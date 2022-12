Lengnau: Hat das Dorf bald zwei Vizeammänner?

Lengnau Nur ein Kandidat für zwei freie Sitze: Hat dieses Dorf bald zwei Vizeammänner? In Lengnau könnte es zu einer speziellen Situation kommen: Wird bei den Ersatzwahlen Gemeinderat Werner Jetzer als neuer Vizeammann gewählt, aber nicht beide freien Sitze neu besetzt, könnte das Dorf zwei Vizeammänner im Amt haben. Stefanie Garcia Lainez Jetzt kommentieren 06.12.2022, 05.00 Uhr

Zwei freie Sitze gilt es im Lengnauer Gemeinderat zu besetzen. Alex Spichale / ZUR

Am 15. Januar wählt die Lengnauer Stimmbevölkerung zwei neue Gemeinderatsmitglieder sowie einen neuen Vizeammann. Doch: Für die Nachfolge von Marcel Elsässer (SP) und Hanni Jetzer (FDP) ist bis zum Anmeldeschluss am Freitagmittag nur eine Kandidatur für die beiden freien Sitze eingegangen. Für das Amt des Vizeammanns kandidiert der bisherige Gemeinderat Werner Jetzer (SVP). Das könnte nun in der fast 2800 Einwohner zählenden Gemeinde zu einer kuriosen Situation führen.

Vizeammann Marcel Elsässer und Gemeinderätin Hanni Jetzer haben ihre Demission auf den Zeitpunkt ihres Ersatzes eingereicht. Sie bleiben also so lange im Amt, bis ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin gefunden worden ist. Wird also nur ein neues Exekutivmitglied gewählt, kann nur einer der beiden aus dem Gemeinderat austreten.

Gleichzeitig ist die Chance gross, dass Werner Jetzer als einziger Kandidat zum neuen Vizeammann bestimmt wird. Verabschiedet sich die FDP-Frau, und der SP-Mann bleibt drin, hätte Lengnau möglicherweise zwei Vizeammänner gleichzeitig im Amt – den bisherigen Marcel Elsässer sowie den neugewählten Werner Jetzer.

Die Gemeinde beschäftigte sich bereits mit diesem Szenario, wie Gemeindeschreiber Anselm Rohner bestätigt. «Wir setzten uns diesbezüglich mit dem Kanton in Verbindung», sagt er. Bliebe ein Sitz nach den Ersatzwahlen vakant, müssten sich Hanni Jetzer und Marcel Elsässer absprechen, wer von den beiden im Amt bleibe.

Falls dies der Vizeammann sein sollte, müsste er sich wiederum mit Werner Jetzer (SVP) absprechen, falls er im Januar zum neuen Vizeammann gewählt wird. «Wer nach aussen als Vizeammann auftritt, würden wir in diesem Fall nach der erfolgten Wahl mitteilen», ergänzt Anselm Rohner.

Nach wie vor hofft die Gemeinde aber, dass sich noch ein weiterer Kandidat oder eine weitere Kandidatin zur Verfügung stellt. So weist Gemeindeammann Viktor Jetzer (SVP) darauf hin, dass nach wie vor ein zweites Gemeinderatsmitglied gesucht werde. «Es können sich bis zum Wahldatum auch weitere stimmberechtigte Personen mittels Flugblätter für eine Wahl zur Verfügung stellen.»

Der SVP-Ortsparteipräsident Hanspeter Suter ist zuversichtlich, dass sich bis zu den Wahlen Mitte Januar noch ein weiterer parteiunabhängiger Kandidat melden könnten. «Denn noch selten in der Geschichte von Lengnau standen so weitreichende Projekte an wie jetzt.» Konkret nennt er Entwicklung Areal Krone, Dorfplatzentwicklung, Verkehrsentwicklung, Doppeltür, Gemeindefusion usw. «Wer jetzt Verantwortung im Gemeinderat übernimmt, der wird die Zukunft von Lengnau massgeblich mitgestalten.»

