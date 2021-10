Wahlen in Lengnau: SVP will Linksrutsch verhindern

Lengnau Nach Rückzug des Mitte-Kandidaten: SVP will einen Linksrutsch verhindern Der Mitte-Kandidat steigt aus, ein inoffizieller rückt nach: Das Kandidatenkarussell um den fünften Gemeinderatssitz im Surbtaler Dorf dreht sich weiter. Stefanie Garcia Lainez Jetzt kommentieren 29.10.2021, 17.37 Uhr

Auf den plötzlichen Rücktritt der Mitte-Gemeinderätin Andrea Huser folgte in Lengnau der überraschende Rückzug des Mitte-Kandidaten Lukas Müller. Er stieg vor dem ersten Wahlgang der Ersatzwahl vom 28. November aus beruflichen Gründen aus dem Rennen um den fünften Gemeinderatssitz aus.

Nun stellt sich mit Werner Jetzer (SVP) erneut ein Kandidat aus dem bürgerlichen Lager zur Verfügung. Da seine Kandidatur nach Anmeldeschluss einging, wird sein Name nicht auf dem Wahlzettel aufgeführt. Werner Jetzer kämpft somit nun mit dem parteilosen Patric Suter, der dem bürgerlichen Lager nahe ist, und dem SP-Grossrat David Burgherr um den Einzug in den Lengnauer Gemeinderat.

Mit der inoffiziellen Kandidatur des SVP-Mannes bleibt es nun doch dabei: Die bürgerlichen Wählerinnen und Wähler müssen sich zwischen zwei Kandidaten entscheiden. «Damit müssen wir nun umgehen», sagt Patric Suter, ergänzt aber:

«Ich finde es gut, wenn die Wähler eine Auswahl haben. Und so steigt die Chance, einen Linksrutsch zu verhindern.»

Das ist auch die Motivation von Werner Jetzer. Zwar seien Gemeinderatswahlen vor allem Personenwahlen. «Lengnau ist aber eine bürgerliche Gemeinde mit vielen bürgerlichen Wählern und der SVP als stärkste Partei», sagt er. «Deshalb sollen die bürgerlichen Wähler auch eine entsprechende Auswahl haben.»

Die Partei sei kein Kompetenzausweis

Dass nun die SVP einen inoffiziellen Kandidaten ins Rennen schickt, nimmt David Burgherr grundsätzlich gelassen. Er sagt aber: «Würde dies die SP machen, würde die Partei verrissen werden.» Ob sich damit seine Wahlchancen verschlechtern oder verbessern, sei schwer zu beurteilen. «Gerade auf der kommunalen Ebene sollte es eine Personen- und keine Parteiwahl sein», sagt er.

Im Fokus stehe schliesslich, das freie Ressort optimal zu besetzen und den Gemeinderat bestmöglich zu ergänzen. Die Parteizugehörigkeit sei dafür kein Kompetenzausweis. «Am Schluss wählen die Lengnauerinnen und Lengnauer hoffentlich die Person, die sie für am geeignetsten halten.»

Unabhängig davon, wer am 28. November beim Ersatzwahlgang im katholisch geprägten Dorf gewählt wird – es wird eine historische Wahl. «Die Parteizugehörigkeit spielt in Lengnau traditionell nach wie vor eine grosse Rolle», sagt David Burgherr und ergänzt:

«Man spricht sogar von der Zauberformel.»

So ist die SVP seit mehreren Jahren jeweils mit zwei Mitgliedern vertreten, die FDP, die SP und die Mitte jeweils mit einem.

Mit dem Grossrat in der Exekutive wäre die SP aber erstmals überhaupt mit zwei Sitzen im Lengnauer Gemeinderat vertreten, mit Patric Suter würde zum ersten Mal ein Parteiloser einziehen. Würde Werner Jetzer gewählt, würde die SVP erstmals seit Jahrzehnten, oder möglicherweise überhaupt, die Mehrheit im Gemeinderat stellen.

Patric Suter setzt sich für aktives Dorfleben ein

Auf den Wahlkampf von Patric Suter habe die neuste Entwicklung keinen Einfluss, wie er sagt. Er werde wie vorgesehen in den sozialen Medien, mit Flyern und Plakaten um die Gunst der Wähler buhlen. Mit einer Kandidatur beschäftigte er sich schon länger. «Der Gemeinderat war aber bisher immer gut besetzt», sagt der 28-jährige Zimmermann-Vorarbeiter und angehende Holzbau-Polier. Mit dem Rücktritt von Andrea Huser sei nun aber eine Vakanz entstanden, die er nach verschiedenen Gesprächen mit der Familie und seinem Umfeld füllen möchte. «Die Wählerinnen und Wähler sollen eine Auswahl haben», sagt er.

«Ich möchte mich vor allem für das Dorfleben einsetzen und den Zusammenhalt fördern», so Patric Suter. «Mit einem aktiven Vereinsleben können wir dafür sorgen, dass die Jungen im Dorf bleiben und hier ihre Familien gründen», sagt der gebürtige Lengnauer, der sich bei der Freilichtbühne Surbtal, im Feuerwehrverein Lengnau und bei der Feuerwehr Surbtal engagiert.

«Mir ist auch wichtig, dass bei der Revision des Zentrums der Dorfplatz nicht zu stark verändert wird», sagt er. Denkbar für ihn sei beispielsweise, dass die provisorische Holzhütte des Biergartens einer fixen Baute weicht.

Zudem möchte er für eine gute Balance zwischen dem geplanten jüdischen Begegnungszentrum und dem neuen Dorfplatz sorgen. «Wo beispielsweise die Cars mit den Besuchern parkieren, muss gut gelöst werden», sagt Patric Suter. Denn es könne nicht sein, dass man im Zentrum den Verkehr reduziere und gleichzeitig grosse Reisecars durchfahren. Auch sagt er: «Eine Fusion mit den Nachbargemeinden würde ich eher nicht unterstützen.»

Werner Jetzer möchte aktuelle Politik fortführen

Werner Jetzer steht möglichen Fusionsgesprächen hingegen offener gegenüber. Er sagt. «Das steckt jetzt noch in den Kinderschuhen und muss erst noch erarbeitet werden.» Am Schluss müsse ohnehin das Volk entscheiden, ob es den Status quo, eine engere Zusammenarbeit oder eine Fusion befürworte.

Grundsätzlich stehe er hinter der aktuellen Politik des Gemeinderates und würde diese auch im ähnlichen Sinn fortführen wollen, sagt das Vorstandsmitglied der SVP-Ortspartei, der Wasserversorgungsgenossenschaft Lengnau und der Betriebskommission ARA Surbtal.

Beim Dorfplatz sieht er «sanfte Verbesserungsmöglichkeiten», so der 62-Jährige. «Der Platz ist aber jetzt schon schön», findet der frühere Sachbearbeiter im Servicegeschäft bei General Electric im Bereich Gasturbinen, für die er in der Welt herumreiste.

David Burgherr steht Fusion offen gegenüber

Mit David Burgherr steigt ein erfahrener Politiker ins Rennen um den fünften Gemeinderatssitz. Der Schulleiter der Sekundarschule in Niederweningen setzt sich als Grossrat aber nicht nur auf kantonaler, sondern auch auf regionaler und lokaler Ebene ein. So war der 46-Jährige im Sozialdienst der Gemeinde tätig und engagiert sich in der IG Bildungsvision, die sich mit den Oberstufen-Standorten im Zurzibiet befasst.

Mit dem Baldinger Roli Binder zusammen reichte er eine Petition ein für die Reduktion des Höchsttempos von 80 auf 60 Stundenkilometern auf der teilweise engen und unübersichtlichen Baldingerstrasse. Mit Erfolg: Zumindest streckenweise gilt nun neu Tempo 60.

Zudem ist David Burgherr Vorstandsmitglied des Kulturkreises Surbtal, weshalb ihn das Ressort Gesundheit, Soziales und Kultur besonders interessieren würde. Fusionsgesprächen mit den umliegenden Gemeinden steht er offen gegenüber.