisingen und Lengnau. Nach zwei Produktionen, die die Besucher in die Vergangenheit führten, startet «Tanja Lupa» in die Zukunft.