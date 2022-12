Lengnau Nur ein parteiloser Kandidat für zwei freie Sitze: Weshalb keine der vier Ortsparteien in den Wahlkampf steigt Am 15. Januar wählt Lengnau zwei neue Gemeinderatsmitglieder und einen neuen Vizeammann. Bloss: Für die frei werdenden Exekutivsitze ist nur eine parteilose Kandidatur eingegangen. Eine Seltenheit im Surbtaler Dorf mit vier Ortsparteien und zahlreichen Kampfwahlen. Stefanie Garcia Lainez Jetzt kommentieren Aktualisiert 03.12.2022, 05.00 Uhr

Für einmal beteiligen sich die Ortsparteien nicht an der Kandidatensuche. Alex Spichale

In Lengnau steht bald die dritte Ersatzwahl innerhalb eines Jahres bevor. Seit den Gesamterneuerungswahlen 2021 haben vier von fünf Gemeinderatsmitgliedern ihren Rücktritt eingereicht. Die Gründe dafür sind unterschiedlich. Zuletzt sorgte die Demission der langjährigen Mitglieder Marcel Elsässer (SP) und Hanni Jetzer (FDP) für einen Knall im Surbtaler Dorf: Sie begründeten ihren Schritt mit der schlechten Stimmung in der Gemeinde.

Am Freitagmittag ist die Anmeldefrist für die Ersatzwahl vom 15. Januar für zwei Mitglieder und das Amt des Vizeammanns abgelaufen. Erstmals seit längerer Zeit kommt es zu keiner Kampfwahl: Als einziger Kandidat hat sich Urs Wieland (parteilos) angemeldet. Als Vizeammann stellt sich Gemeinderat Werner Jetzer (SVP) zur Wahl. Er gehört der Exekutive erst seit Ende Juni an, Patric Suter (parteilos) seit Februar. Ammann Viktor Jetzer (SVP) ist mit seiner Wahl in den Gemeinderat im September 2017 der dienstälteste.

Somit ist klar: Weder die SP noch die FDP wollen ihren Sitz verteidigen. Und: Entgegen den Gepflogenheiten in Lengnau hat sich diesmal kaum eine Partei um Kandidaten bemüht.

SP suchte keine Kandidierenden

«Wir haben gar nicht erst aktiv gesucht», bestätigt Hanspeter Hubmann, Grossrat und Co-Präsident der SP Zurzibiet. Als Grund nennt er die Vorgeschichte im Dorf und zitiert aus dem Rücktrittsschreiben von Marcel Elsässer: «Eine Gemeinde, die den Stillstand wünscht, braucht keinen Gemeinderat. Da reicht eine Verwaltung.» Es gebe negative Kräfte im Dorf, denen es gelingt, die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger auf ihre Seite zu ziehen und Geschäfte zu torpedieren wie beim Pumptrack und dem Parkierungsreglement. Beide Projekte scheiterten beim Referendum an der Urne.

«Der Frust ist gross, wenn man als Gemeinderat viel Zeit, Energie und Herzblut in ein Geschäft steckt, den Dialog sucht, das Projekt anpasst und es dann an der Urne zu Fall gebracht wird», sagt Hanspeter Hubmann. «Wir möchten keine Kandidatin oder keinen Kandidaten dieser Stimmungslage aussetzen und verheizen.»

Zwar sei die SP Zurzibiet daran interessiert, dass die Gemeinden prosperieren, und gerade Lengnau habe viel zu bieten. Auch sei er sicher, dass die Zusammenarbeit innerhalb des Gemeinderates gut funktioniert habe und es keinen Grund gebe, dass dem auch künftig nicht so wäre. «Zuerst müssen aber Fortschrittskiller neutralisiert und die politische Situation im Dorf geklärt werden.»

David Burgherr stellt sich nicht wieder zur Wahl

Der frühere SP-Grossrat David Burgherr trat in diesem Jahr zweimal bei Ersatzwahlen an – diesmal sieht er davon ab. Seine Kandidatur sei aus ideologischen und parteipolitischen Gründen bekämpft worden. So stieg Patric Suter (parteilos) in den Kampf um den Sitz von Andrea Huser (Mitte) ein, um einen «Linksrutsch zu verhindern». Patric Suter gewann mit zwei Stimmen Vorsprung. Er ist der erste Parteilose seit Alex Kramer in den 1990er-Jahren, dem Vater des heutigen Bezirksgerichtspräsidenten Cyrill Kramer.

Die beiden Unterlegenen, David Burgherr und Werner Jetzer, duellierten sich danach erneut um den Sitz von Patrick Müller (SVP). Er hatte seinen Rücktritt aus beruflichen und zeitlichen Gründen nach wenigen Monaten im Amt eingereicht. Diese Kampfwahl entschied Jetzer mit 34 Stimmen Vorsprung für sich.

Mit Hinweis auf das Rücktrittsschreiben von Hanni Jetzer und Marcel Elsässer sagt David Burgherr, dass offenbar zurzeit keine konstruktive und auf Konsens ausgelegte Gemeindepolitik in Lengnau möglich sei. «Es wird verdeckt Obstruktionspolitik betrieben, die Verhinderer bieten selbst weder eine Vision noch Entwicklungsziele oder gar Umsetzungsvorschläge an, übernehmen keine Verantwortung, weder durch eine offene, ehrliche Auseinandersetzung noch, indem sie sich für die Exekutive zur Verfügung stellen.» Eine kommunale Sachpolitik sei in weiter Ferne. «Wer sich für die Exekutive zur Verfügung stellt, kann kaum damit rechnen, handeln und gestalten zu können, sondern vielmehr, zwischen Fronten aufgerieben zu werden», ergänzt er.

FDP kann ihren Sitz nicht verteidigen

Auch aus den Reihen der FDP wird niemand antreten, um den Sitz zu verteidigen, sagt der Vorstand der Ortspartei auf Anfrage. Die Gründe seien aber mehr der internen, personellen Situation geschuldet als der dorfpolitischen.

Die SVP hingegen teilte nach den beiden Rücktritten mit, dass sie keine Vorschläge macht und keine Kandidierende sucht. Dies, weil die Ortspartei bereits mit zwei Mitgliedern im Gemeinderat vertreten ist. «Der Gemeinderat sollte, wenn möglich, das politische Kräfteverhältnis abbilden», begründet Präsident Hanspeter Suter. Die SVP habe aber betont, Kandierende von Dorfparteien und geeignete parteiunabhängige Kandidatinnen und Kandidaten zu unterstützen.

«Bis jetzt haben immer die Parteien mögliche Kandidaten aufgestellt», sagt Hanspeter Suter. Er habe deshalb befürchtet, dass das Stimmvolk dies auch bei diesen Wahlen wieder erwarte und deshalb selbst nicht aktiv werde. Diese sei nun trotz Aufruf der SVP vor rund zwei Wochen eingetroffen.

Dass nun die Ortspartei mit Werner Jetzer den Vizeammannkandidaten stellt, sei ein Entscheid der verbliebenen Mitglieder gewesen, sagt Hanspeter Suter. «Da wir es bevorzugen, dass ein bisheriger Gemeinderat das Amt des Vizeammanns übernimmt, haben wir das Gespräch mit allen drei amtierenden Mitgliedern gesucht.»

Mitte als einzige Partei auf Kandidatensuche

Als einzige der vier Dorfparteien suchte die Mitte aktiv nach Kandidierenden für die Gemeinderatssitze, blieb aber ohne Erfolg. Grundsätzlich handle es sich um bisherige Sitze der SP und FDP, sagt Ortsparteipräsident Philipp Laube.

Dennoch habe die Partei immer wieder mit möglichen Kandidatinnen und Kandidaten das Gespräch gesucht. «Sie gaben aber alle die berufliche Belastung und die knappe Zeit als Absagegrund an», sagt er. Die aktuelle Situation in Lengnau mache es noch schwieriger, Personen motivieren zu können. «Das ist sicher nicht förderlich.»

Damit meint er sämtliche Demissionen im vergangenen Jahr, nicht nur die Rücktritte von Hanni Jetzer und Marcel Elsässer, bei denen vor allem Letzterer in seinem Rücktrittsschreiben nicht mit Kritik gegenüber Mitgliedern der Mitte zurückhielt. Philipp Laube glaubt zwar nicht, dass ein Zusammenhang zwischen den vier Rücktritten besteht. «Von aussen wird das aber wohl einheitlich betrachtet.»

