Lengnau Jetzt entscheidet das Gericht über die 5G-Antenne im Kirchturm – «wir lassen die Gefährdung der Mauersegler nicht zu» Fast 200 Einsprachen gingen 2019 gegen das Projekt in Lengnau ein. Der Gemeinderat musste das Baugesuch von Salt aber trotzdem bewilligen. Eine Gruppe reichte dagegen beim Kanton Beschwerde ein. Nun muss die nächste Instanz darüber befinden. Stefanie Garcia Lainez 10.04.2021, 05.00 Uhr

Der Mobilfunkbetreiber Salt will im Lengnauer Kirchturm eine 5G-Antenne einrichten ‒ dort nisten aber die als potenziell gefährdet eingestuften Mauersegler. Sandra Ardizzone

Seit 2019 plant der Mobilfunkanbieter Salt eine 5G-Antenne im Lengnauer Kirchturm (die az berichtete). Nun liegt die Beschwerde vor dem Verwaltungsgericht. Gegen das Bauprojekt regt sich seit Beginn heftiger Widerstand, zahlreiche Einsprachen sind eingegangen: zwölf von Einzelpersonen, eine von mehreren Naturschutzorganisationen und eine Sammeleinsprache mit 176 Unterschriften. Der Grund: Die Antenne würde nicht nur mitten im Wohngebiet liegen, sondern könnte die rund 50 Mauersegler beim Nisten im Turm der Kirche St. Martin stören. Der Vogel wird gemäss Roter Liste Schweiz als potenziell gefährdet eingestuft.

So sehen junge Mauersegler aus. Keystone

Trotz der vielen Einsprachen erteilte der Gemeinderat Ende 2019 die Bewilligung – denn halten sich die Mobilfunkanbieter an das Gesetz, kann eine Gemeinde ein Baugesuch für eine Antenne gar nicht ablehnen.

Gegen diesen Beschluss ergriff die Gruppe Pro Mauersegler Beschwerde beim Rechtsdienst des Regierungsrats. Der Gruppe gehören sechs Lengnauerinnen und Lengnauer an, stellvertretend für viele Einsprecher, welche die Gruppe finanziell tatkräftig unterstützen. Der Beschwerdegrund: Die Auflagebedingungen wie die Abschirmung der Nistkästen vor der Strahlung oder der beschränkte Zugang während der Brutzeit seien unzureichend. Ausserdem gelte für die Altvögel überhaupt kein Schutz. Die Beschwerde wurde abgewiesen. Nun muss das Verwaltungsgericht darüber befinden.

Abwärme der Elektronik könnte Küken gefährden

Unter den Einsprechern war im Sommer 2019 auch die Aargauer Sektion von Bird Life. Geschäftsführerin Kathrin Hochuli sagte zu dieser Zeitung:

«Kann durch den Antennenbetreiber nicht gewährleistet werden, dass die Antenne die Kolonie nicht negativ beeinflusst, darf diese nicht gebaut werden.»

Weil die Mauersegler gemäss Roter Liste Schweiz als potenziell gefährdet eingestuft werden, sei die Störung des Brutgeschäfts dieser Vögel verboten und strafbar.

Durch die 5G-Antenne gefährdet: Die Mauersegler. zvg/Vogelwarte Sempach

Die Gruppe Pro Mauersegler ergänzt:

«Mauersegler sind extrem Nistplatz-treu. Die Nistkästen der Segler würden sich im Kirchturm zum Teil in nur 35 Zentimeter Entfernung zu einem der geplanten Sendemodule befinden.»

Kanton, Gemeinderat und insbesondere die Kirchenpflege seien der Meinung, so die Gruppe, dass man die Nistkästen der Mauersegler gegen Strahlung abschirmen könne. «Das, obwohl bei laufendem Betrieb der für Menschen gültige Immissionsgrenzwert von 50 Volt/Meter um mehr als das Dreifache im Turm überschritten würde.» Berechnungen eines Gutachters zeigten jedoch, dass der Strahlungswert trotz Schutzmassnahmen im Nistkasten weiterhin deutlich höher als der Immissionsgrenzwert bleibe.

Die Gruppe macht zudem darauf aufmerksam, dass die Elektronik der Sendemodule im Kirchturm eine grosse Abwärme auf engstem Raum erzeuge:

«Zusammen mit den Aussentemperaturen, die im Sommer in den vergangenen Jahren bis zu 35 Grad betrugen, bedeutet das für die Mauersegler-Küken, dass sich in den Nistkästen eine Stauwärme über 45 Grad bildet.»

Mit fatalen Auswirkungen, wie man von Mauerseglerkliniken zur Sommerzeit wisse: «Für die zarten Vögelchen bedeutet das ein jämmerliches Sterben», so die Gruppe. Eine Gefährdung bestätigten zudem die Vogelwarte Sempach und der Kantonsbeauftragte für Segler.

Würden während des Sommers im Lengnauer Kirchturm wohl jämmerlich sterben, wenn die 5G-Antenne kommt: Die Mauersegler-Küken. Bruno Kissling

Gemäss Standortblatt von Salt würde sich auch in der Sakristei Elektronik für die Antenne befinden, so die Gruppe Pro Mauersegler. «Ein ständiges Grundgeräusch würde den Raum der Stille durchdringen.» Der Grenzwert der Strahlenbelastung für Menschen an Orten mit empfindlicher Nutzung (OMEN) liegt bei fünf Volt pro Meter. Bei einer Messe würde die Strahlenbelastung über diesem Grenzwert liegen. «Wen wunderts: Denn der allgemeine Kirchenraum ist von dieser Regelung per Gesetz ausgenommen», sagt die Gruppe.

Bistum Basel stellt sich gegen 5G-Antennen

Eine klare Haltung zu Antennen vertritt das Bistum Basel, zu der die Pfarrei St.Martin Lengnau-Freienwil gehört: Das Bistum rät seit vielen Jahren von 5G-Antennen in Kirchen ab, weil solche Projekte «regelmässig die Pfarreien spalten» würden. «Wir können uns des Eindrucks nicht erwehren, dass die Kirchenpflege ihre Mitverantwortung unterdessen ganz an Salt abdelegiert hat», sagt die Gruppe Pro Mauersegler.

So habe die Kirchenpflege noch im vergangenen Februar an die Gruppe geschrieben: «Nach wie vor liegen uns die Mauersegler am Herzen. Wir haben jedoch keinen Einfluss auf politische oder rechtliche Entscheide, die für alle bindend sind.»

Salt hält weiterhin am Baugesuch fest

Claudia Laube, Präsidentin der Kirchenpflege, ergänzt: «Wir können uns nicht aus einem rechtsgültigen Vertrag zurückziehen.» Sie versichert: «Alle vertraglichen Anforderungen, die wir in Zusammenarbeit mit dem Natur- und Vogelschutz erarbeiteten und im Vertrag festgehalten worden sind, würden im Falle einer Zulassung umgesetzt.» Man würde sicherstellen, dass es den Mauerseglern gut gehe. «Diese haben nach wie vor erste Priorität vor einer Antenne.»

Die Antenne im Kirchturm sei zwar nicht sichtbar, der Strahlung sei man dennoch ausgesetzt, finden die Beschwerdeführer. Sandra Ardizzone

Die Gruppe Pro Mauersegler lässt diese Aussagen so nicht gelten und macht auf eine Vertragsklausel aufmerksam, die «aus wichtigen Gründen» den Rückzug aus dem Vertrag «zu jedem beliebigen Zeitpunkt» ermöglicht.

Salt war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Die Medienstelle sagte aber 2019 zu dieser Zeitung, dass der Standort im Kirchturm optimal sei und den Vorteil habe, dass das Ortsbild in der Umgebung nicht beeinträchtigt werde. Dazu meint die Gruppe Pro Mausersegler: «Unsere Augen sehen Mobilfunkstrahlung nicht, wir sind ihr aber dennoch ausgesetzt.» Für sie ist klar:

«Wir werden nicht zulassen, dass eine Mobilfunkanlage im katholischen Kirchturm das Leben einer gefährdeten Tierart in Kauf nimmt.»

Die Gruppe hat unterdessen einen Fachanwalt zugezogen, der auf dem Gebiet Mobilfunk versiert ist. Ein Urteil beim Verwaltungsgericht steht aus. Ob sie die Beschwerde gegebenenfalls bis vor das Bundesgericht ziehen werden, sei noch offen.