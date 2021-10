Wahlen Lengnau: Mitte-Kandidat zieht seine Kandidatur zurück

Lengnau Historischer zweiter Wahlgang steht bevor: Die Mitte verliert wohl erstmals ihren Sitz – ihr Kandidat zieht sich zurück Einer der drei Lengnauer Gemeinderatskandidaten zieht sich vor dem zweiten Wahlgang vom 28. November überraschend zurück. Die verbliebenen Kandidaten könnten beide für ein Novum sorgen. Stefanie Garcia Lainez Jetzt kommentieren 29.10.2021, 05.00 Uhr

Wer zieht als fünftes Mitglied in den Lengnauer Gemeinderat ein? Alex Spichale

Sie war erst seit Herbst 2020 im Amt und erzielte bei den Gesamterneuerungswahlen das beste Resultat. Trotzdem nahm die Lengnauer Gemeinderätin Andrea Huser (die Mitte) ihre Wahl Ende September nicht an – sie hatte bereits wenige Tage zuvor aus gesundheitlichen und persönlichen Gründen ihren sofortigen Rücktritt eingereicht.

Dies löste im Dorf Anteilnahme aus, aber auch Spekulationen. Die im Dorf beliebte Gemeinderätin ist jedoch für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

Am 28. November findet der zweite Wahlgang statt. Bis zum Ablauf der Anmeldefrist haben sich drei Kandidaten angemeldet: SP-Grossrat David Burgherr, Mitte-Kandidat Lukas Müller und der Parteilose Patric Suter. Nun wird bekannt: Lukas Müller zieht seine Kandidatur wieder zurück. Würde er dennoch gewählt, müsste er seinen Rückzug danach auch noch offiziell beim Kanton einreichen.

Zeitliche Entlastung im Beruf nicht so gross wie vorgesehen

In einer Stellungnahme schreibt er: «Leider haben sich in den letzten Tagen verschiedene berufliche Vorhaben und Aufgaben nicht zur erwarteten zeitlichen Entlastung hin entwickelt.» Deshalb habe er die für das Amt erforderliche Zeit nicht mehr im notwendigen Ausmass bereitstellen können. «Dies umso mehr, als ein allfälliger Amtsantritt bereits in gut zwei Monaten erfolgt wäre», schreibt er.

«Nach reiflicher Überlegung sehe ich mich leider aus beruflichen Gründen gezwungen, meine Kandidatur zurückzuziehen.» Zu seiner Gemeinderatskandidatur habe er sich im Wissen um die aktuelle Situation mit grossem Respekt und in Abwägung der verbundenen Verpflichtungen entschieden, so Lukas Müller. Er bedauere nun den Entscheid ausserordentlich, seine Kandidatur wieder zurückzuziehen.

Partei prüft allenfalls eine weitere Kandidatur

Für den Ortspartei-Präsidenten Philipp Laube kam diese Nachricht überraschend. «Lukas Müller wäre ein idealer Kandidat gewesen für das Amt», sagt er. Obwohl er sich nun zurückgezogen hat, hätten die Wählerinnen und Wähler nach wie vor eine Auswahl. Dennoch schliesst er nicht aus, nochmals eine Kandidatur zu prüfen. «Es müsste aber eine gute Lösung sein mit jemandem, hinter dem wir ebenso stehen können», sagt der Parteipräsident. «Wir werden dies nun parteiintern besprechen.»

Dem überraschenden Rücktritt von Andrea Huser und nun dem Rückzug von Lukas Müller ging der sofortige Rücktritt im Mai 2020 von Husers Vorgängerin aus der gleichen Partei, Barbara Thumann, voraus. Sie war mehr als zwei Jahre im Amt. Auch damals brodelte die Gerüchteküche. Philipp Laube stellt klar:

«Das sind Einzelfälle, die nicht auf die Partei zurückzuführen sind.»

Dies habe auch der Gemeinderat in Gesprächen bestätigt. «Wir haben jeweils fähige Personen ins Amt geschickt.»

Ansonsten hätte sich die Partei auch nicht entschieden, mit Lukas Müller wiederum einen Kandidaten aufzustellen. Über die Hintergründe von Andrea Husers Demission könne er nichts sagen: «Die Involvierten halten sich bedeckt», sagt Philipp Laube.

Verbliebene Kandidaten könnten für Novum sorgen

Kann die Mitte ihren Sitz nicht verteidigen, wird die Partei erstmals seit Jahrzehnten – oder gar überhaupt – nicht mehr im Gemeinderat des katholisch geprägten Dorfs vertreten sein. «Das wäre ein grosser Verlust für uns», räumt Philipp Laube ein.

Bei der Wahl von einem der beiden verbliebenen Kandidaten würde es zu einem weiteren Novum kommen: Entweder würde mit David Burgherr die SP erstmals überhaupt mit zwei Mitgliedern im Lengnauer Gemeinderat vertreten sein, oder aber mit Patric Suter zum ersten Mal ein Parteiloser einziehen.

In der aktuellen Legislatur ist der Lengnauer Gemeinderat der einzige im ganzen Bezirk Zurzach, der ausschliesslich Parteimitglieder in seinen Reihen hat.